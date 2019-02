Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5321e95e-622e-44b9-b610-6c060fa4d327","c_author":"Kis Miklós","category":"gazdasag","description":"Orbán Viktor családpolitikai csomagjának részleteiről sok szó esik, az okairól kevesebb. Miért pont most, miért épp ekkora csomagot jelentett be a kormányfő, és hogyan maradhatott ki a főállású anyaság?","shortLead":"Orbán Viktor családpolitikai csomagjának részleteiről sok szó esik, az okairól kevesebb. Miért pont most, miért épp...","id":"20190222_Van_az_orbani_csaladvedelmi_csomagnak_egy_oka_amit_nem_harsogott_tul_a_kormany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5321e95e-622e-44b9-b610-6c060fa4d327&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ac1768b-286d-4e6f-af01-53d743885922","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190222_Van_az_orbani_csaladvedelmi_csomagnak_egy_oka_amit_nem_harsogott_tul_a_kormany","timestamp":"2019. február. 22. 11:00","title":"OK, kell a gyerek, de lehet valami egészen más is Orbánék hétpontos tervében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3f773cb-203d-4164-b743-c3ec640ff118","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Csak húsz napjuk van a vietnamiaknak a felkészülésre.","shortLead":"Csak húsz napjuk van a vietnamiaknak a felkészülésre.","id":"20190222_2600_ujsagirot_varnak_a_TrumpKim_csucstalalkozora","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c3f773cb-203d-4164-b743-c3ec640ff118&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"194a0866-2b77-488c-b224-722324f8d30c","keywords":null,"link":"/vilag/20190222_2600_ujsagirot_varnak_a_TrumpKim_csucstalalkozora","timestamp":"2019. február. 22. 08:49","title":"2600 újságírót várnak a Trump-Kim csúcstalálkozóra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98fe8a9a-0069-4a2a-b35b-bde5dd716699","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Hat év alatt annyi pluszbevétele volt a költségvetésnek adókból és járulékokból, amennyi elég lenne arra, hogy egy évvel tovább működjön az állam. Adócsökkentés csak annyi volt, amennyit a gazdaság fehéredése fedezett.","shortLead":"Hat év alatt annyi pluszbevétele volt a költségvetésnek adókból és járulékokból, amennyi elég lenne arra...","id":"20190222_Alaposan_eltulozza_a_kormany_mennyire_jelentos_az_adocsokkentes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=98fe8a9a-0069-4a2a-b35b-bde5dd716699&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c151eef-1953-442c-a194-d39a8e30f8d4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190222_Alaposan_eltulozza_a_kormany_mennyire_jelentos_az_adocsokkentes","timestamp":"2019. február. 22. 09:15","title":"Alaposan eltúlozza a kormány, mennyire jelentős az adócsökkentés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47b8e27a-d09e-408e-8d96-2e13493ad78e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Felfedeztek egy biztonsági rést a WhatsAppban, amit kihasználva hozzáférhetők az amúgy arcfelismeréssel vagy ujjlenyomattal védett csevegések.","shortLead":"Felfedeztek egy biztonsági rést a WhatsAppban, amit kihasználva hozzáférhetők az amúgy arcfelismeréssel vagy...","id":"20190221_whatsapp_biztonsagi_res_a_csevegesek_zarolasanal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=47b8e27a-d09e-408e-8d96-2e13493ad78e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d70ca613-2ed5-461f-a778-599cec35e6d3","keywords":null,"link":"/tudomany/20190221_whatsapp_biztonsagi_res_a_csevegesek_zarolasanal","timestamp":"2019. február. 21. 17:03","title":"Nagyobb biztonságot ígért a WhatsApp, de épp az ellenkezője történt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee212574-4a38-4505-9b4f-4e55218ef48b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Itt a példa, lehetséges a nemzeti szellemű kutatás!","shortLead":"Itt a példa, lehetséges a nemzeti szellemű kutatás!","id":"20190222_Szakvelemeny_az_elso_emberek_nyelve_a_roman_volt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ee212574-4a38-4505-9b4f-4e55218ef48b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be2e0d78-a8a5-4dad-adde-147007f7b558","keywords":null,"link":"/tudomany/20190222_Szakvelemeny_az_elso_emberek_nyelve_a_roman_volt","timestamp":"2019. február. 22. 14:34","title":"Szakvélemény: az első emberek nyelve a román volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91e5b679-c68a-4b1e-a902-e81d91964e6b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"„Abszurd” – ez Mengyi Roland véleménye az ítéletről.","shortLead":"„Abszurd” – ez Mengyi Roland véleménye az ítéletről.","id":"20190221_Fellebbez_a_letoltendo_bortont_kapott_fideszes_Mengyi","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=91e5b679-c68a-4b1e-a902-e81d91964e6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"439c0f35-271f-4536-8f74-6af3320e0602","keywords":null,"link":"/itthon/20190221_Fellebbez_a_letoltendo_bortont_kapott_fideszes_Mengyi","timestamp":"2019. február. 21. 15:00","title":"Fellebbez a letöltendő börtönt kapott fideszes Mengyi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55d98982-263f-4e73-8f2d-48c36cf4fbfa","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Torlódásra számítsanak! ","shortLead":"Torlódásra számítsanak! ","id":"20190221_Ket_auto_utkozott_az_Erzsebet_hidnal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=55d98982-263f-4e73-8f2d-48c36cf4fbfa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60cf484e-49c9-458d-8488-7234dcbc1cf3","keywords":null,"link":"/cegauto/20190221_Ket_auto_utkozott_az_Erzsebet_hidnal","timestamp":"2019. február. 21. 15:10","title":"Két autó ütközött az Erzsébet hídnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69f27c00-cbaa-47d1-9018-ff8f7b440066","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Folyamatosak az egyeztetések a Magyar Tudományos Akadémia és az Innovációs és Technológiai Minisztérium között, pénteken Palkovics László miniszter megint az MTA épületében volt.","shortLead":"Folyamatosak az egyeztetések a Magyar Tudományos Akadémia és az Innovációs és Technológiai Minisztérium között...","id":"20190222_Rovid_tanacskozason_jarhatott_Palkovics_az_MTAn","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=69f27c00-cbaa-47d1-9018-ff8f7b440066&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0cbeaf6-2825-4dad-95b1-f67d3c5116c8","keywords":null,"link":"/itthon/20190222_Rovid_tanacskozason_jarhatott_Palkovics_az_MTAn","timestamp":"2019. február. 22. 09:22","title":"Megint tanácskozáson járt Palkovics az MTA-n","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]