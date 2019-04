Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"41b6e465-9623-445d-aa43-81ae097c3bd7","c_author":"HVG Extra A Nő","category":"brandchannel","description":"Szerethető függőségeink címmel írtunk ki grafikai és fotópályázatot, az április 15-i határidőig pedig sokféleképpen szeretnénk megszólítani a bizonytalanokat, megerősíteni a magabiztosakat, és motiválni mindenkit, aki beküldené megörökített szenvedélyét. A szakmai zsűrit is kifaggattuk.","shortLead":"Szerethető függőségeink címmel írtunk ki grafikai és fotópályázatot, az április 15-i határidőig pedig sokféleképpen...","id":"20190404_Szeretheto_fuggosegeink__Mit_mond_a_zsuri_Gutema_David","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=41b6e465-9623-445d-aa43-81ae097c3bd7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76dfdfc8-2f09-472a-93ab-70f76bab7021","keywords":null,"link":"/brandchannel/20190404_Szeretheto_fuggosegeink__Mit_mond_a_zsuri_Gutema_David","timestamp":"2019. április. 05. 18:00","title":"Szerethető függőségeink – Mit mond a zsűri? Gutema Dávid","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"HVG Extra A Nő","c_partnerlogo":"7d7b7363-e571-4fe7-99c3-a7225075db95","c_partnertag":"hvgextrano"},{"available":true,"c_guid":"45bcffb5-20c6-402e-8349-898d3e4943b9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Agyon is üthetett volna valakit!","shortLead":"Agyon is üthetett volna valakit!","id":"20190406_Lezuhant_egy_stukko_a_Kiralyi_Pal_utcaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=45bcffb5-20c6-402e-8349-898d3e4943b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"723efc66-33b6-4781-ba07-c82993b55b3f","keywords":null,"link":"/cegauto/20190406_Lezuhant_egy_stukko_a_Kiralyi_Pal_utcaban","timestamp":"2019. április. 06. 11:02","title":"Lezuhant egy stukkó a Királyi Pál utcában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f388098b-af64-44bc-85b1-f79bc3906682","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Dieter Zetsche, a Daimler vezérigazgatója pénteken lerakta a konszern akkumulátorgyárának az alapkövét az untertürkenheimi telephelyén.","shortLead":"Dieter Zetsche, a Daimler vezérigazgatója pénteken lerakta a konszern akkumulátorgyárának az alapkövét...","id":"20190406_mercedes_daimler_akkumulator_gyar","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f388098b-af64-44bc-85b1-f79bc3906682&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9dc55c40-b074-4598-8a54-a7fab440534e","keywords":null,"link":"/cegauto/20190406_mercedes_daimler_akkumulator_gyar","timestamp":"2019. április. 06. 09:19","title":"Elkezdte építeni saját Gigafactoryját a Mercedes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42d9be1c-6557-44df-b459-fae7e566a6c7","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A jövő héten a világon elsőként vezetnek be ultraalacsony károsanyag-kibocsátású zónát (ULEZ) Londonban. Egy friss kutatás szerint kétmillió ember, köztük 400 ezer gyerek él a város olyan területein, ahol a levegő szennyezettsége meghaladja a törvényes határértéket.","shortLead":"A jövő héten a világon elsőként vezetnek be ultraalacsony károsanyag-kibocsátású zónát (ULEZ) Londonban. Egy friss...","id":"20190405_ultra_alacsony_karosanyag_kibocsatasu_zona_london_ulez","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=42d9be1c-6557-44df-b459-fae7e566a6c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5971ff06-9719-4a17-bcba-454149b81523","keywords":null,"link":"/tudomany/20190405_ultra_alacsony_karosanyag_kibocsatasu_zona_london_ulez","timestamp":"2019. április. 05. 18:33","title":"Különleges zónát vezetnek be jövő héten Londonban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"111c478f-e3b6-4aee-8c10-13856a2fd2ab","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A szakszervezet kevesli a béremelési ajánlatot.","shortLead":"A szakszervezet kevesli a béremelési ajánlatot.","id":"20190405_Sztrajk_johet_a_Chinoinnal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=111c478f-e3b6-4aee-8c10-13856a2fd2ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e4c2454-2687-4cb2-bf86-178f64688ec6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190405_Sztrajk_johet_a_Chinoinnal","timestamp":"2019. április. 05. 11:57","title":"Sztrájk jöhet a Chinoinnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df3f7d7b-7216-41e9-9097-ee2b416a429a","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Dirk Gerkens vezérigazgató távozott először.","shortLead":"Dirk Gerkens vezérigazgató távozott először.","id":"20190405_Par_nap_alatt_harom_vezeto_tavozott_a_TV2tol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=df3f7d7b-7216-41e9-9097-ee2b416a429a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78ea0058-8045-4008-9e9f-43c80358e915","keywords":null,"link":"/kultura/20190405_Par_nap_alatt_harom_vezeto_tavozott_a_TV2tol","timestamp":"2019. április. 05. 13:39","title":"Pár nap alatt három vezető távozott a TV2-től","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9aaa49fd-e2d0-4dbb-883a-3c2898cdf5e7","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Három veszteséges év után 2018-at sikerült pluszban zárni, \"elsődlegesen a tulajdonosváltást követő szervezeti és működési átalakításoknak, fejlesztéseknek köszönhetően\".","shortLead":"Három veszteséges év után 2018-at sikerült pluszban zárni, \"elsődlegesen a tulajdonosváltást követő szervezeti és...","id":"20190404_Hirtelen_nyereseges_lett_a_4iG_miutan_megjelent_Meszaros_Lorinc","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9aaa49fd-e2d0-4dbb-883a-3c2898cdf5e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7635e9ab-c11e-43d2-8513-ddfc0e78540d","keywords":null,"link":"/kkv/20190404_Hirtelen_nyereseges_lett_a_4iG_miutan_megjelent_Meszaros_Lorinc","timestamp":"2019. április. 04. 19:43","title":"Hirtelen nyereséges lett a 4iG, miután megjelent Mészáros Lőrinc","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d90fb8a2-1dfd-4736-a6a8-45efb136ca29","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Juri Ratas észt kormányfő szombaton nyilvánosságra hozta, tető alá hozott egy olyan hárompárti koalíciót, amelybe az általa vezetett Centrumpárt mellett bekerült a konzervatív Haza Párt, valamint a szélsőjobboldali EKRE is. Ratas korábban azt ígérte, nem hajlandó összefogni az EKRE-vel.","shortLead":"Juri Ratas észt kormányfő szombaton nyilvánosságra hozta, tető alá hozott egy olyan hárompárti koalíciót, amelybe...","id":"20190406_A_szelsojobb_is_bekerulhet_az_eszt_kormanykoalicioba","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d90fb8a2-1dfd-4736-a6a8-45efb136ca29&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"862dc58b-1f8e-4331-82b5-c01f1a41fe85","keywords":null,"link":"/vilag/20190406_A_szelsojobb_is_bekerulhet_az_eszt_kormanykoalicioba","timestamp":"2019. április. 06. 17:26","title":"A szélsőjobb is bekerülhet az észt kormánykoalícióba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]