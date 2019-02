Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"51b838d2-e59b-43a0-80d2-63e1ee9beaec","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ezért nem kell impresszumot sem feltüntetniük. ","shortLead":"Ezért nem kell impresszumot sem feltüntetniük. ","id":"20190204_A_mediahatosag_szerint_nem_sajtotermek_a_Minden_Szo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=51b838d2-e59b-43a0-80d2-63e1ee9beaec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a490c7b-e1a3-44b3-a1ce-e9b169f6dc8c","keywords":null,"link":"/itthon/20190204_A_mediahatosag_szerint_nem_sajtotermek_a_Minden_Szo","timestamp":"2019. február. 04. 18:11","title":"A médiahatóság szerint nem sajtótermék a Minden Szó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32332f97-3d01-4901-bae1-1fa16f7d3f1a","c_author":"Nyusztay Máté - Czeglédi Fanni","category":"gazdasag","description":"Alig fél év alatt milliókat tudtak megtakarítani, befektetni a vezető politikusok. Az ország vezetőinek bevallásából kiderül: átlag 5 ingatlanjuk van, 10 milliós megtakarításuk, szinte kötelező elem a kincstárjegy és a szántó. ","shortLead":"Alig fél év alatt milliókat tudtak megtakarítani, befektetni a vezető politikusok. Az ország vezetőinek bevallásából...","id":"20190205_allami_vezetok_es_kormanytagok_vagyonnyilatkozata_2019","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=32332f97-3d01-4901-bae1-1fa16f7d3f1a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed581b86-ece0-4642-ac4f-ee33bdce64e3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190205_allami_vezetok_es_kormanytagok_vagyonnyilatkozata_2019","timestamp":"2019. február. 05. 11:55","title":"Fél év alatt milliókat félretenni? - A kormánytagok bizonyítják, hogy minden lehetséges","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6975577-102c-4b7b-a090-87d22f654b35","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Meg vásárolnak, zongoráznak és teniszcipőben lazulnak. Egy szentpétervári művész fogott néhány híres művészeti alkotást, és némi animációval csavart rajtuk egy kicsit.","shortLead":"Meg vásárolnak, zongoráznak és teniszcipőben lazulnak. Egy szentpétervári művész fogott néhány híres művészeti...","id":"20190204_Klasszikus_festmenyek_szereploi_titokban_animacio_Instagram","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b6975577-102c-4b7b-a090-87d22f654b35&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14016e1b-5d71-426c-bacb-837399dd66ef","keywords":null,"link":"/elet/20190204_Klasszikus_festmenyek_szereploi_titokban_animacio_Instagram","timestamp":"2019. február. 04. 11:59","title":"Mit csinálnak a klasszikus festmények szereplői titokban? Hát szelfiznek!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b517458-33c4-4f3a-a0fd-0ad19d3a93bf","c_author":"Joó Hajnalka","category":"itthon","description":"A legjobban a 150 éves Zeneakadémia félti az önállóságát, de a többieknek sincs ínyére az átalakítás, amelyről öt éve már egy belső minisztériumi vizsgálat is bebizonyította, hogy nemcsak értelme nem lenne, de haszon helyett inkább károkat okozna. ","shortLead":"A legjobban a 150 éves Zeneakadémia félti az önállóságát, de a többieknek sincs ínyére az átalakítás, amelyről öt éve...","id":"20190204_Leporolta_a_kormany_a_regi_a_tervet_hogy_osszevonja_a_muveszegyetemeket","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6b517458-33c4-4f3a-a0fd-0ad19d3a93bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b3349b3-3aa7-40f8-b58b-a266ec0955e4","keywords":null,"link":"/itthon/20190204_Leporolta_a_kormany_a_regi_a_tervet_hogy_osszevonja_a_muveszegyetemeket","timestamp":"2019. február. 04. 06:30","title":"Jöhet a BÖSZME: újra nekifutna a kormány a művész-egyetemek összevonásának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b9bad40-55fb-4249-a636-190eafb29f32","c_author":"Vágvölgyi B. András","category":"velemeny","description":"Döbbenet látni, hogy Orbán, kicsi országa, korlátos erőforrásai dacára nemzetközileg is számottevő szereplővé vált, afféle „legkisebbik fiú” népmesei karaktereként. Orbán önképe szerint egy kis ország nagy miniszterelnöke, és a nagy országok kis vezetői akarnak rajta bosszút állni, mert “kimondja az igazságot”.","shortLead":"Döbbenet látni, hogy Orbán, kicsi országa, korlátos erőforrásai dacára nemzetközileg is számottevő szereplővé vált...","id":"20190203_Vagvolgyi_B_Andras_Korunk_hose_vetelkedo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9b9bad40-55fb-4249-a636-190eafb29f32&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1a52c99-e377-48f7-8b0f-4e75c38e0669","keywords":null,"link":"/velemeny/20190203_Vagvolgyi_B_Andras_Korunk_hose_vetelkedo","timestamp":"2019. február. 03. 15:12","title":"Vágvölgyi B. András: Korunk hőse vetélkedő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c392edd3-92bc-4fe7-ae0d-e59df0084fa7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az ORFK Közlekedésrendészeti Főosztályának vezetője szerint megint hangulatkeltés folyik a rendőrségi ellenőrzésekkel kapcsolatban.","shortLead":"Az ORFK Közlekedésrendészeti Főosztályának vezetője szerint megint hangulatkeltés folyik a rendőrségi ellenőrzésekkel...","id":"20190204_sebessegmeres_obering_orfk","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c392edd3-92bc-4fe7-ae0d-e59df0084fa7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"438dc8ac-6ebb-4d67-8ba4-661eeb12f0a3","keywords":null,"link":"/cegauto/20190204_sebessegmeres_obering_orfk","timestamp":"2019. február. 04. 16:11","title":"Óberling József: A rendőrségnek eddig sem kellett bejelentenie, hol ellenőriz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b84e0410-1b9a-4e89-8ff3-d8df25150ec0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Viber üzenetküldő alkalmazás 10-es verziója nemcsak külsőben, működésben is hoz néhány fontos változást.","shortLead":"A Viber üzenetküldő alkalmazás 10-es verziója nemcsak külsőben, működésben is hoz néhány fontos változást.","id":"20190205_viber_10_frissites_android_ios","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b84e0410-1b9a-4e89-8ff3-d8df25150ec0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3194f4d-536f-4730-b248-7ab6061644ae","keywords":null,"link":"/tudomany/20190205_viber_10_frissites_android_ios","timestamp":"2019. február. 05. 08:03","title":"Nyissa meg a Vibert, máshogy néz ki és új funkciók is jöttek bele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4eb6e463-e6da-47b5-8b96-f61f19279731","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A sokak által egyszerűen csak mini-Megane-nak becézett új Clióból ilyen lehet a felpaprikázott RS változat.","shortLead":"A sokak által egyszerűen csak mini-Megane-nak becézett új Clióból ilyen lehet a felpaprikázott RS változat.","id":"20190204_ime_a_magyar_kez_altal_megrajzolt_vadonatuj_renault_clio_rs","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4eb6e463-e6da-47b5-8b96-f61f19279731&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d705664a-fe6d-4aa1-840f-ededa308d8ef","keywords":null,"link":"/cegauto/20190204_ime_a_magyar_kez_altal_megrajzolt_vadonatuj_renault_clio_rs","timestamp":"2019. február. 04. 11:21","title":"Íme a magyar kéz által megrajzolt vadonatúj Renault Clio RS","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]