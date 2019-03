Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Szerencsejáték miatt eladósodott a takarékszövetkezeti vezető, ezért sikkaszthatta el a több százmillió forintot. A kondorosi fiókvezető húsz éven át vezette a helyi fiókot, de a harmadát takarékosság miatt megszüntető hálózatnál még az összevonások után is vezető pozíciót töltött be. Most vádat emeltek ellene. Több százmilliót sikkasztott a takarékszövetkezet egyik ügyvezetője 2019. március. 13. 10:10 Most Richard Yu vezérigazgató erősítette meg, hogy ez tényleg így van. A Huawei már tudja, mi jöhet az Android után, sőt már meg is csinálták 2019. március. 13. 12:03 A tervezés időközben viszont elakadt, így a "konkurenciához" fordult segítségért. Nem várt reakció érkezett. A tervezés időközben viszont elakadt. Választ kapott a 10 éves fiú, aki saját légitársaság indításához kért segítséget a Qantas főnökétől 2019. március. 13. 12:33 Az eseményen úgy tűnt, hogy Puzsér határozottabban képes megvédeni Karácsony Gergelyt a támadásoktól, mint ő saját magát. Puzsér: Visszahozom a rock and rollt a politikába, még ha el is kell küldenem pár embert 2019. március. 13. 15:02



","shortLead":"Csalódásának adtak hangot ír, a francia és a holland vezetők.



Európában csalódottság fogadta a Brexit-szavazás kudarcát 2019. március. 12. 22:07 Combizomsérülést szenvedett Ousmane Dembélé, a spanyol bajnokságban címvédő és listavezető FC Barcelona labdarúgócsapatának francia világbajnok csatára. Egy hónapra kidőlt a Barcelona sztárja 2019. március. 14. 16:54 Az együttműködés törvényi kötelezettségét a szakszervezet szerint megszegve blokkolta le végül a Klebelsberg Központ a pedagógussztrájkot, de pár helyen voltak sztrájkoló tanárok. Fordulat: reggelre az állam jogszerűtlennek minősítette a pedagógussztrájkot 2019. március. 14. 10:28