Saját bevallásuk szerint is több milliárdos összvagyon, egy kisebb falura elegendő földterület, több mint száz ingatlan összpontosul a Magyarország 19 legfontosabb emberének kezében. Az államfő, a legfőbb ügyész, a jegybankelnök és a kormánytagok vagyonbevallásainak összehasonlításából kiderül: 2018 számukra biztosan a gyarapodás éve volt. Az ország vezetőit ingatlanjaik, bankszámláik, befektetéseik és tartozásaik alapján rangsoroltuk - lássuk, ki szakított a legnagyobbat az elmúlt fél évben.

A vagyonok nagyságát nehéz ugyan felbecsülni, de még akkor is csinos összegeket kapunk, ha csak a saját bevallásaikra támaszkodunk. A listánkban szereplő 19 vezető politikus 2018 végére összesítve csak készpénzben és lakossági forintszámlákon 270 millió forintot halmozott fel - ez 65 millióval több a fél évvel korábbi bevallásoknál -, de ennek sokszorosát tartják értékpapírokban, biztosításokban, kötvényekben, befektetési jegyekben. A milliárdos összvagyonokhoz képest elenyésző, 67 millió forint a teljes tartozásuk. Összesítettt ingatlanvagyonuk 103 tételből áll a bevallásokban, mindent egybevéve 870 ezer négyzetméter, avagy 87 hektárnyi földterületen van kisebb-nagyobb érdekeltségük.

5 ingatlan/miniszter

A listánkban szereplő 19 politikus és állami vezetők átlagosan 5 ingatlannal rendelkeznek, bár az átlagot a két rekorder, Pintér Sándor és Rogán Antal húzza felfelé, akiknek több mint húsz ingatlan szerepel a bevallásukban. Az állami és kormányzati vezetők ingatlanparkja egyébként évek óta lényegében változatlan, ebben a klubban a lakás, családi ház és nyaraló mellett szinte kötelező elem a szántó és az erdő is. Íme:

Szemléltető térkép az államfő, a jegybankelnök, a legfőbb ügyész és a kormánytagok ingatlanjairól. A jelölőkre kattintva végignézheti, kinek hol, mekkora ingatlanjai vannak (a helyszínek hozzávetőlegesek):

Pintér: százmilliók tánca

A térképen a politikusok ingatlanjait eltérő színekkel ábrázoltuk, jól látszik, hogy messze Pintér Sándor belügyminiszternek van a legtöbb földje, valószínűleg ő a legvagyonosabb kormánytag. Bevallásában össszesen 23 ingatlan szerepel 400 ezer négyzetméternyi összterülettel, ami nagyobb, mint az összes többi kormánytag érdekeltsége együttvéve.

Pintér a befektetetéseit is oldalakon keresztül sorolja, több mint 30 tétel szerepel a listán, százmilliókat őriz - részben feleségével közösen - különböző bankszámlákon, befektetési jegyekben, részvényekben, kötvényalapokban és állampapírban. Fél év alatt alaposan átrendeződött a portfólió, új tétel például a 180 millió forintnyi dollár OTP befektetési jegyben és kötvényben, de több más befektetésétől közben megvált. Euró- és dolláralapú számláinak, befektetési jegyeinek értéke önmagában is eléri a negyedmilliárd forintot. Folyószámlái megcsappantak ugyan a tavaly nyári bevalláshoz képest, felesége folyószámláján viszont plusz 5 millió jelent meg. Szintén új szerzemény 10 millió forint értékű egyéves magyar állampapír - egy 30 milliós csomag mellett -, szintén a belügyminiszter felesége nevén.

Vagyonához méltóan, Pintérnek van egyben a legnagyobb behajtatlan tartozása is, továbbra is összesen több mint egymilliárd forinttal tartoznak neki barátok, családtagok és üzletfelek.

Rogán Antal: fél év alatt +35 millió

Az ingatlanvagyon nagyságában Rogán Antal a második helyezett (21 ingatlan 190 ezer négyzetméteren), bár ő leginkább öröksége révén vívta ki a második helyet. Csak Szakonyfalván 16 erdő, rét és szántó résztulajdonosa, a település teljes területének mintegy 2 százalékán van valamilyen érdekeltsége. Rogán másik kiugró teljesítménye a rekord összegű szabadalmi jog a találmánya után, ami a két évvel ezelőtti 25 millió forint után most újabb 42 milliót jövedelmezett. Ennek köszönhetően komoly, csaknem 35 milliós ugrás következett be a megtakarításaiban is. A 18 milliós magántartozását viszont továbbra sem sikerült törlesztenie (előtte viszont letudott egy 28 milliós bankhitelt, még 2017-ben).

Nagy István: +6 millió

8 millió forintot tudott megtakarítani fél év alatt Nagy István, a kormány harmadik legnagyobb ingatlantulajdonosa. Az agrárminiszter bevallásában ugyanis most jelent csak meg egy 8 milliós egyenleg, viszont eltűnt a korábbi 2 milliós készpénzállomány. Önkéntes nyugdíjpénztári megtakarítása kétszázezer forinttal 2,1 millióra nőtt, életbiztosítása változatlanul 8 millió forintra szól. Megvan még a méhészete és a motorcsónakja is, ahogy 12 ingatlanja. Nagynak egyébként 6 településen van érdekeltsége, összesen 118 ezer négyzetméternyi földterületen. Ráadásul a két családi házán kívül minden más (2 lakóház, tanya, gyümölcsös, szántó, kert, présház, erdő, gyep, szántó, szőlő és legelő) 100 százalékos tulajdonában áll.

Palkovics László: +3 millió

5 millió forinttal, 28 millióra növelte banki megtakarítását Palkovics László innovációs és technológiai miniszter, készpénzállománya viszont hatról négymillió forintra csökkent. Számlaegyenlege mellett a technológiai miniszter a járműparkjával tűnik ki a kormánytagok közül - lásd keretes írásunkat.

Van menőbb egy Wartburgnál? A 19 állami és kormányzati vezető többségének nincs saját gépjármű a bevallásában, de az autóflotta így is elég színes. Összesen 6 kormánytagnak és a legfőbb ügyésznek van a nevén valamilyen jármű, nekik viszont összesen 12. A legmenőbb vitathatatlanul Pintér Sándor Wartburgja és Palkovics László Lamborghini traktora (a technológiai miniszternek ezen felül van egy Mitsubishi L200-asa és két BMW motorkerékpárja is). Nagy Istvánnak is 3 jármű: egy Opel Astra, egy Toyota Dyna és egy E.T. horgász csónak szerepel a bevallásában. Süli Jánosnak is Astrája van, és - egyedüli kormánytagként - egy motorcsónak is van a tulajdonában (Maxum 1800 SR3). Az autóparkban van még Skoda Superb (Kövér Lászlóé), egy Volkswagen Bora (Benkő Tibor tulajdona), valamint Polt Péter Opel Mokkája.

Süli János: mínusz egy legelő

1 millió forinttal növelte OTP-takarékbetétjét és 700 ezerrel nyugdíj-előtakarékossági számláját fél év alatt Süli János, akinek a paksi bővítésért felelős miniszterként tett bevallása szerint rekord magas, 53 millió forint "más szerződés alapján fennálló követelése" is van. Nyugdíj-előtakarékossági számlán több mint 9 millió forintot gyűjtött össze, takarékbetétjén további 5 milliót, miközben törlesztett a bankhiteléből - már csak másfél millióval tartozik -, ezen felül van még egy 6,5 milliós életbiztosítása és 6 millió névértékű részvénye. Tárca nélküli miniszterként havi 5 millió forintot keresett, Ingatlanvagyona viszont pedig fél év alatt egy legelővel kisebb lett, így most egy ház, egy legelő és egy üdülő van a listáján. Gazdasági érdekeltségei sincsenek már, miután mindkét cégéből kiszállt (tavaly nyári bevallásában még a Emi-Duna és az Aquaenergia kft.-k szerepeltek.)

Kásler Miklós: +13-20

10 millió forinttal több pénze, 3 millióvan nagyobb bankszámlája, viszont 20 millióval kevesebb állampapírja lett nőtt fél év alatt Kásler Miklósnak. Így most az emberminiszternek van a kormánytagok közül a legnagyobb, 25 milliós készpénzállománya, bankszámláján több mint 18 millió gyűlt össze, bektetési jegyekben pedig csaknem 6 milliót tart (ez fél év alatt plusz négyszázezer forint). Káslernek lett egy új alkalmi állása is a Semmelweis Egyetemen 780 ezer forintért (a havi bruttó 2,8 milliós miniszteri + kutatói fizetés mellé). Változatlanul tekintélyes gyűjteménye van: egy műtőberendezés, egy XIX. századi tabernálukum, egy XVII. századi festmény, koloniál garnitúra, 6 perzsaszőnyeg, 9 festmény, 18 személyes ezüst evőeszköz készlet és egy Herendi étkészlet.

Szijjártó Péter: +2,5 millió

Káslernál jóval szerényebb összeget, 2,5 millió forintot tudott félretenni fél év alatt Szijjártó Péter. A külügyminiszter évek óta stabilan gyarapodott, 2016-ban például még csak 2,5, milliója volt a bankban, most már 8,1 millió. Értékpapírjai 6 hónap alatt 300 ezer forinttal, 1,9 millió nőttek, a biztosítási eszközalapokban meglévő 735 ezer forint pedig 50 ezerrel több a tavaly nyárinál. Adósságát viszont még mindig nem sikerült törlesztenie, évek óta 30 millió forinttal tartozik a szüleinek. Ingatlan-bevallásában nincs új elem, továbbra is résztulajdonosa két háznak, egy teleknek, egy üdülőnek meg egy kis szőlőnek.

Polt Péter: 5 millió törlesztés

Szintén tudta gyarapítani vagyonát, illetve csökkenteni tartozását Polt Péter legfőbb ügyész. Bankszámlája és készpénzállománya nem változott érdemben egy év alatt (a kettő együtt 18 millió forint), ám kincstárjegyeinek értéke 120 ezerrel, 4,9 millió forintra emelkedtek. Polt a mellékállásaiból is többet keresett, mint előző évben, és kapott egymillió forint jogdíjat a Wolters Kluwer Kft.-től, így a főügyészi fizetésével együtt évi nettó 20 millió volt a teljes bevallott jövedelme. Ebből a családi magántartozás törlesztésére is futotta, csaknem 5 millió forintot tudott lefaragni, így már csak 4,4 millióval adós (nyolc éve még 40 millió volt a feleségével közös tartozásuk). Ingatlanjai változatlanok: a főügyésznek a "kormányzati átlagnak" megfelelően, 5 ingatlan van a nevén, a szokásos felsoztásban: lakás, hétvégi ház és szántó.

Áder János: Elnöki takarék

Milliós nagyságrendű megtakarítással zárta az évet Áder János is. A köztársasági elnök ugyan év közben nem tett vagyonnyilatkozatot, de egy év alatt 7 millió forinttal nőtt a bankszámlája, életbiztosítása pedig már 124 ezer eurónál jár, ami ezer eurós növekedést jelent. Viszont Áder befektetési értékszámlái nullázódtak (ez mínusz 2,5 ezer euró), euró befektetési jegye minimálisan nőtt, dollárszámlája változatlan (28,7 ezer euró és 1700 dollár az egyenleg). Az ingatlanvagyona ugyanolyan szerény, mint volt, mindössze egy budai lakásból és egy kisoroszi házból áll.

Gulyás Gergely: +5 millió

Jó éve volt Gulyás Gergelynek is, aki a Miniszterelnökségnél kapásból havi bruttó hétszázezerrel többet keres, mint előtte képviselőként, de a bevallása alapján ennél még többet is félrerakhatott, megtakarításai ugyanis fél év alatt 1 millióról 5 millió forintra nőttek. Változatlanul két budapesti lakás résztulajdonosa, és továbbra is megvan a 2008-ban felvett 120 ezer svájci frankos hitele, bár nem derül ki, hogy ebből mennyit törlesztett.

Trócsányi László: új befektetés

Szintén magasabb fizetés és új befektetés is szerepel Trócsányi László bevallásában. Az igazságügyi miniszteri és két tanári állásában is jobban keresett, mint fél évvel korábban, összesen havi bruttó 700 ezerrel többet, 2,9 millió forintot vihetett haza. 38 millió forintos számlaegyenlege viszont fél év alatt lenullázódott, pontosabban átkerülhetett a megtakarítások közé. Trócsányi több mint 80 ezer eurós értékpapírjai mellett megjelent ugyanis egy 30 milliós CIB Hozamvédett Betétalap 1/2-e. (Megj.: a 38 milliós számlaegyenleg a miniszter által tavaly nyáron, 2 héten belül leadott 3 nyilatkozatból csak a legutóbbi, június 18-i keltezésűben szerepelt. A befektetései viszont ez idő alatt nem változtak.). Trócsányi egyébként ingatlanvagyonát tekintve felülsől súrolja a kormányzati átlagot, két lakás, egy családi ház, egy üdülő, egy szőlő és egy üres telek résztulajdonosaként.

Varga Mihály: egy különleges ajándék

Sikerült valamicskét összekuporgatnia Varga Mihálynak is: a pénzügyminiszter fél év alatt 1,4 millió forinttal törlesztette a bankhitelét, így már csak 200 ezerrel kell megbírkóznia. Befektetései annyiban módosultak, hogy tavaly nyári bevallásában még 6,6 millió forint volt államkötvényben, most pedig már 6,9 millió szerepel, csak vegyesen kincstárjegyben, kötvényben és befektetési jegyben.Ugyancsak 5 ingatlanban van tulajdonrésze - esetében ez 2 lakást, 1 garázst, 1 telket és 1 kertet jelent, újdonság viszont, hogy Varga évek óta először- és a vezető politikusok közül szinte egyedüliként - ajándékot is kapott: 15 üveg bort 20 ezer forint értékeben

Orbánnak nem megy?

A miniszterek többségénél jóval kevesebbet tudott megtakarítani Orbán Viktor miniszterelnök. Igaz ugyan, hogy nyolc év alatt 11-ről 3,5 millióra sikerült leszorítania a bankhitelét (még 2002-ben vett fel 20 milliós jelzáloghitelt, aminek a felét 2011-re törlesztette), ám ebből fél év alatt alig hétszázezret törlesztett. A család számláján is alig félmillióval lett több pénz hat hónap alatt, bár így is csak 1,4 millió forint szerepel a bevallásban, ráadásul ez évek óta alig változott (egyedül 2015-ben érte el az 5 millió forintot).

Orbán vagyonnyilatkozata ezzel az egyik legszerényebb a kormánytagoké közül, egyben a legsivárabb is: sem külön jövedelem, sem gazdasági érdekeltség, sem ajándékokat nem tüntetett fel - ahogy a korábbi években sem -, és a két - felcsúti és budai házból álló "bevallott ingatlanvagyon" is a legkisebbek közé tartozik.

Nézegessen üres oldalakat Orbán bevallásában:

Orbánnál egyébként csak három vezetőnek van kevesebb ingatlan a nevén, Kövér László házelnöknek és Matolcsy György jegybankelnöknek egy-egy családi háza van, Benkő Tibor honvédelmi miniszternek pedig egyáltalán nincs ingatlan a nevén.

Közülük Benkő teljesített a legjobban, több milliós plusszal zárta az évet: fél év alatt 4,5 millió forinttal lett több a bankszámláján, készpénzben és egyéb követelésként - ez így összesen 18,6 millió - plusz 7,3 millió forint állampapírban és 7,1 millió forint befektetési jegyben (ezek értéke fél év alatt 88 ezer, illetve 151 ezer forinttal nőtt fél év alatt).

Egy kis mellékes

Matolcsynak pedig az 5 milliós fizetést jelentő jegybankelnökség mellett lett egy új mellékállása havi 750 ezer forintért a Budapest Institute Banking Zrt.-nél (tanfolyamokon témavezetés, lektorálás, vizsgáztatás). Jövedelmi viszonyairól semmi egyéb nem derül ki a vagyonnyilatkozatából, nagy értékűe ingósága például papíron egyáltalán nincs.

Kövér László bankszámlája sem sínylette meg 2018-at, fél év alatt duplájára, 2-ről 4 millió forintra nőtt az egyenlege, emellett csak egy 2 milliós életbiztosítás, meg egy 10 milliós bankhitel szerepel a bevallásában.

Semjén bánata

A kormánytagok közül alighanem Semjén Zsoltnak volt a legcudarabb éve: csak a fizetése nőtt meg 500 ezer forinttal, viszont évek óta nem nagyon tud félretenni, 2017 óta ugyanúgy 5,5 millió forint megtakarítást vall be. Ráadásul az "ajándékok" rubrika is üresen áll - ahogy jellemzően a többieknél is -, még egy árva vadásztrófea sem szerepel a bevallásában.

A renitens

De legyünk igazságosak: Semjén és a többi fent említett politikusok legalább "néhány számmal" közelebb engedett vagyoni helyzetük megismeréséhez. Az egyetlen kivétel Bártfai-Mager Andrea nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter, aki a kormánytagok közül egyedüliként, egyáltalán nem adott le vagyonnyilatkozatot. Tavaly nyári bevallásában még a szokásos öt - saját tulajdonú - ingatlan szerepelt, valamint több mint 30 millió forint készpénzben, bankszámlán és nyugdíjpénztári számlán.