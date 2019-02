Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a64da387-b90b-45c9-8930-60c4614a91d8","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Hét évre ítélték másodfokon a férfit, aki szexuális viszonyt folytatott az élettársa lányával. Rablás miatt kapták el, akkor találták meg a telefonján a felvételeket.","shortLead":"Hét évre ítélték másodfokon a férfit, aki szexuális viszonyt folytatott az élettársa lányával. Rablás miatt kapták el...","id":"20190219_Eliteltek_a_ferfit_aki_megeroszakolta_az_elettarsa_13_eves_lanyat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a64da387-b90b-45c9-8930-60c4614a91d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33bf8ab5-0d82-4514-82f0-71a72994e0ad","keywords":null,"link":"/itthon/20190219_Eliteltek_a_ferfit_aki_megeroszakolta_az_elettarsa_13_eves_lanyat","timestamp":"2019. február. 19. 09:03","title":"Elítélték a férfit, aki megerőszakolta az élettársa 13 éves lányát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"645eeaaa-3fc6-42af-8c2a-6f77e4dbed43","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az ikonikus 38 láb hosszú hajó a nyolcvanas évek televíziós sorozatának egyik szimbóluma volt. Ebben feszített Sonny Croket nyomozó és Rico. ","shortLead":"Az ikonikus 38 láb hosszú hajó a nyolcvanas évek televíziós sorozatának egyik szimbóluma volt. Ebben feszített Sonny...","id":"20190218_miami_vice_motorcsonak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=645eeaaa-3fc6-42af-8c2a-6f77e4dbed43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eaec2345-f614-4bb5-adf6-54aecc797218","keywords":null,"link":"/cegauto/20190218_miami_vice_motorcsonak","timestamp":"2019. február. 18. 13:17","title":"Kicsit erősnek tűnik 5,6 milliárd forint a Miami Vice szivar alakú motorcsónakjáért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5befc30f-73c5-408d-abd1-07775f2c4777","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az illető Tiszaszentimre külterületén, egy szántóföldön esett a kitört traktorkerék alá.","shortLead":"Az illető Tiszaszentimre külterületén, egy szántóföldön esett a kitört traktorkerék alá.","id":"20190218_A_rendorok_szabaditottak_ki_a_traktor_ala_szorult_ferfit","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5befc30f-73c5-408d-abd1-07775f2c4777&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b900ed42-912f-47a8-81ba-3997ebf65bd3","keywords":null,"link":"/elet/20190218_A_rendorok_szabaditottak_ki_a_traktor_ala_szorult_ferfit","timestamp":"2019. február. 18. 19:49","title":"A rendőrök szabadították ki a traktorkerék alá szorult férfit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09c50f42-fbb8-4133-add2-bb6e27a8f7cf","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"\"Bio pillanatragasztót\" találtak egy laposféregben az Adria homokjában.","shortLead":"\"Bio pillanatragasztót\" találtak egy laposféregben az Adria homokjában.","id":"20190219_Sajat_ragasztoval_tapad_a_foldhoz_egy_adriai_laposfereg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=09c50f42-fbb8-4133-add2-bb6e27a8f7cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e26ed55-a2ae-4f93-af04-6dca82ed32ff","keywords":null,"link":"/tudomany/20190219_Sajat_ragasztoval_tapad_a_foldhoz_egy_adriai_laposfereg","timestamp":"2019. február. 19. 16:43","title":"Saját testéből származó pillanatragasztóval tapad a földhöz egy adriai laposféreg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b974709-9847-43e5-a7b3-909eadbb8688","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Utolsóként a Manchester United jutott az angol labdarúgó FA-kupa negyeddöntőjébe, miután a nyolcaddöntőben 2-0-ra nyert a címvédő Chelsea vendégeként.

","shortLead":"Utolsóként a Manchester United jutott az angol labdarúgó FA-kupa negyeddöntőjébe, miután a nyolcaddöntőben 2-0-ra nyert...","id":"20190219_chelsea_manchester_united_angol_fa_kupa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3b974709-9847-43e5-a7b3-909eadbb8688&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b51867d-7eeb-4da8-a25e-283ee65b5b17","keywords":null,"link":"/sport/20190219_chelsea_manchester_united_angol_fa_kupa","timestamp":"2019. február. 19. 07:59","title":"Lenullázta a Chelsea-t, nyolc között a Man United – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"336f578f-441f-4bd0-aba6-1cc5a162d1c5","c_author":"Balla István","category":"elet","description":"Idén is fellángoltak a viták a középiskolai írásbeli felvételiről, sokan nehéznek, a megadott idő alatt teljesíthetetlennek tartották. Ezek az érvek érthetők az elkeseredett diákok, szülők szemszögéből, de magával a teszttel nincs baj. A magyar iskolaszerkezettel, a korai szelekcióval annál inkább.","shortLead":"Idén is fellángoltak a viták a középiskolai írásbeli felvételiről, sokan nehéznek, a megadott idő alatt...","id":"20190218_Kozepiskolai_felveteli__nem_a_teszt_rossz_hanem_az_iskolarendszer","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=336f578f-441f-4bd0-aba6-1cc5a162d1c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e13a31fb-76f3-492c-82bc-e5fc076a247e","keywords":null,"link":"/elet/20190218_Kozepiskolai_felveteli__nem_a_teszt_rossz_hanem_az_iskolarendszer","timestamp":"2019. február. 18. 15:30","title":"Középiskolai felvételi: nem a teszt rossz, hanem az iskolarendszer","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aab638f0-7c16-468a-8fec-a0e5ee9d7486","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Inkognitóban próbált New Yorkban közlekedni.","shortLead":"Inkognitóban próbált New Yorkban közlekedni.","id":"20190219_Babavaro_bulit_szerveznek_Meghan_Markle_baratnoi_de_a_lesifotosok_resen_voltak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=aab638f0-7c16-468a-8fec-a0e5ee9d7486&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3aebb4bb-c7b3-4816-b3c6-23a3ecd09f99","keywords":null,"link":"/elet/20190219_Babavaro_bulit_szerveznek_Meghan_Markle_baratnoi_de_a_lesifotosok_resen_voltak","timestamp":"2019. február. 19. 11:29","title":"Babaváró bulit szerveznek Meghan Markle barátnői, de a lesifotósok résen voltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d1958ce-e68c-4d4f-8fae-d532ffdf37d5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Előzőleg a devizahiteles nyertesnek érezhette magát, mert szerződését a bíróság érvénytelennek mondta ki, amit a bank nem hagyott annyiban.","shortLead":"Előzőleg a devizahiteles nyertesnek érezhette magát, mert szerződését a bíróság érvénytelennek mondta ki, amit a bank...","id":"20190219_A_Kuria_a_banknak_adott_igazat_a_devizahitelessel_szemben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1d1958ce-e68c-4d4f-8fae-d532ffdf37d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0a339e1-c276-48e0-9564-97c28e9c2640","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190219_A_Kuria_a_banknak_adott_igazat_a_devizahitelessel_szemben","timestamp":"2019. február. 19. 14:39","title":"A Kúria a banknak adott igazat a devizahitelessel szemben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]