Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d170c883-d3cf-4906-9bfe-675c1c1ed83d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A mülhauseni önkormányzat meggondolta magát.","shortLead":"A mülhauseni önkormányzat meggondolta magát.","id":"20190202_Megsem_koltozhet_a_halaltabor_helyere_kolbaszmuzeum","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d170c883-d3cf-4906-9bfe-675c1c1ed83d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea2e64d4-7a78-45c2-a945-6ef558d6e274","keywords":null,"link":"/vilag/20190202_Megsem_koltozhet_a_halaltabor_helyere_kolbaszmuzeum","timestamp":"2019. február. 02. 11:39","title":"Mégsem költözhet a haláltábor helyére kolbászmúzeum","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de9c9e3b-d6b5-4b67-af01-fc3d47ce4c04","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Varga Mihály pénzügyminiszter szerint a magyar gazdaság idei növekedése is nagyobb lehet a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) által vártnál, ugyanakkor úgy látja, hogy Magyarországon is érdemes a világgazdasági lendület visszaesésére felkészülni, erre gazdaságvédelmi programot alakíthat ki a kormány tavasszal.","shortLead":"Varga Mihály pénzügyminiszter szerint a magyar gazdaság idei növekedése is nagyobb lehet a Gazdasági Együttműködési és...","id":"20190203_Gazdasagvedelmi_programmal_keszul_a_kormany_a_gazdasag_visszaesesere","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=de9c9e3b-d6b5-4b67-af01-fc3d47ce4c04&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0039978-d2ce-4157-a687-e0efcc665066","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190203_Gazdasagvedelmi_programmal_keszul_a_kormany_a_gazdasag_visszaesesere","timestamp":"2019. február. 03. 17:09","title":"Gazdaságvédelmi programmal készül a kormány a gazdaság visszaesésére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1f44749-eb4d-4c41-a9d8-52c689ce038f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Vasárnap a legnagyobb a valószínűsége annak, hogy vörösre színezett égi áldással találkozhatunk. És nem most először fordul majd elő ilyesmi. ","shortLead":"Vasárnap a legnagyobb a valószínűsége annak, hogy vörösre színezett égi áldással találkozhatunk. És nem most először...","id":"20190202_majd_ha_piros_ho_esik_Most_tenyleg_sor_kerulhet_hasonlora_ne_menjen_automosoba","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c1f44749-eb4d-4c41-a9d8-52c689ce038f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3dc9560-2766-41b9-a1a6-31c7e148edb3","keywords":null,"link":"/cegauto/20190202_majd_ha_piros_ho_esik_Most_tenyleg_sor_kerulhet_hasonlora_ne_menjen_automosoba","timestamp":"2019. február. 02. 10:33","title":"Majd ha piros hó esik! Most tényleg sor kerülhet hasonlóra, ne menjen autómosóba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ade8deb8-a91a-42ef-802a-61fdf78b18c4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Lebuktatott a BBC egy csoportot, akik nagy pénzekért mobilon diktálják a jó válaszokat az állampolgársági teszten próbálkozóknak.","shortLead":"Lebuktatott a BBC egy csoportot, akik nagy pénzekért mobilon diktálják a jó válaszokat az állampolgársági teszten...","id":"20190204_720_ezer_forintert_segitenek_csalok_a_brit_allampolgarsagi_vizsgan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ade8deb8-a91a-42ef-802a-61fdf78b18c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d54b971d-7eff-4041-92e8-c53ee9e49bf8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190204_720_ezer_forintert_segitenek_csalok_a_brit_allampolgarsagi_vizsgan","timestamp":"2019. február. 04. 07:33","title":"720 ezer forintért segítenek csalók a brit állampolgársági vizsgán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a6aca44-fada-4d6d-a160-2492d1bb9781","c_author":"Windisch Judit - Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Lesöpörte Horváth Csaba szocialista jelöltet. Júniusban jön a második kör, ott Puzsér Róbert lesz a fő kihívó. Karácsony Gergely győzelménél azonban a Jobbik pénteken nagyobb meglepetést okozott - heti belpolitikai összefoglalónk a cikk végén.","shortLead":"Lesöpörte Horváth Csaba szocialista jelöltet. Júniusban jön a második kör, ott Puzsér Róbert lesz a fő kihívó...","id":"20190203_Karacsony_Gergely_nyerte_meg_a_baloldali_elovalasztast","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6a6aca44-fada-4d6d-a160-2492d1bb9781&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53f12c99-9db3-449d-9911-5859078cd884","keywords":null,"link":"/itthon/20190203_Karacsony_Gergely_nyerte_meg_a_baloldali_elovalasztast","timestamp":"2019. február. 03. 15:04","title":"Karácsony Gergely nyerte meg a baloldali előválasztást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fd6d204-f750-40b9-9653-792feb514b6e","c_author":"","category":"itthon","description":"Ezt csak a helyi szocialisták szeretnék.","shortLead":"Ezt csak a helyi szocialisták szeretnék.","id":"20190203_Meg_nem_fix_Hunvald_Gyorgy_polgarmesterjeloltsege","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1fd6d204-f750-40b9-9653-792feb514b6e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd01dae8-0790-4e2b-8c4b-7308e1cd3f3e","keywords":null,"link":"/itthon/20190203_Meg_nem_fix_Hunvald_Gyorgy_polgarmesterjeloltsege","timestamp":"2019. február. 03. 15:51","title":"Még nem fix Hunvald György polgármester-jelöltsége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d05d7b93-3687-4dff-be01-a34ab269be5c","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Vámos János halálának oka egyelőre ismeretlen.","shortLead":"Vámos János halálának oka egyelőre ismeretlen.","id":"20190203_vamos_janos_fradi_kapus_gyaszhir","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d05d7b93-3687-4dff-be01-a34ab269be5c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ebba4ccf-e373-41d3-b624-61003d615bd3","keywords":null,"link":"/sport/20190203_vamos_janos_fradi_kapus_gyaszhir","timestamp":"2019. február. 03. 13:25","title":"47 évesen meghalt a Fradi korábbi kapusa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0882c659-307a-4f3e-b3db-0cbc4af26350","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A brit miniszterelnök eltökélt szándéka a kilépési folyamat végigvitele.","shortLead":"A brit miniszterelnök eltökélt szándéka a kilépési folyamat végigvitele.","id":"20190203_theresa_may_brexit","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0882c659-307a-4f3e-b3db-0cbc4af26350&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"825466b1-47ac-44e7-81e3-63b0296f5892","keywords":null,"link":"/vilag/20190203_theresa_may_brexit","timestamp":"2019. február. 03. 08:20","title":"Theresa May: március végén meglesz a Brexit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]