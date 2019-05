Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0dfabbee-c864-4a79-887c-918f6a6ec4c6","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Hárommilliárd forintból újult meg a margitszigeti Danubius Thermal Hotel, a főváros legnagyobb gyógy-wellness szállodájának éttermét most adták át.","shortLead":"Hárommilliárd forintból újult meg a margitszigeti Danubius Thermal Hotel, a főváros legnagyobb gyógy-wellness...","id":"20190510_Kesz_a_margitszigeti_szalloda_3_milliardot_koltottek_ra","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0dfabbee-c864-4a79-887c-918f6a6ec4c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4cc82032-2d0d-43f5-9238-2571ccb52cbd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190510_Kesz_a_margitszigeti_szalloda_3_milliardot_koltottek_ra","timestamp":"2019. május. 10. 14:14","title":"Kész a margitszigeti szálloda, 3 milliárdot költöttek rá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f9513e4b-6291-42ca-aefc-bbe0ffee0b00","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Ahhoz, hogy a NATO amerikai segítség nélkül megvédhesse Közép- és Kelet-Európa államait, 357 milliárd dolláros többletkiadás kellene. ","shortLead":"Ahhoz, hogy a NATO amerikai segítség nélkül megvédhesse Közép- és Kelet-Európa államait, 357 milliárd dolláros...","id":"20190510_Egy_tanulmany_szerint_az_USA_nelkul_Europa_vedtelen_az_oroszokkal_szemben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f9513e4b-6291-42ca-aefc-bbe0ffee0b00&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e53742b5-dc02-43f1-b1a9-1f37d14d06e4","keywords":null,"link":"/vilag/20190510_Egy_tanulmany_szerint_az_USA_nelkul_Europa_vedtelen_az_oroszokkal_szemben","timestamp":"2019. május. 10. 20:04","title":"Egy tanulmány szerint az USA nélkül Európa védtelen az oroszokkal szemben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07f2b851-d42b-437c-905e-e1eeaf0f99ba","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Sir David Attenborough legújabb tévéműsorában véresen komoly figyelmeztetést küldött az emberiségnek.","shortLead":"Sir David Attenborough legújabb tévéműsorában véresen komoly figyelmeztetést küldött az emberiségnek.","id":"201919_sir_david_attenborough_vesztjoslo_termeszetfilmes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=07f2b851-d42b-437c-905e-e1eeaf0f99ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc10f85d-6c2e-493d-918e-6ffe20900652","keywords":null,"link":"/elet/201919_sir_david_attenborough_vesztjoslo_termeszetfilmes","timestamp":"2019. május. 11. 10:30","title":"93 éves korára lett biztos abban, hogy végünk van, ha nem állítjuk meg a klímaváltozást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e70f7255-d9e5-4a62-a7c7-5ec9a9843aad","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Sok rossz dolog történik, de legalább az emberiség nem halt ki. Még.","shortLead":"Sok rossz dolog történik, de legalább az emberiség nem halt ki. Még.","id":"20190510_Megkerdeztek_az_utca_emberet_mit_szolna_a_Homo_sapiens_kihalasahoz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e70f7255-d9e5-4a62-a7c7-5ec9a9843aad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8769766-29fb-4378-a1db-0fb9383a8e68","keywords":null,"link":"/elet/20190510_Megkerdeztek_az_utca_emberet_mit_szolna_a_Homo_sapiens_kihalasahoz","timestamp":"2019. május. 10. 12:25","title":"Megkérdezték az utca emberét, mit szólna a Homo sapiens kihalásához","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aaf76cc0-6e3b-4d49-9ad3-1810f6c27f90","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A veresegyházi medvepark egykori legendás állatgondozója március óta volt a kistarcsai belgyógyászaton, ám előtte súlyos helyzetbe került: a háza leégett, mindene odaveszett Gödöllőn. Csütörtökre virradóra hunyt el – mondta a Blikknek Ozora Szilvia, aki rendszeresen látogatta és ápolta Medvepapát.","shortLead":"A veresegyházi medvepark egykori legendás állatgondozója március óta volt a kistarcsai belgyógyászaton, ám előtte...","id":"20190510_Elhunyt_Kosa_Jozsef_a_Medvepapa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=aaf76cc0-6e3b-4d49-9ad3-1810f6c27f90&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b677c47e-9652-4de2-8835-baab27ef18d1","keywords":null,"link":"/elet/20190510_Elhunyt_Kosa_Jozsef_a_Medvepapa","timestamp":"2019. május. 10. 16:13","title":"Elhunyt Kósa József, a „Medvepapa”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"514f7f31-40ff-4619-8495-cebb3743dd6b","c_author":"Gergely Márton","category":"itthon","description":"A kimondott szó tettre sarkall, a verbális agresszió előbb-utóbb tettlegességben végződik – figyelmeztet Ránki Sára igazságügyi nyelvész, a Központi Nyomozó Főügyészség volt szakértője.","shortLead":"A kimondott szó tettre sarkall, a verbális agresszió előbb-utóbb tettlegességben végződik – figyelmeztet Ránki Sára...","id":"20190511_Az_O1G_rettento_kinos_es_nem_segit_rajta_ha_logokent_jelenik_meg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=514f7f31-40ff-4619-8495-cebb3743dd6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53aa80b3-4424-4ed3-aef7-189ec042cfd5","keywords":null,"link":"/itthon/20190511_Az_O1G_rettento_kinos_es_nem_segit_rajta_ha_logokent_jelenik_meg","timestamp":"2019. május. 11. 18:00","title":"Az O1G rettentő kínos, és nem segít rajta, ha logóként jelenik meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d700d5be-4b7e-4002-94d5-995a81bbc949","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A parkoló kocsikból műszaki cikkek, ruhák, használati tárgyak tűntek el. ","shortLead":"A parkoló kocsikból műszaki cikkek, ruhák, használati tárgyak tűntek el. ","id":"20190511_7_autot_is_feltort_harom_fiatalkoru_fiu_Monoron","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d700d5be-4b7e-4002-94d5-995a81bbc949&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d95fd268-50d1-46a6-be1d-c92d20ef35e1","keywords":null,"link":"/cegauto/20190511_7_autot_is_feltort_harom_fiatalkoru_fiu_Monoron","timestamp":"2019. május. 11. 07:59","title":"7 autót is feltört három fiatalkorú fiú Monoron","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee44e3dc-8fb2-422c-9dc2-f829eb222368","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hallott már olyanról, hogy naposzlop? Több helyen is ilyet láthattak az ott élők csütörtök este. ","shortLead":"Hallott már olyanról, hogy naposzlop? Több helyen is ilyet láthattak az ott élők csütörtök este. ","id":"20190510_naposzlop_fenyjelenseg_egi_jelenseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ee44e3dc-8fb2-422c-9dc2-f829eb222368&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c923ad0-ca00-42e2-ae85-b77325ba4f79","keywords":null,"link":"/tudomany/20190510_naposzlop_fenyjelenseg_egi_jelenseg","timestamp":"2019. május. 10. 08:45","title":"Látványos fényjelenséget örökítettek meg több magyar település felett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]