[{"available":true,"c_guid":"0b5673e3-24fa-4bf8-a87e-3bbe7680fbd2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Lungcsiang-2 műhold korábban elmémult, hogy ne zavarja a Csang'o-4 űrszonda landolását a Hold túlsó oldalán. Most újra aktív, és már kapott is egy izgalmas feladatot.","shortLead":"A Lungcsiang-2 műhold korábban elmémult, hogy ne zavarja a Csang'o-4 űrszonda landolását a Hold túlsó oldalán. Most...","id":"20190207_kina_muhold_hold_fold_foto_longjiang_2_luncsiang_2","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0b5673e3-24fa-4bf8-a87e-3bbe7680fbd2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b03158bd-b786-4c10-adcf-e8db53c8e727","keywords":null,"link":"/tudomany/20190207_kina_muhold_hold_fold_foto_longjiang_2_luncsiang_2","timestamp":"2019. február. 07. 09:03","title":"Lenyűgöző fotót küldött a Hold túloldaláról az 50 centis kis kínai műhold","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d166c9da-8635-4414-83a8-eba0330a0c6e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy nap sem kellett hozzá, hogy az EA és a Respawn új videojátéka elérje első komolyabb eredményét. ","shortLead":"Egy nap sem kellett hozzá, hogy az EA és a Respawn új videojátéka elérje első komolyabb eredményét. ","id":"20190206_ea_respawn_entertainment_apex_legends_battle_royale_ingyenes_jatek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d166c9da-8635-4414-83a8-eba0330a0c6e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1c9dce2-c899-4085-bcd8-85d28b3b8e4f","keywords":null,"link":"/tudomany/20190206_ea_respawn_entertainment_apex_legends_battle_royale_ingyenes_jatek","timestamp":"2019. február. 06. 21:03","title":"Pár óra alatt egymillióan ugrottak rá egy ingyenes játékra, már ön is letöltheti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df4c0d61-16a2-457d-9f13-0f45e159f356","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Még mindig születnek magyarázatok a kormányoldali sajtóval kritikus Varga István megszólalásával és távozásával kapcsolatban, most L. Simon László nyilvánított a Fideszben tapasztaltakhoz képest mérsékeltebb véleményt a kormányzati sajtóholdingban rövid életű vezetői karriert befutó Varga szavairól.\r

","shortLead":"Még mindig születnek magyarázatok a kormányoldali sajtóval kritikus Varga István megszólalásával és távozásával...","id":"20190206_L_Simon_szerint_Varga_onkent_mondott_le_es_nem_olvas_eleg_Figyelot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=df4c0d61-16a2-457d-9f13-0f45e159f356&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c176c0fd-8a28-4194-bd7e-f252c6923488","keywords":null,"link":"/itthon/20190206_L_Simon_szerint_Varga_onkent_mondott_le_es_nem_olvas_eleg_Figyelot","timestamp":"2019. február. 06. 10:21","title":"L. Simon szerint Varga önként mondott le, és nem olvas elég Figyelőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05c46c8e-acb0-4195-91fd-bb42d5ce1371","c_author":"D.A","category":"itthon","description":"„Hitéleti és oktatási feladatok ellátásának elősegítése céljából” ingyenesen a piarista rend tulajdonába kerül a Göd, Bartók Béla utca 8. alatti, csaknem 8000 négyzetméteres táborhely.","shortLead":"„Hitéleti és oktatási feladatok ellátásának elősegítése céljából” ingyenesen a piarista rend tulajdonába kerül a Göd...","id":"20190206_A_piaristake_lesz_egy_godi_taborhely","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=05c46c8e-acb0-4195-91fd-bb42d5ce1371&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4739852d-5788-49e1-8174-8a446fadaaa5","keywords":null,"link":"/itthon/20190206_A_piaristake_lesz_egy_godi_taborhely","timestamp":"2019. február. 06. 08:13","title":"A piaristáké lesz egy gödi táborhely","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f3db668-a684-411d-be39-de2321674279","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"És a koncertnaptára is egyre zsúfoltabb.","shortLead":"És a koncertnaptára is egyre zsúfoltabb.","id":"20190206_Februar_vegen_jon_ki_Curtis_a_rehabrol_szponzorai_kitartnak_mellette","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6f3db668-a684-411d-be39-de2321674279&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb82aad8-a51d-45c6-819f-8ee97fa2f521","keywords":null,"link":"/elet/20190206_Februar_vegen_jon_ki_Curtis_a_rehabrol_szponzorai_kitartnak_mellette","timestamp":"2019. február. 06. 10:15","title":"Február végén jön ki Curtis a rehabról, szponzorai kitartnak mellette","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54d0905f-7800-4ecd-8f57-5ad880374a43","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Bár a hatalom megtiltotta a kihasználatlan vasútvonalak bezárását, a munkaerőhiány mégis kikényszerítheti a racionális, ám a politika számára kínos lépést.","shortLead":"Bár a hatalom megtiltotta a kihasználatlan vasútvonalak bezárását, a munkaerőhiány mégis kikényszerítheti a racionális...","id":"20190207_A_munkaerohiany_kenyszeritheti_ki_az_alig_hasznalt_vasutvonalak_bezarasat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=54d0905f-7800-4ecd-8f57-5ad880374a43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eef19f05-b0a6-4a60-badf-c6305e1a0311","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190207_A_munkaerohiany_kenyszeritheti_ki_az_alig_hasznalt_vasutvonalak_bezarasat","timestamp":"2019. február. 07. 11:07","title":"A munkaerőhiány kényszerítheti ki az alig használt vasútvonalak bezárását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3cf5cfd2-8bc8-4a0e-aa37-46cbca50d89d","c_author":"Hamvay Péter","category":"hetilap","description":"Szubjektív lapajánló.","shortLead":"Szubjektív lapajánló.","id":"201906_hazardjatek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3cf5cfd2-8bc8-4a0e-aa37-46cbca50d89d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cbb49c95-ce6c-40bf-980c-36bd0e39577b","keywords":null,"link":"/hetilap/2019.06/201906_hazardjatek","timestamp":"2019. február. 07. 10:45","title":"Hamvay Péter: Hazárdjáték","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0f07770-6b06-4b14-83f9-ce2ef78016c4","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A 28 éves Emiliano Sala gépe két hete zuhant le, a roncsot két napja fedezték fel Guersney szigeténél.\r

","shortLead":"A 28 éves Emiliano Sala gépe két hete zuhant le, a roncsot két napja fedezték fel Guersney szigeténél.\r

","id":"20190207_Megtalaltak_es_kiemeltek_a_repuloszerencsetlensegben_elhunyt_labdarugo_holttestet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f0f07770-6b06-4b14-83f9-ce2ef78016c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5871eb74-4f10-45ca-9a6c-e3d7db93e129","keywords":null,"link":"/vilag/20190207_Megtalaltak_es_kiemeltek_a_repuloszerencsetlensegben_elhunyt_labdarugo_holttestet","timestamp":"2019. február. 07. 09:17","title":"Kiemeltek egy holttestet a Salával lezuhant repülőgép roncsai közül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]