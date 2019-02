Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fbbddf47-b4a7-4439-969d-d1142702df84","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Családi, baráti, munkahelyi, szerelmi, házastársi kapcsolatokban egyaránt felállhat a tettes–áldozat szerepkettős. Az egyik fél a lelki ragadozó, a másik az empatikus lelki zsákmány. Közös bennük, hogy belül, mélyen, egyik sem hiszi el magáról, hogy megérdemli a szeretetet.","shortLead":"Családi, baráti, munkahelyi, szerelmi, házastársi kapcsolatokban egyaránt felállhat a tettes–áldozat szerepkettős...","id":"20190219_Imadja_ha_imadjak_ilyenek_az_erzelmi_kizsakmanyolok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fbbddf47-b4a7-4439-969d-d1142702df84&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14aea09e-1a53-429a-8a52-af27f62e4f41","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20190219_Imadja_ha_imadjak_ilyenek_az_erzelmi_kizsakmanyolok","timestamp":"2019. február. 19. 07:40","title":"Imádja, ha imádják: ilyenek az érzelmi kizsákmányolók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d285a9c7-fa95-40f6-b564-f34f15065376","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Péntekre virradóra bocsátják fel az első izraeli Hold-szondát, amelynek újdonsága az is, hogy ez lesz az első magán űreszköz a Föld kísérőjén.","shortLead":"Péntekre virradóra bocsátják fel az első izraeli Hold-szondát, amelynek újdonsága az is, hogy ez lesz az első magán...","id":"20190219_elso_izraeli_holdszonda_felbocsatasa_isa_spaceil_israeltothemoon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d285a9c7-fa95-40f6-b564-f34f15065376&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5423e772-df5b-4ffb-ad2a-04ed1457fe38","keywords":null,"link":"/tudomany/20190219_elso_izraeli_holdszonda_felbocsatasa_isa_spaceil_israeltothemoon","timestamp":"2019. február. 19. 07:02","title":"„Pénteken történelmet írunk”: Izrael felküldi az első Hold-szondáját, Mózes első könyvéről nevezték el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a08a9b3-c2e0-4729-af91-2e6cc2ba2037","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20190219_Orban_Viktor_a_napfelkelteben_pozol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0a08a9b3-c2e0-4729-af91-2e6cc2ba2037&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64697d4d-4c1d-4174-b291-9bc9c9e88dee","keywords":null,"link":"/elet/20190219_Orban_Viktor_a_napfelkelteben_pozol","timestamp":"2019. február. 19. 08:41","title":"Orbán Viktor a napfelkeltében pózol","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd544eee-08e6-4e08-b15f-7d64bb4e3006","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kína nemrég jelentette be azt a tervet, amely szerint a világon elsőként állítanának Föld körüli pályára egy naperőművet. És azt is meg tudnák oldani, hogy a megtermelt áramot lesugározzák a Földre.","shortLead":"Kína nemrég jelentette be azt a tervet, amely szerint a világon elsőként állítanának Föld körüli pályára...","id":"20190219_naperomu_vilagur_fold_koruli_palya_napelemfarm_vegtelen_energia","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dd544eee-08e6-4e08-b15f-7d64bb4e3006&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3f8ccaf-6116-4a06-b82e-e979d90915e2","keywords":null,"link":"/tudomany/20190219_naperomu_vilagur_fold_koruli_palya_napelemfarm_vegtelen_energia","timestamp":"2019. február. 19. 08:03","title":"36 000 km magasba telepítene naperőművet Kína, végtelen energiaforrásuk lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"afa21748-c902-4590-b1c3-053d3622847c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Azt nem részletezik, hogy ez pontosan miben manifesztálódik, de csak úgy röpködtek a milliárdok a határon túlra a legutóbbi kormányhatározatban.","shortLead":"Azt nem részletezik, hogy ez pontosan miben manifesztálódik, de csak úgy röpködtek a milliárdok a határon túlra...","id":"20190218_Milliardokat_adott_a_kormany_hataron_tuli_vallasos_konnyuzenere","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=afa21748-c902-4590-b1c3-053d3622847c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04708236-651a-41e9-8458-b2849892e7c2","keywords":null,"link":"/itthon/20190218_Milliardokat_adott_a_kormany_hataron_tuli_vallasos_konnyuzenere","timestamp":"2019. február. 18. 21:55","title":"Milliárdokat adott a kormány határon túli \"vallásos könnyűzenére\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88428e67-d9d2-40fe-82e4-9b067714d1f7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az Amerikai Filmakadémia bejelentette, hogy a zenekar színpadra lép a hétfő hajnali gálán.



","shortLead":"Az Amerikai Filmakadémia bejelentette, hogy a zenekar színpadra lép a hétfő hajnali gálán.



","id":"20190219_Megis_erdemes_lesz_nezni_az_Oscargalat_fellep_a_Queen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=88428e67-d9d2-40fe-82e4-9b067714d1f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c8bbd2e-e574-45c8-8796-4c9f57ea5560","keywords":null,"link":"/elet/20190219_Megis_erdemes_lesz_nezni_az_Oscargalat_fellep_a_Queen","timestamp":"2019. február. 19. 09:15","title":"Mégis érdemes lesz nézni az Oscar-gálát: fellép a Queen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fdb52b91-310f-4f68-8838-eebcc4c7067c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfi Kazincbarcikán tűnt el, a rendőrök enyhén kihűlt állapotban találták meg. ","shortLead":"A férfi Kazincbarcikán tűnt el, a rendőrök enyhén kihűlt állapotban találták meg. ","id":"20190218_Nyomkoveto_kutyakkal_az_utolso_pillanatban_talaltak_meg_egy_eltunt_87_eves_ferfit_a_rendorok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fdb52b91-310f-4f68-8838-eebcc4c7067c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0797738e-39ec-4637-a8d2-252657e5f41a","keywords":null,"link":"/itthon/20190218_Nyomkoveto_kutyakkal_az_utolso_pillanatban_talaltak_meg_egy_eltunt_87_eves_ferfit_a_rendorok","timestamp":"2019. február. 18. 13:01","title":"Nyomkövető kutyákkal az utolsó pillanatban találtak meg egy eltűnt 87 éves férfit a rendőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6cc3175a-0fe3-4f15-8df8-136eda3a2c27","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Örök téma az autós társadalomban a sebességmérés, persze sokszor érzi úgy az ember, hogy egyre több helyen és többféle módszerrel mérnek. ","shortLead":"Örök téma az autós társadalomban a sebességmérés, persze sokszor érzi úgy az ember, hogy egyre több helyen és többféle...","id":"20190217_traffipax_sebessegmeres","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6cc3175a-0fe3-4f15-8df8-136eda3a2c27&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14c3cb77-b664-4946-ad2e-fcad96a513ed","keywords":null,"link":"/cegauto/20190217_traffipax_sebessegmeres","timestamp":"2019. február. 17. 19:41","title":"Ha úgy érzi a traffipaxok országában él, akkor meg fog lepődni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]