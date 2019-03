A 168 Óra vette észre, hogy az Auchan mobilapplikációjában darabáron is lehet burgonyát venni. Megnéztük az Auchan webshopját, és bár itt ugyan nincs külön feltüntetve, de szintén lehet darabra is megrendelni a krumplikat.

© online.auchan.hu

A webshopban egyébként a vöröshagymát, a paradicsomot és a paprikát is lehet darabáron venni, de az Auchan nincs ezzel egyedül: a Tesco webshopjában is lehet a hagyományosan kilóáron kínált zöldségeket mennyiségre (vagyis darabra) venni, külön árazással, de mindkét áruház esetében is ott a lehetőség, hogy akár kilóáron is lehet rendelni a zöldségekből.

A Príma webshopjában feltehetőleg azért nincs darabár, mert lehetőség van 1 kilónál kevesebbet is rendelni, itt a vásárló akár 0,2 kilogramm krumplit is vehet.

