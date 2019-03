Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"57170d45-171e-4a6d-87da-ab5c3e6d427c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Szerencsejáték miatt eladósodott a takarékszövetkezeti vezető, ezért sikkaszthatta el a több százmillió forintot. A kondorosi fiókvezető húsz éven át vezette a helyi fiókot, de a harmadát takarékosság miatt megszüntető hálózatnál még az összevonások után is vezető pozíciót töltött be. Most vádat emeltek ellene.","shortLead":"Szerencsejáték miatt eladósodott a takarékszövetkezeti vezető, ezért sikkaszthatta el a több százmillió forintot...","id":"20190313_Tbb_szzmilliot_sikkasztott_a_takarkszvetkezet_egyik_ugyvezetoje","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=57170d45-171e-4a6d-87da-ab5c3e6d427c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1c83d0e-a09d-442b-bf4e-a8cfd0700894","keywords":null,"link":"/kkv/20190313_Tbb_szzmilliot_sikkasztott_a_takarkszvetkezet_egyik_ugyvezetoje","timestamp":"2019. március. 13. 10:10","title":"Több százmilliót sikkasztott a takarékszövetkezet egyik ügyvezetője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9293cda5-e208-46d8-8e5d-5b83f723eae8","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az állatokat moslékkal etették, bár ez tilos. ","shortLead":"Az állatokat moslékkal etették, bár ez tilos. ","id":"20190313_Video_Foldbe_asott_taroloban_kevertek_a_moslekot_a_malacoknak_az_illegalis_telepen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9293cda5-e208-46d8-8e5d-5b83f723eae8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87a58126-c20a-49dd-adb5-5e19281b5975","keywords":null,"link":"/kkv/20190313_Video_Foldbe_asott_taroloban_kevertek_a_moslekot_a_malacoknak_az_illegalis_telepen","timestamp":"2019. március. 13. 08:43","title":"Videó: Földbe ásott tárolóban keverték a moslékot a malacoknak az illegális telepen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9dcb48db-32b4-4a8f-9549-7e9ec87c26c8","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A Real Madrid labdarúgócsapatának hétfőn kinevezett vezetőedzője, Zinedine Zidane úgy nyilatkozott: az elmúlt hónapokban feltöltődött, így örömmel mondott igent Florentino Pérez elnök hívó szavára.","shortLead":"A Real Madrid labdarúgócsapatának hétfőn kinevezett vezetőedzője, Zinedine Zidane úgy nyilatkozott: az elmúlt...","id":"20190312_zinedine_zidane_real_madrid_edzo_masodik_ciklus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9dcb48db-32b4-4a8f-9549-7e9ec87c26c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8395ecf4-f5bb-4979-a2a5-e10378c5a430","keywords":null,"link":"/sport/20190312_zinedine_zidane_real_madrid_edzo_masodik_ciklus","timestamp":"2019. március. 12. 06:20","title":"Zidane: Örülök, hogy hazatértem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72c69867-a0cd-4c85-8ea7-28887d9a5f85","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Megkapta az engedélyt Elon Musk és cége, így Los Angeles után Las Vegasban is épülhet a gyors tömegközlekedésre alkalmas alagút. ","shortLead":"Megkapta az engedélyt Elon Musk és cége, így Los Angeles után Las Vegasban is épülhet a gyors tömegközlekedésre...","id":"20190313_alagut_las_vegas_the_boring_company_elon_musk_tomegkozlekedes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=72c69867-a0cd-4c85-8ea7-28887d9a5f85&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca0e9d01-36ba-4b2d-9c2e-323b5ef9549b","keywords":null,"link":"/tudomany/20190313_alagut_las_vegas_the_boring_company_elon_musk_tomegkozlekedes","timestamp":"2019. március. 13. 16:33","title":"Vegasból indulhat az újfajta tömegközlekedés, amit Elon Musk tervez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a80a085c-2cd7-417c-b8e5-e3620410e2e9","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"\"Engem a tehetség vonz\" – válaszolja Udvaros Dorottya arra a kérdésre, hogy miként találta meg a hangot a Nemzetiben Jordán Tamással, Alföldi Róberttel és Vidnyánszky Attilával is. A HVG-nek adott interjújában beszélt a me too mozgalomról és arról is, hogy a mentalitásának köszönheti, hogy őt soha nem használták ki. ","shortLead":"\"Engem a tehetség vonz\" – válaszolja Udvaros Dorottya arra a kérdésre, hogy miként találta meg a hangot a Nemzetiben...","id":"20190313_Udvaros_Dorottya_Van_bennem_kompromisszumkeszseg_de_nem_vagyok_megalkuvo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a80a085c-2cd7-417c-b8e5-e3620410e2e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8930def-49f7-41a5-b2a4-f0085f4ab656","keywords":null,"link":"/kultura/20190313_Udvaros_Dorottya_Van_bennem_kompromisszumkeszseg_de_nem_vagyok_megalkuvo","timestamp":"2019. március. 13. 12:24","title":"Udvaros Dorottya: Van bennem kompromisszumkészség, de nem vagyok megalkuvó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ccbeb7d-434f-49ef-8150-4168e2632993","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Ezek töltenek fel minket a mindennapokban.","shortLead":"Ezek töltenek fel minket a mindennapokban.","id":"20190313_Vannak_pozitiv_fuggosegeink_is_Onnek_mi_az","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2ccbeb7d-434f-49ef-8150-4168e2632993&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c446552c-2c38-4a84-8258-5e5fa6d7554f","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20190313_Vannak_pozitiv_fuggosegeink_is_Onnek_mi_az","timestamp":"2019. március. 13. 08:10","title":"Vannak pozitív függőségeink is, Önnek mi az?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd89c164-7707-4923-a0ec-de9bd53f5e06","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bár tavaly többen nyelvvizsgáztak, mint 2017-ben, többen valószínűleg csak a nyelvvizsgadíj visszatérítésének bevezetése miatt halasztották 2018-ra a vizsgájukat. ","shortLead":"Bár tavaly többen nyelvvizsgáztak, mint 2017-ben, többen valószínűleg csak a nyelvvizsgadíj visszatérítésének...","id":"20190312_Nem_dobta_meg_a_nyelvvizsgazok_szamat_az_ingyenes_elso_vizsga","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cd89c164-7707-4923-a0ec-de9bd53f5e06&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2bb99ec9-86f4-466f-b01f-b128f92d7e2e","keywords":null,"link":"/itthon/20190312_Nem_dobta_meg_a_nyelvvizsgazok_szamat_az_ingyenes_elso_vizsga","timestamp":"2019. március. 12. 10:20","title":"Nem dobta meg a nyelvvizsgázók számát az ingyenes első vizsga","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8dd4665-a8d4-42ad-98fe-e5f7611b7daa","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Remek alapanyagot jelentett, ahogy a kormány próbálta takargatni az uniós szinten cikivé vált plakátokat.","shortLead":"Remek alapanyagot jelentett, ahogy a kormány próbálta takargatni az uniós szinten cikivé vált plakátokat.","id":"20190313_Memcunami_lett_Orbanek_plakatmeszelesebol_Olcsobb_egy_zacsko_Weber_fejere","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a8dd4665-a8d4-42ad-98fe-e5f7611b7daa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3291fd68-1541-4b10-8255-eae4d64ff44f","keywords":null,"link":"/itthon/20190313_Memcunami_lett_Orbanek_plakatmeszelesebol_Olcsobb_egy_zacsko_Weber_fejere","timestamp":"2019. március. 13. 11:53","title":"Mémcunamit generált Orbánék plakátdugdosása: \"Olcsóbb zacskót húzni Weber fejére\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]