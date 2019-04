Súlyos összeférhetetlenségeket, a közbeszerzési törvény vonatkozó paragrafusának megsértését tárta fel az Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság (EUTAF) egy milliárdos állami közbeszerzésnél. A beszerzést 2016 végén írta ki a Nemzeti Fejlesztési Programiroda (NFP) a 2014–2020 között uniós pénzből megvalósított víziközmű projektekkel kapcsolatos szakértői feladatok ellátására. A közbeszerzés eredményeképpen az NFP két szerződést kötött összesen 3,84 milliárd forint értékben (szintén uniós pénzből).

A közbeszerzésen összesen 12 darab cég indult, egy részük egymással konzorciumban, így hat ajánlattevő volt. Azonban az EUTAF utóellenőrzése arra jutott, hogy a vállalkozások egy része lényegében két cégcsoporthoz tartozik, így testvércégek „versenyeztek” egymás ellen, ezzel sérült a közbeszerzési törvény összeférhetetlenségről szóló paragrafusa.

Az érintett uniós projekt gazdája az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) a Fejlesztési Minisztérium jogutódjaként. Az ITM az EUTAF jelentése nyomán hivatalból kezdeményezte a Közbeszerzési Döntőbizottságnál, hogy állapítsa meg a közbeszerzési törvény megsértését. Ezt a Döntőbizottság visszautasította, arra hivatkozva, hogy az ITM kifutott a jogszabályi határidőből.

Kérdeztük az NFP-t és a felügyeletét ellátó nemzeti vagyon kezeléséért felelős miniszter sajtóosztályát, hogy az EUTAF vizsgálatának tükrében milyen lépésekre készülnek, ha válaszolnak, közzétesszük. Az NFP felügyeletét egyébként 2018 közepéig a Fejlesztési Minisztérium látta el, ami az érintett uniós programnak is a gazdája volt akkoriban. Az NFP az új kormány felállása és a fejlesztési tárca megszűntetése után került az állami vagyonért felelős miniszter ellenőrzése alá, az uniós projekt pedig az ITM-hez. Az EUTAF pedig önállóan működő állami szerv, a Pénzügyminisztérium költségvetési fejezete alá tartozik.

Látszatverseny

Ami a részleteket illeti, a közbeszerzés nyertes ajánlattevői:

Magyar Vagyonértékelő Konzorcium: ECOELINE Zrt., DÉLVÍZ Zrt.

BDL Környezetvédelmi, Tervező, Szolgáltató és Tanácsadó Kft.

SOLUTION Vagyonértékelő Konzorcium: Valid Solution Kft., Professional Marketing Manager Kft., Economic Solutions Zrt.

Invest Vagyonkezelő Konzorcium: Clean Water Invest Kft., Octopus Invest Kft.

TRENECON Tanácsadó és Tervező Kft.

KÉK-VIBOKO-EXPERTUS Konzorcium: KÉK Marketing Szolgáltató és Tanácsadó Kft., VIBOKO Tervező és Szolgáltató Kft., EXPERTUS Mérnök Iroda Kft.

Hárman tettek érvénytelen ajánlatot:

Az EUTAF ellenőrzése szerint SOLUTION Vagyonértékelő Konzorcium minden tagjának ugyanaz a személy az ügyvezetője – a cégadatbázis tanúsága szerint Némethné Székely Zsuzsa. Aki egyben tag is a nevezett gazdasági társaságokban. Némethné Székely Zsuzsa továbbá ügyvezetője és tagja is az érvénytelenné nyilvánított Invest Vagyonértékelő Konzorciumot alkotó cégeknek is. Egy cég kivételével megállapítható az is, hogy székhelyük is megegyezik az érintett társaságoknak.

A szintén érvényes ajánlatot beadó BDL Környezetvédelmi, Tervező, Szolgáltató és Tanácsadó Kft. ügyvezetője és tagja többek között Bolgár Péter. Aki továbbá ügyvezetője és tagja az érvénytelen ajánlatot benyújtó KÉK-VIBOKOEXPERTUS Konzorciumot alkotó cégek közül a VIBOKO Tervező Kft.-nek. A társaságok székhelye szintén megegyezik.

Nem ismeretlen jelenség a magyar közbeszerzések világában, hogy vállalkozások előre leegyeztetve „versenyeznek” egymással. Jelen esetben azonban nem háttéralkukról vagy egymással érintőleges kapcsolatban lévő cégekről van szó, az átfedések a cégadatbázisban könnyűszerrel felelhető információk alapján teljesen nyilvánvalóak.