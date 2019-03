Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"162c5eb6-5f61-48e9-b278-bf0ae9cf4e18","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az uniós pénzügyminiszterek mai ülésén a digitális nagyvállalatok adóztatásáról is tárgyaltak.","shortLead":"Az uniós pénzügyminiszterek mai ülésén a digitális nagyvállalatok adóztatásáról is tárgyaltak.","id":"20190312_Adomentesseget_ker_az_uniotol_az_otthoni_palinkafozesre_a_Penzugyminiszterium","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=162c5eb6-5f61-48e9-b278-bf0ae9cf4e18&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"648f6cb0-5e48-4a31-890c-28fb86675096","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190312_Adomentesseget_ker_az_uniotol_az_otthoni_palinkafozesre_a_Penzugyminiszterium","timestamp":"2019. március. 12. 12:26","title":"Adómentességet kér az uniótól az otthoni pálinkafőzésre a Pénzügyminisztérium","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d2e858f-a9af-42d0-938b-7a5f31a49632","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Jobb, ha megszokjuk az ilyen jeleneteket!?","shortLead":"Jobb, ha megszokjuk az ilyen jeleneteket!?","id":"20190312_tesla_model_3_autos_video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6d2e858f-a9af-42d0-938b-7a5f31a49632&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aaa9826d-2356-4d6c-8cb2-3ba361d5f178","keywords":null,"link":"/cegauto/20190312_tesla_model_3_autos_video","timestamp":"2019. március. 12. 16:07","title":"Nem kérdés, hogy ez a Tesla sofőr szunyókál 120-nál – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21e33ad0-5d64-43a4-b8de-8490cf552184","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Leesett egy rossz állapotú, málladozó lépcsőn és életét vesztette egy idős férfi hétfőn az ajkai Magyar Imre kórházban. Az intézmény vizsgálatot indított, amelynek lezárultáig nem kommentálja a történteket.","shortLead":"Leesett egy rossz állapotú, málladozó lépcsőn és életét vesztette egy idős férfi hétfőn az ajkai Magyar Imre kórházban...","id":"20190313_Leesett_egy_omladozo_lepcson_es_meghalt_egy_beteg_az_ajkai_korhazban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=21e33ad0-5d64-43a4-b8de-8490cf552184&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5dc7b397-d128-4b4a-a9ff-70a26c75a2e1","keywords":null,"link":"/itthon/20190313_Leesett_egy_omladozo_lepcson_es_meghalt_egy_beteg_az_ajkai_korhazban","timestamp":"2019. március. 13. 12:23","title":"Leesett egy omladozó lépcsőn és meghalt egy beteg az ajkai kórházban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21302852-d18a-4406-a579-3c744d976db3","c_author":"Mediwel","category":"brandcontent","description":"A gerincbetegségek kegyetlen fájdalommal járnak, és minden műtéti beavatkozás öregedési folyamatot indít el a szervezetünkben. Ráadásul a gerincpanaszok már a húszas-harmincas években utolérhetnek bennünket. Vajon mi a leghatékonyabb időspóroló megoldás, hogy kortól függetlenül elkerüljük őket? \r

","shortLead":"A gerincbetegségek kegyetlen fájdalommal járnak, és minden műtéti beavatkozás öregedési folyamatot indít el...","id":"20190312_masszazs_mediwel_hatfajas_lumbago_porckorong","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=21302852-d18a-4406-a579-3c744d976db3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be611190-9eb8-48bb-b21f-c98033d9fd43","keywords":null,"link":"/brandcontent/20190312_masszazs_mediwel_hatfajas_lumbago_porckorong","timestamp":"2019. március. 12. 10:30","title":"A lumbágótól a porckorongsérvig: Így (ne) kövessen el merényletet a gerince ellen!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52e89b43-541f-4ea5-b714-39b828dd7d73","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Eljárást indít az Egyenlő Bánásmód hatóság a Főpolgármesteri Hivatal ellen, mert kiderült, melegjogi szervezetek oldalait blokkolja az internetes belső hálózata. Az itt található dokumentumok, kutatások fontosak lehetnek a hivatali munkában, de a Városháza szerint elvárható, hogy munkaidőben, hivatali eszközökön ne az ilyen weboldalak nézegetésével múlassák az időt a munkavállalók.","shortLead":"Eljárást indít az Egyenlő Bánásmód hatóság a Főpolgármesteri Hivatal ellen, mert kiderült, melegjogi szervezetek...","id":"20190312_Diszkriminacio_miatt_vizsgalat_indul_a_a_Fopolgarmesteri_Hivatal_ellen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=52e89b43-541f-4ea5-b714-39b828dd7d73&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12a5b7be-bc6d-4661-87f8-c78df1223d2c","keywords":null,"link":"/itthon/20190312_Diszkriminacio_miatt_vizsgalat_indul_a_a_Fopolgarmesteri_Hivatal_ellen","timestamp":"2019. március. 12. 18:32","title":"Diszkrimináció miatt vizsgálat indul a a Főpolgármesteri Hivatal ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b2f5664-e820-4b24-9515-32e520ba1109","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Gyanúsítottként hallgatnák ki, amiért az áprilisi választások előtt egy LMP-s képviselőjelöltnek hatszázezer forintot ajánlott, ha visszalép.","shortLead":"Gyanúsítottként hallgatnák ki, amiért az áprilisi választások előtt egy LMP-s képviselőjelöltnek hatszázezer forintot...","id":"20190313_Az_ugyeszseg_inditvanyozta_a_jobbikos_Farkas_Gergely_mentelmi_joganak_felfuggeszteset","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4b2f5664-e820-4b24-9515-32e520ba1109&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"553c9395-628c-4979-886c-f2a29e1d460b","keywords":null,"link":"/itthon/20190313_Az_ugyeszseg_inditvanyozta_a_jobbikos_Farkas_Gergely_mentelmi_joganak_felfuggeszteset","timestamp":"2019. március. 13. 08:29","title":"Felfüggesztenék a jobbikos Farkas Gergely mentelmi jogát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6476b426-bf1d-4347-b200-10914891901b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Csütörtökön lesz egy éve, hogy meghalt Stephen Hawking. Emléke előtt tisztelegve a munkássága által inspirált emlékérmét bocsátott ki a Royal Mint brit királyi pénzverde.","shortLead":"Csütörtökön lesz egy éve, hogy meghalt Stephen Hawking. Emléke előtt tisztelegve a munkássága által inspirált...","id":"20190312_stephen_hawking_emlekerme_megrendeles_50_penny_royal_mint","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6476b426-bf1d-4347-b200-10914891901b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"302f89c7-8c5f-48be-bc2e-03efee3370fa","keywords":null,"link":"/tudomany/20190312_stephen_hawking_emlekerme_megrendeles_50_penny_royal_mint","timestamp":"2019. március. 12. 21:03","title":"Nagyon szép pénzérmét adnak ki Stephen Hawking tiszteletére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"747fa725-a31b-40af-8565-d452237d3be1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Bors szerint a most 19 éves fiú javítóintézetben is ült, három évet kellett volna eltöltenie a Debreceni Javítóintézet Nagykanizsai Telephelyén, ám előbb kiengedték. ","shortLead":"A Bors szerint a most 19 éves fiú javítóintézetben is ült, három évet kellett volna eltöltenie a Debreceni...","id":"20190313_Gyogyszeres_kezeles_alatt_allt_es_javitointezetben_is_ult_a_szekszardi_kislany_feltetelezett_gyilkosa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=747fa725-a31b-40af-8565-d452237d3be1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93f1f408-492a-4bef-b982-0132d73806c9","keywords":null,"link":"/itthon/20190313_Gyogyszeres_kezeles_alatt_allt_es_javitointezetben_is_ult_a_szekszardi_kislany_feltetelezett_gyilkosa","timestamp":"2019. március. 13. 10:10","title":"Gyógyszeres kezelés alatt állt a szekszárdi gyerekgyilkosság gyanúsítottja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]