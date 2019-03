Az ágyból is felkeltik az Ausztriában élő magyarokat az osztrák rendőrök, hogy megnézzék, valóban ott laknak-e - mondta a hvg.hu-nak egy soproni tanácsadócég munkatársa. Az Ausztriában munkát vállaló magyarok januártól nagyon rosszul járnak az osztrák szociálpolitika átalakításával: az ott dolgozó, de nem ott élő külföldi állampolgárok már kevesebb családi pótlékot kapnak, a magyaroknak a korábbi összeg fele jár. De amint a tanácsadó mondatából is kitűnik, nem éri meg eljétszani a "bejelentett lakcím"-trükköt, az osztrák hatóságok ugyanis résen vannak. Abban reménykedhetnek a vendégmunkások, hogy az EU elkaszálja az osztrák intézkedést.

Mit tegyenek még az osztrák rendőrök a magyarokkal? Ébresszenek fel politikusokat is reggelente. Tanulják meg a magyar rendőröktől, hogyan kell szirénával megállni a giroszos előtt. Nézzék meg a magyar kollégáik fizetési papírjait, és éljék túl a röhögőgörcsöt. Tartózkodom, csak az eredményeket mutasd! Szavazok

Hétről hétre változnak a családvédelminek nevezett terv részletei Orbán Viktor első bejelentése óta – amint ezt leírtuk szerdán reggel, kiderült, hogy újra változtak a részletek. Kiderült például, hogy bővített csoknál ugyanolyan kemény hitelbírálatra lehet számítani, mint az államilag támogatott lakáshiteleknél, de az is, hogy külföldieknek is járhat a hitel, sőt az özvegyülésre vagy az ikerterhességre is kitér a kedd este kihirdetett kormányhatározat. A részleteket itt foglaltuk össze kedden írt cikkünkben, a kedden este bejelentett változtatásokat pedig itt gyűjtöttük össze.

Az is kiderült: aki a nagycsaládosok támogatásával vásárol autót, az kénytelen lesz reklámozni is a programot. Az autókereskedő kötelessége lesz, hogy a járművel felmatricázza az Emmi Családbarát Magyarország logójával, és ennek a költsége is őt terheli – már persze ha feltételezzük, hogy ezt nem hárítja át a vásárlóra.

© Túry Gergely

Mi lesz ennek a vége? Addig finomítgatják a szabályokat, amíg senki nem tudja felvenni a hitelt. Bejönnek a tervek, és szülni kezdenek a nők. Újabb hitelválság. Tartózkodom, csak az eredményeket mutasd! Szavazok

412 támogatással 202 nem szavazat ellenében elfogadta a brit alsóház azt a javaslatot, hogy a kormány kérje a Brexit elhalasztását. Ha március 20-ig megszavazzák az EU-val kötött megállapodást (amelyet kétszer már elutasítottak), akkor a 21-én kezdődő EU-csúcson Theresa May június 30-ig kér halasztást. Ha harmadszor is elvetik a megállapodást, akkor a brit képviselők „tudomásul veszik”, hogy az EU többi tagállama világos indokot és időtartamot vár a halasztással kapcsolatban.

Donald Tusk, az Európai Tanács elnöke még a britek szavazása előtt azt írta: arra tesz majd javaslatot a jövő héten, hogy a Brexitet hosszabb időre halasszák el. Újabb népszavazás nem lesz, a brit alsóházban ezt az ötletet elvetették, de a megállapodás nélküli Brexit lehetőségét is elutasították.

Mikor lesz Brexit? Március 29-én. Június 30-ig Június 30-a után, de még idén. 2020-ban 2020 után Soha Tartózkodom, csak az eredményeket mutasd! Szavazok

A hét képe: óvodásokkal és huszárokkal adott át sertéstelepet Nagy István agrárminiszter.

Ausztriában és Németországban szervez toborzó börzéket az építési vállalkozók szakszövetsége, hogy enyhítsen a munkaerőhiányon. Havi 300 ezer forintos fizetéssel, béren kívüli juttatásokkal, lakhatási és képzési támogatásokkal csábítanák vissza a külföldön dolgozó építőipari szakmunkásokat és mérnököket, de a többség kint marad. Vagy a pénz miatt, vagy azért, mert nincs más választásuk.

Találtunk olyan németországi hirdetést, amelyben óránként 14 eurót, napi 12 euró béren kívüli juttatást, ingyenes szállást, munkaruhát kínálnak a kőműveseknek, míg ugyanerre a munkára egy magyarországi cég 1500 forintot tud óránként fizetni. Ami a Magyarországon maradókat illeti: ha egy vállalkozó ma nem tudja kifizetni a munkásoknak a 20 ezer forintos napidíjat, magára marad, a brigád ugyanis továbbáll, és addig megy, amíg nem talál olyan beruházót, akinek van pénze. Ez pedig azt jelenti, hogy a kis- és közepes vállalkozások csendben megszűnnek, így ritkítva meg a piacot.

Mit kínáljanak, hogy visszajöjjenek az emberek Magyarországra? Kisvasutat és Soros-plakátokat. A tudatot, hogy nálunk nincsenek migránsok. Ne kínáljanak semmit, inkább büntessék a kivándorlók családját. Tartózkodom, csak az eredményeket mutasd! Szavazok

Költségvetési csalás gyanújával őrizetbe vették a legnagyobb magyarországi vágóhíd egyik tulajdonosát, az olasz Piero Pinit, aki az előző évtizedben rövid ideig a Kispest focicsapatának tulajdonosa is volt. Azóta sem lehet tudni, hogy pontosan mi a hatósági fellépés oka, mindenesetre piaci információk szerint több üggyel is összefügghet a nyomozás, a költségvetési csalás értékének nagyobb része áfacsalásból fakadhat.

Az üzem egyelőre működik, de ha bizonyítást nyernek az egyelőre feltételezett bűncselekmények, a többi magyar húsos cég nem fog kétségbe esni vetélytársuk elestétől: a magyar húsos cégek ugyanis nem csak a sertéspestis miatt szenvednek, hanem a munkaerőhiány miatt is, és a hazai sertésállomány csökkenését is megérzik.

© hvg.hu

Mi az üzenet? Ha van ember a magyar foci körül, akit letartóztathatnak, akkor van remény. Magyarországon annyira tisztességes mindenki, hogy áfacsalás vádjával is egy olaszt kellett megtalálni. Ez nem egy következmények nélküli ország. Tartózkodom, csak az eredményeket mutasd! Szavazok

11,7 millió eurót, azaz 3,7 milliárd forintot kell kifizetnie Magyarországnak az EU felé. Az Európai Bíróság Törvényszéke ugyanis megerősítette: szabálytalanságok történtek a cukoriparnak juttatott szerkezetátalakítási támogatásoknál.

Azok a cégek voltak jogosultak a szerkezetátalakítási támogatásra, amelyek vállalták a termelőberendezéseik teljes vagy részleges leszerelését. A részleges leszerelésre nyújtott támogatás összege a teljes leszerelésre nyújtott támogatás összegénél 25 százalékkal alacsonyabb volt. Csakhogy az Eastern Sugar kabai és a Magyar Cukor petőházi telephelyén található silókat nem szerelték le, így ezeknél vállalkozásoknál csak a termelőberendezéseik részleges leszerelése valósult meg, vagyis nem vehették volna fel a teljes összeget.

Mit tegyen a kormány? Plakátoljon és ne fizessen. Magyarázza el, hogy a külföldi cukorlobbi áll az egész mögött. Hosszabbítsa meg a cukorgyárat Bicskéig. Tartózkodom, csak az eredményeket mutasd! Szavazok

Lakásháború tört ki Hódmezővásárhelyen. A helyi Fidesz Márki-Zay Pétert vádolja lakásmutyival, csakhogy egyre inkább úgy tűnik, hogy a visszaéléseket a korábbi, fideszes városvezetés követte el. A Fidesz kiderítette, hogy a helyi Lakásügyi Tanács szocialista elnökének lánya jutott lakáshoz, szerintük szabálytalanul és áron alul (ő azóta egyébként visszalépett a vásárlástól).

Erre válaszul a városvezetés elkezdte átnézni a korábbi szerződéseket, és egy sor csontváz dőlt ki a szekrényből. Kiderült például, hogy a korábbi aljegyző fia szinte ingyen vett egy lakást, valamint évekig nem kellett bérleti díjat és iparűzési adót fizetnie a trafikjáért. De olyan példát is találtak, hogy egy lakás a szerződésekben egyszer 70 négyzetméteresként, máskor 140 négyzetméteresként szerepel.

Mi lesz a következő lépés? Kiderül, hogy a fideszes időkben történt gyanús ügyekért is Márki-Zay a felelős. Utólag titkosítják a szerződéseket. Jön Rogán Antal és elmagyarázza, hogy nőhet egy lakás 70 négyzetméterről 140-re. Tartózkodom, csak az eredményeket mutasd! Szavazok

