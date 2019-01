Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"77111be9-0d90-47c3-a637-8639099397bc","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Jégen csak a szöges gumik adhatnak tapadást, ezek használata azonban tiltott hazánkban. Jobb, ha útnak sem indulunk, de ha mindenképpen mennünk kell, akkor néhány tanácsot érdemes megfogadni.","shortLead":"Jégen csak a szöges gumik adhatnak tapadást, ezek használata azonban tiltott hazánkban. Jobb, ha útnak sem indulunk, de...","id":"20190128_jegpancel_az_autokon_es_az_utakon__hogyan_vezessunk_onos_esoben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=77111be9-0d90-47c3-a637-8639099397bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ca15892-3f17-43e6-a5ba-1afb69cd2565","keywords":null,"link":"/cegauto/20190128_jegpancel_az_autokon_es_az_utakon__hogyan_vezessunk_onos_esoben","timestamp":"2019. január. 28. 08:21","title":"Jégpáncél az autókon és az utakon – hogyan vezessünk ónos esőben?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5f10b7e-8fd4-4df7-a1f9-bf33fcd1c1ac","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A tavalyi évhez képest több volt a halálos kimenetelű eset.","shortLead":"A tavalyi évhez képest több volt a halálos kimenetelű eset.","id":"20190128_Januar_lakastuz_Magyarorszag_OKF","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b5f10b7e-8fd4-4df7-a1f9-bf33fcd1c1ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af06f21e-3544-4abc-9b05-f99233a7cc4b","keywords":null,"link":"/itthon/20190128_Januar_lakastuz_Magyarorszag_OKF","timestamp":"2019. január. 28. 16:32","title":"Januárban átlagosan óránként történt lakástűz Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87aed8c3-c9af-4711-8a61-cc4bcf075f06","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Öt hónapos jogosítvánnyal, barátja autójával egy kanyar után áttért a szemközti sávba, majd összeütközött egy neki szemből érkező személygépkocsival, és a vétlen autós meghalt. A nyáron történt baleset vizsgálatát a rendőrség lezárta. ","shortLead":"Öt hónapos jogosítvánnyal, barátja autójával egy kanyar után áttért a szemközti sávba, majd összeütközött egy neki...","id":"20190128_Gyorshajtas_halalos_baleset_szemelygepkocsi_rendorseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=87aed8c3-c9af-4711-8a61-cc4bcf075f06&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80287c4c-e2a7-4453-9c98-d22b71bd5ac1","keywords":null,"link":"/cegauto/20190128_Gyorshajtas_halalos_baleset_szemelygepkocsi_rendorseg","timestamp":"2019. január. 28. 19:54","title":"Gyorsan hajtott a tizenhét éves fiú, halálos balesetet okozott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b1bed9d-1ef8-4539-ba96-01c1d6c8d5d0","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Magyar Turisztikai Ügynökség pályázati forrásaiból jutott nekik is. ","shortLead":"A Magyar Turisztikai Ügynökség pályázati forrásaiból jutott nekik is. ","id":"20190129_A_milliardos_Szeles_Gabor_es_fideszes_kepviselok_is_kaptak_allami_penzt_a_szallodajukra","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8b1bed9d-1ef8-4539-ba96-01c1d6c8d5d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"610d07ec-ff81-4999-9390-ddc72aeb85aa","keywords":null,"link":"/kkv/20190129_A_milliardos_Szeles_Gabor_es_fideszes_kepviselok_is_kaptak_allami_penzt_a_szallodajukra","timestamp":"2019. január. 29. 18:04","title":"A milliárdos Széles Gábor és fideszes képviselők is kaptak állami pénzt a szállodájukra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a08db7e-c944-4912-8dca-96348d2b22c3","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Ő az, akit a TASZ véd, és aki kiszúrt egy százezreket érintő hibát a Telekom rendszerében.","shortLead":"Ő az, akit a TASZ véd, és aki kiszúrt egy százezreket érintő hibát a Telekom rendszerében.","id":"20190128_Reagalt_az_ugyeszseg_az_etikus_hacker_szerintuk_veszelyes_a_tarsadalomra","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5a08db7e-c944-4912-8dca-96348d2b22c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"307494b7-b376-4e1b-8ddf-9c40b94a50d9","keywords":null,"link":"/kkv/20190128_Reagalt_az_ugyeszseg_az_etikus_hacker_szerintuk_veszelyes_a_tarsadalomra","timestamp":"2019. január. 28. 19:01","title":"Reagált az ügyészség: az etikus hacker szerintük veszélyes a társadalomra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e5f2533-5d43-474b-9348-9d28c3cce77b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A vissza nem térítendő támogatásból az üzletember Tihanyban épít hotelt és tréningközpontot. A napi.hu az MTÜ 300 milliárdos pénzosztásában felfedezett pár kormányközeli kedvezményzettet is.","shortLead":"A vissza nem térítendő támogatásból az üzletember Tihanyban épít hotelt és tréningközpontot. A napi.hu az MTÜ 300...","id":"20190128_Az_Orbant_fuvarozo_Garancsi_29_milliardot_kapott_az_allami_ugynoksegtol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8e5f2533-5d43-474b-9348-9d28c3cce77b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42d482de-3c28-4744-a052-29dabb11f770","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190128_Az_Orbant_fuvarozo_Garancsi_29_milliardot_kapott_az_allami_ugynoksegtol","timestamp":"2019. január. 28. 09:27","title":"Az Orbánt fuvarozó Garancsi 2,9 milliárdot kapott az állami ügynökségtől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83696675-6a7f-49a3-9184-43a945d91ae0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Trevor egyedüli tőkés réceként élt a Niue nevű csendes-óceáni szigetállamban, egy pocsolya volt az otthona. Gyászolnak a helyiek. ","shortLead":"Trevor egyedüli tőkés réceként élt a Niue nevű csendes-óceáni szigetállamban, egy pocsolya volt az otthona. Gyászolnak...","id":"20190128_Elpusztult_Trevor_a_vilag_legmaganyosabb_kacsaja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=83696675-6a7f-49a3-9184-43a945d91ae0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be5c0e4f-9b3c-4742-a7e4-38bc2a4478af","keywords":null,"link":"/elet/20190128_Elpusztult_Trevor_a_vilag_legmaganyosabb_kacsaja","timestamp":"2019. január. 28. 10:38","title":"Elpusztult Trevor, a világ legmagányosabb kacsája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0958e4c3-a384-4456-b55e-eab8800df9e6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Vasárnap hajnalban támadott meg két nőt is a 30 éves férfi. ","shortLead":"Vasárnap hajnalban támadott meg két nőt is a 30 éves férfi. ","id":"20190128_Ket_not_is_megprobalt_megeroszakolni_egy_ferfi_Miskolcon_a_hetvegen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0958e4c3-a384-4456-b55e-eab8800df9e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55fb5181-4cf0-4a76-8b34-c9a1c13c6181","keywords":null,"link":"/itthon/20190128_Ket_not_is_megprobalt_megeroszakolni_egy_ferfi_Miskolcon_a_hetvegen","timestamp":"2019. január. 28. 13:05","title":"Két nőt is megpróbált megerőszakolni egy férfi Miskolcon a hétvégén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]