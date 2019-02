Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e81caa48-1c1a-4fd0-b36d-5365090c3cd8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Varga Mihály logikus lépésnek nevezte, hogy egy terjeszkedő szakaszban lévő nemzetközi fejlesztési bank Magyarországon választ új székhelyet. ","shortLead":"Varga Mihály logikus lépésnek nevezte, hogy egy terjeszkedő szakaszban lévő nemzetközi fejlesztési bank Magyarországon...","id":"20190205_Budapestre_koltozik_a_volt_KGSTbank","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e81caa48-1c1a-4fd0-b36d-5365090c3cd8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af4db82d-9ffc-4a1f-8906-81b29e2a4ea0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190205_Budapestre_koltozik_a_volt_KGSTbank","timestamp":"2019. február. 05. 12:22","title":"Budapestre költözik a volt KGST-bank","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e03c41fc-e6be-425b-bf73-805d5fa77f4a","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Akkora a munkaerőhiány, hogy gyengébb dolgozókat is kénytelenek felvenni a cégek.","shortLead":"Akkora a munkaerőhiány, hogy gyengébb dolgozókat is kénytelenek felvenni a cégek.","id":"20190204_Majdnem_ezer_forint_a_fizikai_dolgozok_atlagos_orabere","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e03c41fc-e6be-425b-bf73-805d5fa77f4a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0eae71e-3e93-411b-a307-2776f58774ae","keywords":null,"link":"/kkv/20190204_Majdnem_ezer_forint_a_fizikai_dolgozok_atlagos_orabere","timestamp":"2019. február. 04. 06:58","title":"Majdnem ezer forint a fizikai dolgozók átlagos órabére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"823eb357-950e-45fc-af8e-a7ea9f144f27","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"A derűlátás nem mindig hoz sikert, ha pénzügyekről van szó.","shortLead":"A derűlátás nem mindig hoz sikert, ha pénzügyekről van szó.","id":"20190205_A_pesszimistak_jobb_vallalkozok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=823eb357-950e-45fc-af8e-a7ea9f144f27&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c22f892-93e4-4e7d-b041-a4ab4db02ac4","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20190205_A_pesszimistak_jobb_vallalkozok","timestamp":"2019. február. 05. 12:15","title":"Pesszimista? Vállalkozzon nyugodtan!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99e68995-22e5-48bb-890d-6090ca861cb1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google Térkép eddig is segítette az utazókat abban, hogy a célpontjukat akár tömegközlekedéssel is el tudják érni, most egy kis extrát is kapnak az idegen helyeken tájékozódni vágyók.","shortLead":"A Google Térkép eddig is segítette az utazókat abban, hogy a célpontjukat akár tömegközlekedéssel is el tudják érni...","id":"20190204_google_maps_google_terkep_tomegkozlekedes_navigacio","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=99e68995-22e5-48bb-890d-6090ca861cb1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97446086-410b-49b0-b305-5ccf26c9a0d9","keywords":null,"link":"/tudomany/20190204_google_maps_google_terkep_tomegkozlekedes_navigacio","timestamp":"2019. február. 04. 11:03","title":"Imádni fogja a mobilos Google Térkép új funkcióját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75fd7d99-d9d6-4e8a-bbc6-f60e90eade83","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A japán üzleti lap, a Nikkei megbízható forrásai szerint a Nintendo már javában dolgozik Switch konzoljának szerényebb, de így kevesebbe is kerülő verzióján.","shortLead":"A japán üzleti lap, a Nikkei megbízható forrásai szerint a Nintendo már javában dolgozik Switch konzoljának szerényebb...","id":"20190204_kisebb_olcsobb_nintendo_switch_kezi_konzol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=75fd7d99-d9d6-4e8a-bbc6-f60e90eade83&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3228b48-7829-424b-b34e-636d4fcdc1e1","keywords":null,"link":"/tudomany/20190204_kisebb_olcsobb_nintendo_switch_kezi_konzol","timestamp":"2019. február. 04. 16:03","title":"Olcsóbb Nintendo jöhet, nem is kell már sokat várni rá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6106fbc-5fa3-48a4-bffd-c650cd47f0f4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A baleset Óbudán, a szentendrei út felöli oldalon történt. A baleset Óbudán, a szentendrei út felöli oldalon történt. A baleset miatt torlódás alakult ki. ","id":"20190203_Szalagkorlatnak_utkozott_egy_auto_az_Arpadhid_felhajtojan__nagy_a_dugo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e6106fbc-5fa3-48a4-bffd-c650cd47f0f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2bc5788b-5a93-4bbe-8deb-b03266f58a2c","keywords":null,"link":"/cegauto/20190203_Szalagkorlatnak_utkozott_egy_auto_az_Arpadhid_felhajtojan__nagy_a_dugo","timestamp":"2019. február. 03. 16:03","title":"Szalagkorlátnak ütközött egy autó az Árpád-híd felhajtóján - nagy a dugó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"94a62b1b-1a83-4054-afff-35244d000209","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Már nagyon izgulunk.","shortLead":"Már nagyon izgulunk.","id":"20190204_Mordaly_a_Foldon__itt_a_Bosszuallok_uj_teasere","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=94a62b1b-1a83-4054-afff-35244d000209&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30e7eda7-a5e9-467f-9847-da435c47e3b3","keywords":null,"link":"/kultura/20190204_Mordaly_a_Foldon__itt_a_Bosszuallok_uj_teasere","timestamp":"2019. február. 04. 10:21","title":"Mordály a Földön – itt a Bosszúállók: Végjáték új teasere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5838f733-435d-4f2a-81dd-d3282d8f0e83","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Dzsudzsák Balázs szerződést hosszabbított klubjával, az egyesült arab emírségekbeli al-Ittihad Kalbával.","shortLead":"Dzsudzsák Balázs szerződést hosszabbított klubjával, az egyesült arab emírségekbeli al-Ittihad Kalbával.","id":"20190203_Dzsudzsak_marad_Egyesult_Arab_Emirsegekben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5838f733-435d-4f2a-81dd-d3282d8f0e83&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c78f43c0-f4f2-450e-86ba-9adcf7966f96","keywords":null,"link":"/sport/20190203_Dzsudzsak_marad_Egyesult_Arab_Emirsegekben","timestamp":"2019. február. 03. 20:10","title":"Dzsudzsák marad Egyesült Arab Emírségekben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]