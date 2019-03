Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5150f908-1f4f-4237-9a59-408585f635d2","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A bizottság szerint még nem halt el az ötlet, de másképp próbálják most megoldani.","shortLead":"A bizottság szerint még nem halt el az ötlet, de másképp próbálják most megoldani.","id":"20190312_Letett_az_EU_arrol_hogy_kozosen_adoztassa_meg_a_Facebookot_es_a_Googlet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5150f908-1f4f-4237-9a59-408585f635d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84c20825-437b-4527-9041-1bb0a303d3b7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190312_Letett_az_EU_arrol_hogy_kozosen_adoztassa_meg_a_Facebookot_es_a_Googlet","timestamp":"2019. március. 12. 17:23","title":"Letett az EU arról, hogy közösen adóztassa meg a Facebookot és a Google-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dac788b8-f198-444e-87e2-526b966e7cd0","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A múlt heti figyelmeztető sztrájk nem vezetett eredményre a Hankook rácalmási gyárában, most újra leáll a munka.","shortLead":"A múlt heti figyelmeztető sztrájk nem vezetett eredményre a Hankook rácalmási gyárában, most újra leáll a munka.","id":"20190312_Hatarozatlan_ideju_sztrajk_kezdodott_a_Hankooknal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dac788b8-f198-444e-87e2-526b966e7cd0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4a1fedf-caae-46ad-bfb9-eeb0e035d46d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190312_Hatarozatlan_ideju_sztrajk_kezdodott_a_Hankooknal","timestamp":"2019. március. 12. 14:43","title":"Határozatlan idejű sztrájk kezdődött a Hankooknál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78186322-1d82-4201-99b1-157b60c0aa1d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Reggel nyolc órától háromnapos sztrájk kezdődött kedden a kipufogó öntvényeket készítő, kínai tulajdonú Wescast Hungary Autóipari Zrt. 1200 dolgozót foglalkoztató oroszlányi üzemében. Egy műszak sem veszi fel a munkát, és a munkások hétvégén sem mennek be a gyárba dolgozni – tájékoztatta a Vasas Szakszervezeti Szövetség alelnöke kedden az MTI-t.","shortLead":"Reggel nyolc órától háromnapos sztrájk kezdődött kedden a kipufogó öntvényeket készítő, kínai tulajdonú Wescast Hungary...","id":"20190312_Harom_napos_sztrajk_kezdodott_egy_oroszlanyi_gyarban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=78186322-1d82-4201-99b1-157b60c0aa1d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"375bfa86-d5d6-4e39-b77d-00f3c8549617","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190312_Harom_napos_sztrajk_kezdodott_egy_oroszlanyi_gyarban","timestamp":"2019. március. 12. 08:47","title":"Háromnapos sztrájk kezdődött egy oroszlányi gyárban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10c45552-04d9-47a4-a9d3-62f2994a1875","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"A francia gyártó ezen újdonságában már egyáltalán nincs kormány és pedálsor – fókuszban az autonóm közlekedés.","shortLead":"A francia gyártó ezen újdonságában már egyáltalán nincs kormány és pedálsor – fókuszban az autonóm közlekedés.","id":"20190312_gurulo_nappali_a_renault_onvezeto_luxus_villanyautoja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=10c45552-04d9-47a4-a9d3-62f2994a1875&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e33bb39-8c63-442b-83c1-cb95ae7f3c16","keywords":null,"link":"/cegauto/20190312_gurulo_nappali_a_renault_onvezeto_luxus_villanyautoja","timestamp":"2019. március. 12. 13:21","title":"Guruló nappali a Renault önvezető luxus-villanyautója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a1f9f95-720f-4656-a75f-98cade7f77c9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Vitába keveredett Gal Gadot és Izrael miniszterelnöke.","shortLead":"Vitába keveredett Gal Gadot és Izrael miniszterelnöke.","id":"20190312_Gal_Gadot_Benjamin_Netanjahu_Izrael_arabok_valasztas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8a1f9f95-720f-4656-a75f-98cade7f77c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00957902-0b09-4286-a3cd-b16841e6d4e0","keywords":null,"link":"/elet/20190312_Gal_Gadot_Benjamin_Netanjahu_Izrael_arabok_valasztas","timestamp":"2019. március. 12. 11:18","title":"Wonder Woman nekiment Netanjahunak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6476b426-bf1d-4347-b200-10914891901b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Csütörtökön lesz egy éve, hogy meghalt Stephen Hawking. Emléke előtt tisztelegve a munkássága által inspirált emlékérmét bocsátott ki a Royal Mint brit királyi pénzverde.","shortLead":"Csütörtökön lesz egy éve, hogy meghalt Stephen Hawking. Emléke előtt tisztelegve a munkássága által inspirált...","id":"20190312_stephen_hawking_emlekerme_megrendeles_50_penny_royal_mint","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6476b426-bf1d-4347-b200-10914891901b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"302f89c7-8c5f-48be-bc2e-03efee3370fa","keywords":null,"link":"/tudomany/20190312_stephen_hawking_emlekerme_megrendeles_50_penny_royal_mint","timestamp":"2019. március. 12. 21:03","title":"Nagyon szép pénzérmét adnak ki Stephen Hawking tiszteletére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0c2f868-1746-4256-953c-dba2ffe50d77","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"A kékvérű brit gyártó közel 1 milliárd forintos új sportkocsija szinte csak és kizárólag az aerodinamikai hatékonyságról és a hatalmas kanyarsebességről szól.","shortLead":"A kékvérű brit gyártó közel 1 milliárd forintos új sportkocsija szinte csak és kizárólag az aerodinamikai...","id":"20190312_megneztuk_a_hiperautot_amiben_az_ember_tulajdonkeppen_csak_szukseges_rossz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b0c2f868-1746-4256-953c-dba2ffe50d77&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e986dc93-bd9d-42c8-9581-1454dd4b6505","keywords":null,"link":"/cegauto/20190312_megneztuk_a_hiperautot_amiben_az_ember_tulajdonkeppen_csak_szukseges_rossz","timestamp":"2019. március. 12. 06:41","title":"Mutatjuk a hiperautót, amiben az ember tulajdonképpen csak szükséges rossz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9660dac-e825-497a-973f-ce5c80d81bc3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Megháromszorozzák a fegyveres őrök számát a szökéses ügy után, és átszervezik az őrséget is. Valamint fegyveres őrök is posztolhatnak a bejárati kapunál, a bíróknak pedig szituációs gyakorlatokat tartanak majd. A törvényszék, úgy fest, jócskán levonta a tanulságokat a szökés után.\r

\r

","shortLead":"Megháromszorozzák a fegyveres őrök számát a szökéses ügy után, és átszervezik az őrséget is. Valamint fegyveres őrök is...","id":"20190312_Fegyveres_szokes_ugy_hemzsegni_fognak_az_orok_a_Fovarosi_Torvenyszeken","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b9660dac-e825-497a-973f-ce5c80d81bc3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea2910b6-edcc-4f94-b5ce-6bf3e1d443f5","keywords":null,"link":"/itthon/20190312_Fegyveres_szokes_ugy_hemzsegni_fognak_az_orok_a_Fovarosi_Torvenyszeken","timestamp":"2019. március. 12. 15:27","title":"Fegyveres szökés ügy: hemzsegni fognak az őrök a Fővárosi Törvényszéken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]