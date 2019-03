Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a888c6e8-c753-401b-a493-f238aa77cce5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy Macbookot, egy Iphone-t és egy Ipadet is találtak Meng Van-csounál, a Huawei alapítójának lányánál, a cég pénzügyi vezérigazgató-helyettesénél, akit tavaly tartóztattak le.

","shortLead":"Egy Macbookot, egy Iphone-t és egy Ipadet is találtak Meng Van-csounál, a Huawei alapítójának lányánál, a cég pénzügyi...","id":"20190323_Szinte_csak_Apple_termekeket_hasznalt_a_Huawei_alapitojanak_letartoztatott_lanya","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a888c6e8-c753-401b-a493-f238aa77cce5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b76bc8a9-3dbd-49be-9b81-0644aca4e49a","keywords":null,"link":"/tudomany/20190323_Szinte_csak_Apple_termekeket_hasznalt_a_Huawei_alapitojanak_letartoztatott_lanya","timestamp":"2019. március. 23. 12:28","title":"Szinte csak Apple termékeket használt a Huawei alapítójának letartóztatott lánya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f4cb358-b102-483f-968f-df5c67ad3d8a","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Az amerikai elnök a héten is rászólt a cégre, hogy jó lenne, ha nem vinnék külföldre a termelést.","shortLead":"Az amerikai elnök a héten is rászólt a cégre, hogy jó lenne, ha nem vinnék külföldre a termelést.","id":"20190323_general_motors_trump","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7f4cb358-b102-483f-968f-df5c67ad3d8a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95e7c868-f992-42ce-ad4a-077776bae6b9","keywords":null,"link":"/cegauto/20190323_general_motors_trump","timestamp":"2019. március. 23. 16:55","title":"Nem Trump miatt persze, de meggondolta magát a General Motors","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2fb1a800-1aa5-46f4-a7f3-a2a1da7543cd","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Lemondott a bolgár igazságügy-miniszter, miután kiderült, hogy piaci ár alatt jutott luxus lakáshoz.","shortLead":"Lemondott a bolgár igazságügy-miniszter, miután kiderült, hogy piaci ár alatt jutott luxus lakáshoz.","id":"20190323_Korrupciogyanus_ingatlanbiznisz_miatt_lemondott_egy_miniszter_no_nem_Magyarorszagon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2fb1a800-1aa5-46f4-a7f3-a2a1da7543cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e8a8694-51c2-4516-9310-965cfb720dd2","keywords":null,"link":"/ingatlan/20190323_Korrupciogyanus_ingatlanbiznisz_miatt_lemondott_egy_miniszter_no_nem_Magyarorszagon","timestamp":"2019. március. 23. 16:12","title":"Korrupciógyanús ingatlanbiznisz miatt lemondott egy miniszter, no nem Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2da28de-da77-44d3-85c1-0f041321f519","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Öntöznének a gazdák, de nincs miből. A hivatalos önözési idő előrehozatalát kérik a termelők, ezt hivatalosan a Belügyminisztérium rendelheti el, az agrártárcát a közvetítésre kérik. Ha nem öntözhetnek rövidesen, akkor katasztrófa fenyegeti a korai vetésű növényeket, nem lesz borsó, mák, és vöröshagyma.","shortLead":"Öntöznének a gazdák, de nincs miből. A hivatalos önözési idő előrehozatalát kérik a termelők, ezt hivatalosan...","id":"20190323_Veszhelyzet_kihirdeteset_kerik_a_gazdak_az_agrarminisztertol_az_aszaly_miatt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c2da28de-da77-44d3-85c1-0f041321f519&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e0e9b6e-728c-4613-a8be-c2825f84e1dc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190323_Veszhelyzet_kihirdeteset_kerik_a_gazdak_az_agrarminisztertol_az_aszaly_miatt","timestamp":"2019. március. 23. 09:45","title":"Vészhelyzet kihirdetését kérik a gazdák az agrárminisztertől az aszály miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3805f53-f505-41ba-be46-d6e70cf2f3c1","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Két robbanás történt egy rendezvényen szombaton a dél-afganisztáni Hilmend tartományban, Laskargáh városban, a detonációkban négy ember meghalt és többen megsebesültek, köztük a tartományi kormányzó.

","shortLead":"Két robbanás történt egy rendezvényen szombaton a dél-afganisztáni Hilmend tartományban, Laskargáh városban...","id":"20190323_Negyen_meghaltak_DelAfganisztanban_amikor_egy_rendezvenyen_robbantottak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a3805f53-f505-41ba-be46-d6e70cf2f3c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9bbbd2d2-b7e3-4afc-92f1-c9a8c2fe269b","keywords":null,"link":"/vilag/20190323_Negyen_meghaltak_DelAfganisztanban_amikor_egy_rendezvenyen_robbantottak","timestamp":"2019. március. 23. 10:53","title":"Négyen meghaltak Dél-Afganisztánban, amikor egy rendezvényen robbantottak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bbfdd7db-b38c-4686-a143-968bac9935e9","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"A fejlett világban ritkán jut eszünkbe, hogy hivatalos irataink milyen szerepet játszanak az életünkben. Az új technológiák megjelenésével új veszélyekkel és lehetőségekkel is számolni kell. A HVG Extra Business Sanjay Dharwadkerrel, a digitális személyazonosítás vezető nemzetközi szakértőjével beszélgetett a témáról.","shortLead":"A fejlett világban ritkán jut eszünkbe, hogy hivatalos irataink milyen szerepet játszanak az életünkben. Az új...","id":"20190324_A_biztonsagos_szemelyazonositas_stabilitast_es_novekedest_hoz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bbfdd7db-b38c-4686-a143-968bac9935e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68b81734-cd2b-4752-901d-20557937ba64","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20190324_A_biztonsagos_szemelyazonositas_stabilitast_es_novekedest_hoz","timestamp":"2019. március. 24. 19:15","title":"„A biztonságos személyazonosítás stabilitást és növekedést hoz”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d42f0e8-9499-42b4-8314-dc56493093fd","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Rohamosan terjednek az adatközpontok a skandináv, hidegebb országokban, ahol a hűtésen rengeteg energia spórolható meg, de egy szakértő szerint a magyar adatközpontok közül is vannak, amelyek sok területen állják a versenyt.","shortLead":"Rohamosan terjednek az adatközpontok a skandináv, hidegebb országokban, ahol a hűtésen rengeteg energia spórolható meg...","id":"20190323_adatkozpontok_hutese_energiafogyasztas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4d42f0e8-9499-42b4-8314-dc56493093fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93f15bf2-9436-444c-8026-6b752339d8a4","keywords":null,"link":"/tudomany/20190323_adatkozpontok_hutese_energiafogyasztas","timestamp":"2019. március. 23. 13:03","title":"Jövőre már ez szívja le az EU-ban elfogyasztott összes áram 2-3%-át","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d446c0ca-fa9f-4e28-80b4-0a8e8621c32a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Elfogták a férfit, akinél a lézer volt.","shortLead":"Elfogták a férfit, akinél a lézer volt.","id":"20190324_Lezerrel_vilagitottak_egy_tanulo_pilota_szemebe_Bekescsabanal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d446c0ca-fa9f-4e28-80b4-0a8e8621c32a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4cad04b6-ceb1-4209-8f63-9173b673ef4d","keywords":null,"link":"/tudomany/20190324_Lezerrel_vilagitottak_egy_tanulo_pilota_szemebe_Bekescsabanal","timestamp":"2019. március. 24. 17:32","title":"Lézerrel világítottak egy tanuló pilóta szemébe Békéscsabánál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]