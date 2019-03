Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"25be4d7c-d645-4fa3-b5b5-95592e96ad5e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Szintet léptek a hibák kimagyarázásában, ha már a bicikliút-építésben nem sikerült.","shortLead":"Szintet léptek a hibák kimagyarázásában, ha már a bicikliút-építésben nem sikerült.","id":"20190228_Senki_nem_magyarazza_meg_ugy_az_uthibakat_ahogyan_a_Duna_Aszfalt_teszi","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=25be4d7c-d645-4fa3-b5b5-95592e96ad5e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f546ce0e-10eb-4756-a3d1-8511606f779b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190228_Senki_nem_magyarazza_meg_ugy_az_uthibakat_ahogyan_a_Duna_Aszfalt_teszi","timestamp":"2019. február. 28. 16:40","title":"Senki nem magyarázza meg úgy az úthibákat, ahogyan a Duna Aszfalt teszi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1a8ce8b-82f1-4974-87ec-f66a805accd2","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"2009 óta nem ment ennyire kevés európai Nagy-Britanniába.","shortLead":"2009 óta nem ment ennyire kevés európai Nagy-Britanniába.","id":"20190228_A_Brexitre_szavazok_elertek_hogy_az_europaiak_helyett_EUn_kivuli_bevandorlok_erkezzenek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f1a8ce8b-82f1-4974-87ec-f66a805accd2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd520a09-8fe4-4501-a59d-cba53c67451b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190228_A_Brexitre_szavazok_elertek_hogy_az_europaiak_helyett_EUn_kivuli_bevandorlok_erkezzenek","timestamp":"2019. február. 28. 21:41","title":"A Brexitre szavazók elérték, hogy az európaiak helyett EU-n kívüli bevándorlók érkezzenek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eee03185-92e0-4734-b6cb-2e4e37108354","c_author":"Joó Hajnalka","category":"itthon","description":"Nem a jelenlegi egyházak ellen, hanem a velük közös célokért akar dolgozni az eddigi tevékenységét márciusban lezáró Felház – erről is beszélt a hvg.hu-nak adott interjújában az átalakulás előtt álló keresztény misszió két alapítója, Ember Illés és Orbán Gáspár. Az alapítók meséltek a szervezet gazdasági hátteréről, de elmondták azt is, van-e dolga a Felháznak a menekült- vagy abortuszkérdéssel, és hogyan kezeli egy a szeretet hatalmát hirdető mozgalom, ha a kormány – élén az egyik alapító apjával – gyűlöletet szít egyes népcsoportok ellen. ","shortLead":"Nem a jelenlegi egyházak ellen, hanem a velük közös célokért akar dolgozni az eddigi tevékenységét márciusban lezáró...","id":"20190301_Interju_a_Felhaz_vezetoivel_Ember_Illessel_es_Orban_Gasparral","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=eee03185-92e0-4734-b6cb-2e4e37108354&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69df6d69-80b6-48c2-ba3d-54650215bf46","keywords":null,"link":"/itthon/20190301_Interju_a_Felhaz_vezetoivel_Ember_Illessel_es_Orban_Gasparral","timestamp":"2019. március. 01. 06:30","title":"Orbán Gáspár: Nem jó gyűlöletet szítani semmilyen népcsoport ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4298a2aa-aeb8-4baf-a3e8-a9a7d3f51de4","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A hiányosságokat vizsgálják majd. ","shortLead":"A hiányosságokat vizsgálják majd. ","id":"20190228_Emmi_tenisszovetseg_Magyar_Tenisz_Szovetseg_eljaras_kerelem","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4298a2aa-aeb8-4baf-a3e8-a9a7d3f51de4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ace0c1f-7eb1-4383-ba43-027ec9a0c8e6","keywords":null,"link":"/sport/20190228_Emmi_tenisszovetseg_Magyar_Tenisz_Szovetseg_eljaras_kerelem","timestamp":"2019. február. 28. 14:30","title":"Eljárást kezdeményezett az Emmi a teniszszövetség ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9fdb88da-72e2-4286-9d83-9075f3591f60","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Fidesz európai uniós biztosa a rádió reggeli adásában azt mondta: nem tudja, miért küldték ki egy olyan helyre, amit kiküldetése után szinte rögtön meg is támadott a magyar kormány.","shortLead":"A Fidesz európai uniós biztosa a rádió reggeli adásában azt mondta: nem tudja, miért küldték ki egy olyan helyre, amit...","id":"20190301_Navracsics_a_civil_radioban_Lehet_hogy_buntetesbol_kerultem_Brusszelbe","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9fdb88da-72e2-4286-9d83-9075f3591f60&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96958dd4-e97e-45fe-8035-e4fd3ff80530","keywords":null,"link":"/itthon/20190301_Navracsics_a_civil_radioban_Lehet_hogy_buntetesbol_kerultem_Brusszelbe","timestamp":"2019. március. 01. 11:02","title":"Navracsics a Civil Rádióban: Lehet, hogy büntetésből kerültem Brüsszelbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0192755-6b89-4ff6-9b60-ed1fec4c2db4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Saját pénzgenerátorként működtethető egy spanyol mobilgyártó új telefonja. A koncepció logikusnak hangzik, a bevétel valódi, de azért így is akad némi (árfolyam)kockázat.","shortLead":"Saját pénzgenerátorként működtethető egy spanyol mobilgyártó új telefonja. A koncepció logikusnak hangzik, a bevétel...","id":"20190301_wings_mobile_minephone_wx_ara_ethereum_bitwings","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b0192755-6b89-4ff6-9b60-ed1fec4c2db4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66d3bf93-c7d0-4516-9aad-853a65fe834c","keywords":null,"link":"/tudomany/20190301_wings_mobile_minephone_wx_ara_ethereum_bitwings","timestamp":"2019. március. 01. 08:03","title":"Itt a telefon, amivel 75 ezer forintot kereshet havonta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e628b58e-8501-4643-af7f-0fd815b616a2","c_author":"HVG/MTI","category":"itthon","description":"Hiába esett vissza a minimálisra a Magyarországra érkező menedékkérők száma, nem lehet feloldani a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzetet, mert akkor elárasztanának minket a migránsok, ez kísérletezés lenne a magyarok biztonságával – így érvelt a Belügyminisztérium politikai államtitkára Kontrát Károly a Honvédelmi és rendészeti bizottságban.\r

\r

","shortLead":"Hiába esett vissza a minimálisra a Magyarországra érkező menedékkérők száma, nem lehet feloldani a tömeges bevándorlás...","id":"20190228_BMallamtitkar_Elarasztananak_minket_a_migransok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e628b58e-8501-4643-af7f-0fd815b616a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e17ed66e-42a6-4984-b379-0877d6234e71","keywords":null,"link":"/itthon/20190228_BMallamtitkar_Elarasztananak_minket_a_migransok","timestamp":"2019. február. 28. 18:10","title":"BM-államtitkár: „Elárasztanának minket a migránsok”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26b7b73a-0e57-429b-ada8-343ae81a9d1e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Minden évben műanyag palackok milliói kerülnek az óceánokba és a tengerekbe, a Glastonbury Fesztivál szervezői ezért úgy döntöttek, ők is kiveszik a részüket a bolygó megmentéséből. ","shortLead":"Minden évben műanyag palackok milliói kerülnek az óceánokba és a tengerekbe, a Glastonbury Fesztivál szervezői ezért...","id":"20190227_pet_palack_egyszer_hasznalatos_muanyagok_glastonbury_fesztival","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=26b7b73a-0e57-429b-ada8-343ae81a9d1e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59c8ff18-bd26-42b8-b747-90b7669a1c00","keywords":null,"link":"/tudomany/20190227_pet_palack_egyszer_hasznalatos_muanyagok_glastonbury_fesztival","timestamp":"2019. február. 27. 21:03","title":"Dobja a műanyag palackokat a világ legnagyobb zenei fesztiválja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]