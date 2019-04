Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"549c64ee-cb22-4c15-8fdb-0adbc1a4cd70","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A felnőttek versenyeiben két magyar bronzérem született a szumó Európa-bajnokságon.\r

\r

","shortLead":"A felnőttek versenyeiben két magyar bronzérem született a szumó Európa-bajnokságon.\r

\r

","id":"20190422_Remekeltek_a_magyar_szumosok_Tallinnban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=549c64ee-cb22-4c15-8fdb-0adbc1a4cd70&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca39f2b9-ed1c-4785-926a-b44d923ba65c","keywords":null,"link":"/sport/20190422_Remekeltek_a_magyar_szumosok_Tallinnban","timestamp":"2019. április. 22. 10:55","title":"Remekeltek a magyar szumósok Tallinnban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3aba6925-4054-4b8b-aeb0-e1d936c4925a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Úgy tűnik, annyira piacképes pótalkatrésze ez a hibrid járműnek, hogy elég nagy kockázatot vállalva is érdemes megszerezni.","shortLead":"Úgy tűnik, annyira piacképes pótalkatrésze ez a hibrid járműnek, hogy elég nagy kockázatot vállalva is érdemes...","id":"20190422_toyota_prius_katalizator_autos_video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3aba6925-4054-4b8b-aeb0-e1d936c4925a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65af84e7-2fd1-4eaf-b764-4ae10518815f","keywords":null,"link":"/cegauto/20190422_toyota_prius_katalizator_autos_video","timestamp":"2019. április. 22. 13:38","title":"Videó: kemény, ahogy fényes nappal szedik ki a tolvajok a Toyota Priusokból a katalizátorokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6c64770-41e7-4096-8b1c-d5eff87644f9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A baleset után, amit okozott, egyszerűen elhajtott. ","shortLead":"A baleset után, amit okozott, egyszerűen elhajtott. ","id":"20190424_Tomegkarambolt_okozott_egy_autos_az_Ulloi_uton__keresi_a_rendorseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b6c64770-41e7-4096-8b1c-d5eff87644f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad346671-cbe5-4eb1-91ad-b47a888f35d8","keywords":null,"link":"/cegauto/20190424_Tomegkarambolt_okozott_egy_autos_az_Ulloi_uton__keresi_a_rendorseg","timestamp":"2019. április. 24. 09:24","title":"Tömegkarambolt okozott egy autós az Üllői úton - keresi a rendőrség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a357131-aaed-4ff2-af6f-38d73973d06c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Tilos Rádión lesz műsora. ","shortLead":"A Tilos Rádión lesz műsora. ","id":"20190424_Visszater_a_radiozashoz_Juhasz_Peter_az_Egyutt_volt_tarselnoke","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0a357131-aaed-4ff2-af6f-38d73973d06c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"561d8e71-a2b3-4c0a-a058-7afe52045aa9","keywords":null,"link":"/itthon/20190424_Visszater_a_radiozashoz_Juhasz_Peter_az_Egyutt_volt_tarselnoke","timestamp":"2019. április. 24. 08:21","title":"Visszatér a rádiózáshoz Juhász Péter, az Együtt volt társelnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f565b16-2e90-40d4-8712-6ff00db52698","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Nagyot nőtt a belföldi turizmus az év első hónapjaiban.","shortLead":"Nagyot nőtt a belföldi turizmus az év első hónapjaiban.","id":"20190424_Budapest_Eger_es_Zakopane_a_magyar_turistak_kedvenc_varosai","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5f565b16-2e90-40d4-8712-6ff00db52698&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85a5964a-9fda-46ed-a8da-8676ef33501e","keywords":null,"link":"/kkv/20190424_Budapest_Eger_es_Zakopane_a_magyar_turistak_kedvenc_varosai","timestamp":"2019. április. 24. 09:40","title":"Budapest, Eger és Zakopane a magyar turisták kedvenc városai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f806ab9c-3a00-4e8b-8b3a-8215cd0df479","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":" ","shortLead":" ","id":"20190423_Ezt_a_szuletesnapi_koszontest_amig_el_emlegetni_fogja_a_tuzolto","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f806ab9c-3a00-4e8b-8b3a-8215cd0df479&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d85bd66-1927-43a7-8a1c-3792e4642015","keywords":null,"link":"/elet/20190423_Ezt_a_szuletesnapi_koszontest_amig_el_emlegetni_fogja_a_tuzolto","timestamp":"2019. április. 23. 13:29","title":"Ezt a születésnapi köszöntést, amíg él, emlegetni fogja a tűzoltó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ed94b62-ac19-47cd-a4d2-2e07388d4caf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Esőre és szélre kell számítani, de 20-25 fok lesz koradélután.\r

\r

","shortLead":"Esőre és szélre kell számítani, de 20-25 fok lesz koradélután.\r

\r

","id":"20190424_Meleg_de_esos_ido_lesz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7ed94b62-ac19-47cd-a4d2-2e07388d4caf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27051b4a-e62a-4e4c-8ccd-7ec2e4f242da","keywords":null,"link":"/itthon/20190424_Meleg_de_esos_ido_lesz","timestamp":"2019. április. 24. 05:01","title":"Meleg, de esős idő lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9660dac-e825-497a-973f-ce5c80d81bc3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Markó utcából fegyverrel és autóval próbált megszökni egy férfi, aki a gyanúsítás közlése miatt jelentett be panaszt, amit elutasított a nyomozóügyészség.

","shortLead":"A Markó utcából fegyverrel és autóval próbált megszökni egy férfi, aki a gyanúsítás közlése miatt jelentett be panaszt...","id":"20190423_Elutasitottak_a_fegyverrel_szoko_eltelt_panaszat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b9660dac-e825-497a-973f-ce5c80d81bc3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb7f8a7d-5185-422d-ab0f-085c6edf6957","keywords":null,"link":"/itthon/20190423_Elutasitottak_a_fegyverrel_szoko_eltelt_panaszat","timestamp":"2019. április. 23. 10:38","title":"Elutasították a fegyverrel szökő elítélt panaszát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]