[{"available":true,"c_guid":"14db78fa-0185-43ed-ad1f-38ae9f90a109","c_author":"HVG","category":"elet","description":"„Képzeljen maga elé egy magyar embert, akit igazán utál, és kívánjon rá szívből áldást” – ezt a tréninget ajánlja a megosztottság ellen az író. ","shortLead":"„Képzeljen maga elé egy magyar embert, akit igazán utál, és kívánjon rá szívből áldást” – ezt a tréninget ajánlja...","id":"20190207_Lackfi_Janos_tarsadalom_zene_interju_megosztottsag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=14db78fa-0185-43ed-ad1f-38ae9f90a109&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f652583-820d-4386-a198-a770e209521c","keywords":null,"link":"/elet/20190207_Lackfi_Janos_tarsadalom_zene_interju_megosztottsag","timestamp":"2019. február. 07. 13:36","title":"Lackfi János: A megoszthatatlan társadalom itt van közöttünk, csak észre kell venni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5196028d-965d-43d0-8967-e5cffbaaed53","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Szívszorító fotót tett közzé Facebook-oldalán az eltűnt Premier League-csatár húga.","shortLead":"Szívszorító fotót tett közzé Facebook-oldalán az eltűnt Premier League-csatár húga.","id":"20190205_Emiliano_Sala_kutyaja_meg_mindig_hazavarja_gazdajat__foto","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5196028d-965d-43d0-8967-e5cffbaaed53&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a90be55-a915-48db-9268-75f5a921f66c","keywords":null,"link":"/elet/20190205_Emiliano_Sala_kutyaja_meg_mindig_hazavarja_gazdajat__foto","timestamp":"2019. február. 05. 16:54","title":"Emiliano Sala kutyája még mindig hazavárja gazdáját - fotó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54d0905f-7800-4ecd-8f57-5ad880374a43","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Bár a hatalom megtiltotta a kihasználatlan vasútvonalak bezárását, a munkaerőhiány mégis kikényszerítheti a racionális, ám a politika számára kínos lépést.","shortLead":"Bár a hatalom megtiltotta a kihasználatlan vasútvonalak bezárását, a munkaerőhiány mégis kikényszerítheti a racionális...","id":"20190207_A_munkaerohiany_kenyszeritheti_ki_az_alig_hasznalt_vasutvonalak_bezarasat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=54d0905f-7800-4ecd-8f57-5ad880374a43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eef19f05-b0a6-4a60-badf-c6305e1a0311","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190207_A_munkaerohiany_kenyszeritheti_ki_az_alig_hasznalt_vasutvonalak_bezarasat","timestamp":"2019. február. 07. 11:07","title":"A munkaerőhiány kényszerítheti ki az alig használt vasútvonalak bezárását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"34ab53da-b657-46a4-bf9f-105ae3b06f0f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hónapokig tartott a bevezetése, most megérkezett: a világ több pontján már működik, hogy a Messengerben írt üzeneteket küldés után is törölhessék a felhasználók. A funkciót, ahogy az lenni szokott, fokozatosan vezetik be.","shortLead":"Hónapokig tartott a bevezetése, most megérkezett: a világ több pontján már működik, hogy a Messengerben írt üzeneteket...","id":"20190205_facebook_messenger_uzenet_torlese_kuldes_utan_uzenet_visszavonasa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=34ab53da-b657-46a4-bf9f-105ae3b06f0f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a51b0c5b-ae91-47fc-b2b4-05d03a12fe18","keywords":null,"link":"/tudomany/20190205_facebook_messenger_uzenet_torlese_kuldes_utan_uzenet_visszavonasa","timestamp":"2019. február. 05. 19:03","title":"Élesítette a Facebook az álomfunkciót, mától küldés után is lehet törölni az üzeneteket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9e59ae2-55c0-43d6-a059-c8c49920d713","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az biztos, hogy akinek van és nem ütközött vaddal, az esküszik rá. Addig, amíg nem ütközik vaddal.","shortLead":"Az biztos, hogy akinek van és nem ütközött vaddal, az esküszik rá. Addig, amíg nem ütközik vaddal.","id":"20190206_vadriaszto_sip","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d9e59ae2-55c0-43d6-a059-c8c49920d713&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f95aa1b2-c478-4fc8-a609-3a0bdb5ba952","keywords":null,"link":"/cegauto/20190206_vadriaszto_sip","timestamp":"2019. február. 07. 04:05","title":"Vadriasztó sípot osztogatnak a rendőrök, de tényleg ér valamit? ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc06d74c-f3c5-44aa-b11a-78bb9d662771","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A célok között szerepel az is, hogy teljes egészében papírmentessé tegyék az adóhivatali ügyintézést.","shortLead":"A célok között szerepel az is, hogy teljes egészében papírmentessé tegyék az adóhivatali ügyintézést.","id":"20190207_Harom_ev_mulva_mar_a_cegeknek_is_a_NAV_keszitheti_az_adobevallasokat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bc06d74c-f3c5-44aa-b11a-78bb9d662771&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2e90253-9f7d-4447-86b9-38596202c24e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190207_Harom_ev_mulva_mar_a_cegeknek_is_a_NAV_keszitheti_az_adobevallasokat","timestamp":"2019. február. 07. 14:21","title":"Három év múlva már a cégeknek is a NAV készítheti az adóbevallásokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cabac6bd-02c8-4c64-91c8-ba5846502fd3","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nettó 200 millió forint értékű keretszerződést kötött meg január 28-án a Németh Szilárd elnöksége alatt működő Magyar Birkózó Szövetség – derül ki a közbeszerzési hatóság oldalán megjelent hirdetményből.","shortLead":"Nettó 200 millió forint értékű keretszerződést kötött meg január 28-án a Németh Szilárd elnöksége alatt működő Magyar...","id":"20190207_200_millioert_repulhet_el_a_Nemeth_Szilard_vezette_birkozoszovetseg_iden","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cabac6bd-02c8-4c64-91c8-ba5846502fd3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2046488f-0fdb-4e8e-a404-690a024b620c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190207_200_millioert_repulhet_el_a_Nemeth_Szilard_vezette_birkozoszovetseg_iden","timestamp":"2019. február. 07. 14:17","title":"200 milliót repülhet el a Németh Szilárd vezette birkózószövetség idén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c647edb6-8a07-4cf7-98e2-6ec61fa2d5db","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A tavalyi letiltások után sem állt le az összeesküvés-elméletek terjesztésével Alex Jones, sőt, megpróbálták kijátszani a rendszert. A Facebook most újra módosította a felhasználási feltételeit, és lecsapott a konteógyárakra.","shortLead":"A tavalyi letiltások után sem állt le az összeesküvés-elméletek terjesztésével Alex Jones, sőt, megpróbálták kijátszani...","id":"20190206_alex_jones_osszeeskuves_elmelet_konteogyaros_konspiracios_teoria_facebook_oldal_torlese","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c647edb6-8a07-4cf7-98e2-6ec61fa2d5db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14d923fa-0433-4027-a6c7-8c205a228a49","keywords":null,"link":"/tudomany/20190206_alex_jones_osszeeskuves_elmelet_konteogyaros_konspiracios_teoria_facebook_oldal_torlese","timestamp":"2019. február. 06. 10:33","title":"Lecsapott a Facebook: újabb 22 oldalát törölték az összeesküvés-elméleteket terjesztő rádiósnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]