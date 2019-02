Arról, hogy a Magyar Szocialista Párt támogatja egy új repülőtér építésének ötletét, Horváth Csaba, a szocialisták budapesti képviselője beszélt egy pénteki sajtótájékoztatón. A beruházást – magyarázta – a Budapest Airport koncessziós jogai miatt vagy állami támogatás nélkül, vagy a ferihegyi üzemeltető bevonásával lehetne megvalósítani.

Az MSZP politikusa szerint Tarlós István főpolgármesternek szégyellnie kellene magát, amiért az önkormányzati választás évében úgy tesz, mintha érdekelné a választók akarata. Példaként említette erre, hogy szerinte Tarlós úgy tett ígéretet a ferihegyi repülőtér éjszakai forgalmának csökkentésére, hogy a hatályban lévő jogszabályok betartásával jóval kevesebb gép használhatná a repteret most is ebben az időszakban.

Horváth Csaba megismételte korábbi kijelentését: Budapest idei költségvetése a városvezetés állításával ellentétben nem kiegyensúlyozott, hanem súlyos eladósodást jelent. A büdzsé 114 milliárdos hiánya azt mutatja, hogy Tarlós István képtelen változtatni a főváros kifosztottságán és kiszolgáltatottságán – fogalmazott.

A főpolgármesternek – folytatta – azért is szégyellnie kellene magát, amiért olyan 2010-ben is hangoztatott, de később be nem váltott ígéreteket dob be újra, mint a földutak lebetonozása és a teljes csatornázottság elérése.

Horvát kérdésekre kijelentette, "nincs házasság, sem barátság" a Jobbikkal, kizárólag azokkal a jobbikos politikusokkal hajlandók stratégiai együttműködést kötni, akiknek a múltjában nincsenek vállalhatatlan tettek, kijelentések. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy a szocialista párt minden településen a legalkalmasabb személyt támogatja majd az őszi önkormányzati választáson – tette hozzá.