A német Wepa az Egyesült Királyság egyik legnagyobb beszállítója, már ha vécépapírról vagy konyhai papírtörlőről van szó. Most 3,5 millió gurigát halmoztak fel a brit raktáraikban, mert attól tartanak, ha megállapodás nélkül lép ki az ország az EU-ból, készlethiány léphet fel. Az extra 600 tonna gurigát a Wepa az elmúlt három-négy hónapban gyűjtötte be. Ezek mellett a cég hat hétre való kartongurigát is bebiztosított (amire a vécépapír és a papírtörlő fel van tekerve), mivel ezt az Egyesült Királyságban nem tudják elegendő mennyiségben beszerezni, hanem Kelet-Európából, illetve a skandináv országokból importálják.

A cég arról is döntött, hogy inkább hajókat bérel, amikkel a papírgurigákat a nápolyi beszállítótól Swansea-ba vihetik, semmint hogy teherautókkal szállítsák a Calais–Dover-útvonalon.

A Wepa a legutóbbi cég, ami elárulta, hogy készlethalmozással készült az esetleges no-deal Brexit várható káoszára.

Gépkocsigyártóktól a szupermarketeken át gyógyszerészeti cégekig széles a skála, akik hasonlóan jártak el: árut halmoztak fel, illetve felülvizsgálták a szállítási útvonalaikat. Valamennyien attól tartanak, hogy egy no-deal Brexit késésekhez és az alapanyagok drágulásához vezethet.

A Wepa úgy nyilatkozott, hogy az elmúlt hónapban 7 százalékkal növekedett a vécépapír és a papírtörlő iránti kereslet, ami az áruházláncok készlethalmozásával lehet összefüggésben. A Wepa évente 80 ezer tonna vécépapírt és papírtörlőt ad el a főbb brit áruházláncoknak: Tescónak, a Sainsbury’snak, Morrisonsnak és a Co-opnak.

(Guardian)