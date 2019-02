Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a3e51889-a733-4535-8895-b3f0eb90422f","c_author":"Z. Két utas keveredett konfliktusba a szegedi intercityn Kőbánya-Kispesten, a MÁV fél óra után közölte, hogy még állnak, majd azt, hogy mindjárt mennek, majd leszállították az utasokat. Bő fél órát állt az intercity, mire a MÁV bármit is mondott A tavalyi Eurovíziós Dalfesztivált Netta nyerte. És Jack White. Volt itt egy kis plágium. Líbiában fogták el az al-Kaida egyik feltételezett vezetőjét. Abdel-Kadir Azuzt Miszráta városában fogták el, a szélsőségesek egykori erős városából, Dernából menekült el. Nem tetszett a Hír TV-nek, hogy antiszemitizmussal vádolják a Fideszt, inkább cenzúráztak - legalábbis ezt állítja Puzsér Róbert kampánycsapata. Puzsér: Gyalázatos, ahogy trollfésszel a pofájukon savat öntenek a huszadik századi sebekbe Az utolsó zeneszámot már nem is tudták végigjátszani. Így némult el a Music FM Ezer kilométer hatótávolságú rakétát fejlesztett ki Irán. Az újfajta ballisztikus rakéta egy korábbi továbbfejlesztette változata. 450 kiló robbanóanyagot pakoltak rá. A keresztény szülők megfúrták, így nem mutat be egy evolúcióról szóló darabot egy brit iskola. Ezen aztán a nem keresztény szülők felháborodtak. Újabb mérgezési ügybe keveredett Oroszország. Az orosz katonai hírszerzés (GRU) harmadik olyan embere, aki akkor tartózkodott Nagy-Britanniában, amikor 2018 márciusában Salisburyben novicsok idegméreggel megkísérelték megölni Szergej Szkripal orosz-brit kettősügynököt, Bulgáriában is akkor jelent meg, amikor egy helyi üzletember és fia betegedett meg ismeretlen összetételű méregtől – állítja a Bellingcat oknyomozó portál. Oroszország","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]