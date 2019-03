Ezermilliárdokat kapunk az EU-tól, de mire költsük a pénzt?

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"83ee96a9-6ffa-4c38-a3a5-702bb86d6807","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A közlekedésügyi miniszter már be is jelentette: mostantól más állásban hagyják aludni az igazgatót.","shortLead":"A közlekedésügyi miniszter már be is jelentette: mostantól más állásban hagyják aludni az igazgatót.","id":"20190303_Duhos_a_roman_vasut_vezere_az_ujsagirokra_mert_felebresztettek_pedig_csak_ket_vonat_siklott_ki","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=83ee96a9-6ffa-4c38-a3a5-702bb86d6807&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e90138e-635f-44e7-bd6e-4f62e11acd13","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190303_Duhos_a_roman_vasut_vezere_az_ujsagirokra_mert_felebresztettek_pedig_csak_ket_vonat_siklott_ki","timestamp":"2019. március. 03. 15:51","title":"Dühös a román vasút vezére az újságírókra, mert felébresztették, pedig csak két vonat siklott ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"027d8f81-57d5-4c05-8c5e-e6d1ed9e35e5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Felújítják az ivóvízrendszert Veszprémben.","shortLead":"Felújítják az ivóvízrendszert Veszprémben.","id":"20190303_Nem_lesz_ihato_viz_az_egyik_videki_korhazban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=027d8f81-57d5-4c05-8c5e-e6d1ed9e35e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc5fcf5b-fe7b-4e06-8836-44f1fa95eb0f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190303_Nem_lesz_ihato_viz_az_egyik_videki_korhazban","timestamp":"2019. március. 03. 14:04","title":"Nem lesz iható víz az egyik vidéki kórházban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd3f4b05-5361-40c0-8ff9-da43e4b00cae","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Bejelentette indulását Jay Inslee, Washington állam kormányzója is. ","shortLead":"Bejelentette indulását Jay Inslee, Washington állam kormányzója is. ","id":"20190301_Egyre_tobben_akarnak_demokrata_elnokjeloltek_lenni","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dd3f4b05-5361-40c0-8ff9-da43e4b00cae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2edd3224-7dd1-46c4-95d8-e21a10509d23","keywords":null,"link":"/vilag/20190301_Egyre_tobben_akarnak_demokrata_elnokjeloltek_lenni","timestamp":"2019. március. 01. 20:42","title":"Egyre többen akarnak demokrata elnökjelöltek lenni az Egyesült Államokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c189fc4-5380-4088-9374-d0b044a48467","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"Egyszerre konfliktusos és válságokkal teli a Jobbik jelenlegi helyzete, belülről a kilépések, kívülről az ÁSZ gyötri őket. Ez a Fülke, a hvg.hu közéleti podcastja.","shortLead":"Egyszerre konfliktusos és válságokkal teli a Jobbik jelenlegi helyzete, belülről a kilépések, kívülről az ÁSZ gyötri...","id":"20190302_Fulke_Szervezett_es_osszehangolt_lejaratas_zajlik_a_Jobbik_ellen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0c189fc4-5380-4088-9374-d0b044a48467&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b282af92-92f8-40d0-9037-081aa8c4cb23","keywords":null,"link":"/itthon/20190302_Fulke_Szervezett_es_osszehangolt_lejaratas_zajlik_a_Jobbik_ellen","timestamp":"2019. március. 02. 10:00","title":"Fülke: „Szervezett és összehangolt lejáratás zajlik a Jobbik ellen”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a470097b-c4e1-4891-92f7-25e6a205f59a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Biztos tudja majd, a nagyon is kézzelfogható kárt is rendezni virtuális pénzzel. ","shortLead":"Biztos tudja majd, a nagyon is kézzelfogható kárt is rendezni virtuális pénzzel. ","id":"20190303_lamborghini_huracan_performante_bitcoin_baleset","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a470097b-c4e1-4891-92f7-25e6a205f59a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17e371cc-20fc-4b5f-88ac-a7f6a13cb18f","keywords":null,"link":"/cegauto/20190303_lamborghini_huracan_performante_bitcoin_baleset","timestamp":"2019. március. 03. 14:16","title":"Bitcoin milliárdosé az árokban elhagyott élénklila Lamborghini","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5bc8959-38de-4606-b62c-ddbe19f6a3c6","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Termeléscsökkentés és elbocsátások jöhetnek a nagy autógyáraknál.","shortLead":"Termeléscsökkentés és elbocsátások jöhetnek a nagy autógyáraknál.","id":"20190303_Rossz_idok_varnak_a_nemet_autogyartokra","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e5bc8959-38de-4606-b62c-ddbe19f6a3c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70cc5659-8525-4bec-bf09-2d93dd1c6fcc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190303_Rossz_idok_varnak_a_nemet_autogyartokra","timestamp":"2019. március. 03. 15:04","title":"Rossz idők várnak a német autógyártókra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66f5b454-9ad3-4920-8edc-9aa2a77f2586","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Lecserélték a bírót, ezért mindent újra kell tárgyalni. ","shortLead":"Lecserélték a bírót, ezért mindent újra kell tárgyalni. ","id":"20190302_Elolrol_kezdodik_Lagzi_Lajcsi_aramlopasi_pere","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=66f5b454-9ad3-4920-8edc-9aa2a77f2586&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8276b0c-a374-4ad5-90fc-0689657f679e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190302_Elolrol_kezdodik_Lagzi_Lajcsi_aramlopasi_pere","timestamp":"2019. március. 02. 08:25","title":"Elölről kezdődik Lagzi Lajcsi áramlopási pere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ead019a-35a5-4fdc-906a-5841b5320794","c_author":"Gajárszki Áron","category":"kkv","description":"Egy jó ötletet a jövendő vásárlók pénzén is meg lehet valósítani. Néhány magyar cégnek már bejött a közösségi finanszírozás – összegzi szerzőnk, aki maga is próbálkozott ezzel. ","shortLead":"Egy jó ötletet a jövendő vásárlók pénzén is meg lehet valósítani. Néhány magyar cégnek már bejött a közösségi...","id":"201909__kozossegi_finanszirozas__tarsasjatekok__brewie__az_ingyenpenz_valosaga","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4ead019a-35a5-4fdc-906a-5841b5320794&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"700c6d77-5429-49cb-a2ea-fec722fa743e","keywords":null,"link":"/kkv/201909__kozossegi_finanszirozas__tarsasjatekok__brewie__az_ingyenpenz_valosaga","timestamp":"2019. március. 03. 14:00","title":"Az ingyenpénz valósága: az ötlet megvan, már csak tőke kéne?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]