Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"019c88cd-dcb8-498c-b4ea-78d4f19ef6a2","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A világon évente mintegy 2,7 millió embert mar meg mérgeskígyó, a halálos áldozatok száma elérheti a 138 ezret is. Naponta 2700 kígyómarás történik, a halottak száma 220 és 380 között váltakozik. Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) 2030-ig felére csökkentené ezt a számot.","shortLead":"A világon évente mintegy 2,7 millió embert mar meg mérgeskígyó, a halálos áldozatok száma elérheti a 138 ezret is...","id":"20190511_kigyomarasok_halalos_aldozatainak_szama_who","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=019c88cd-dcb8-498c-b4ea-78d4f19ef6a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab46de08-b013-4c86-accd-a36dbcb4c5f8","keywords":null,"link":"/tudomany/20190511_kigyomarasok_halalos_aldozatainak_szama_who","timestamp":"2019. május. 11. 15:03","title":"Naponta 2700 embert marnak meg kígyók, 220-an bele is halnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9483312c-37cc-440c-ba1c-8cba81f40698","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy járókelő fotózta le, ahogy vezetés közben a telefonozik, ezért a büntetés. ","shortLead":"Egy járókelő fotózta le, ahogy vezetés közben a telefonozik, ezért a büntetés. ","id":"20190510_Hat_honapra_eltiltottak_a_vezetestol_David_Beckhamet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9483312c-37cc-440c-ba1c-8cba81f40698&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc4ea3fe-6496-464b-b2e4-939d0938b97d","keywords":null,"link":"/cegauto/20190510_Hat_honapra_eltiltottak_a_vezetestol_David_Beckhamet","timestamp":"2019. május. 10. 05:05","title":"Hat hónapra eltiltották a vezetéstől David Beckhamet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7efce6d2-2ff4-4b06-98b7-18ce0cdf622f","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"Fontosnak fontos, de attól még egyáltalán nem kell eltúlozni az Orbán–Trump-találkozó jelentőségét. Fél-egy óra a védelmi beszerzésekről, az energiáról és Oroszországról, majd nagyobb fordulat nélkül minden megy tovább a maga megszokott módján – így lehetne talán a legrövidebben összegezni a magyar kormányfő amerikai útját.","shortLead":"Fontosnak fontos, de attól még egyáltalán nem kell eltúlozni az Orbán–Trump-találkozó jelentőségét. Fél-egy óra...","id":"20190510_Uzletet_visz_cserebe_idot_kap_Orban_Viktor_Washingtonban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7efce6d2-2ff4-4b06-98b7-18ce0cdf622f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"237519b4-cfc9-4a6b-8267-808605249dda","keywords":null,"link":"/itthon/20190510_Uzletet_visz_cserebe_idot_kap_Orban_Viktor_Washingtonban","timestamp":"2019. május. 10. 06:30","title":"Orbán Viktor üzletet visz, cserébe időt kap Washingtonban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fefbb143-8890-4619-81da-cc48e1c8955e","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Elutasították Tóth Bertalan kifogását, aki szerint több pénzt kérnek a párttól, mint kellene. ","shortLead":"Elutasították Tóth Bertalan kifogását, aki szerint több pénzt kérnek a párttól, mint kellene. ","id":"20190510_Az_NVB_szerint_mindenkinek_igy_az_MSZPnek_is_harommilliot_kell_fizetnie_a_valasztok_adataiert","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fefbb143-8890-4619-81da-cc48e1c8955e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"453be296-8776-44c3-8315-195abd0784df","keywords":null,"link":"/itthon/20190510_Az_NVB_szerint_mindenkinek_igy_az_MSZPnek_is_harommilliot_kell_fizetnie_a_valasztok_adataiert","timestamp":"2019. május. 10. 20:23","title":"Hárommillióért adja ki az NVI a választók adatait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0e5d266-6a49-409d-9dcd-4ea7705b875c","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A sorozat legjobb fiatal játékosa az FTC-s Háfra Noémi lett.","shortLead":"A sorozat legjobb fiatal játékosa az FTC-s Háfra Noémi lett.","id":"20190510_gyr_eto_kezilabda_bajnokok_ligaja_alomcsapat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e0e5d266-6a49-409d-9dcd-4ea7705b875c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5734740e-c227-4122-b58d-66029a7e92f3","keywords":null,"link":"/sport/20190510_gyr_eto_kezilabda_bajnokok_ligaja_alomcsapat","timestamp":"2019. május. 10. 17:36","title":"Négy győri kézis került a BL álomcsapatába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f67f53a-b2b2-4b46-a344-f8e22c5009d8","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"Sok cégnél még mindig úgy gondolják: a legegyszerűbb megoldás az adatkezelésekkel összefüggésben a hozzájáruló nyilatkozatok beszerzése. Ez azonban a GDPR bevezetésével nagyon messze került a valóságtól. Az adatkezelések döntő többségében ugyanis az adatkezelés megfelelő jogalapja nem az érintett hozzájárulása. Ilyen eseteket mutatott be az Adózóna.","shortLead":"Sok cégnél még mindig úgy gondolják: a legegyszerűbb megoldás az adatkezelésekkel összefüggésben a hozzájáruló...","id":"20190510_Nem_eleg_odatolni_egy_GDPRpapirt_az_emberek_orra_ala_ettol_meg_johet_a_buntetes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5f67f53a-b2b2-4b46-a344-f8e22c5009d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1394eda0-d421-423c-953a-44c5a03d0c2b","keywords":null,"link":"/enesacegem/20190510_Nem_eleg_odatolni_egy_GDPRpapirt_az_emberek_orra_ala_ettol_meg_johet_a_buntetes","timestamp":"2019. május. 10. 09:41","title":"Nem elég odatolni egy GDPR-papírt az emberek orra alá, ettől még jöhet a büntetés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fcfae794-8da2-4a26-b529-ac83a0b49754","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A jármű veszélyes anyagot szállított, de a mérések alapján a lakosság nincs veszélyben. ","shortLead":"A jármű veszélyes anyagot szállított, de a mérések alapján a lakosság nincs veszélyben. ","id":"20190510_Megerkeztek_a_fotok_az_M0son_felborult_kamionrol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fcfae794-8da2-4a26-b529-ac83a0b49754&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b04da71c-b22f-41ab-99aa-df0381e2fe3c","keywords":null,"link":"/cegauto/20190510_Megerkeztek_a_fotok_az_M0son_felborult_kamionrol","timestamp":"2019. május. 10. 17:46","title":"Megérkeztek a fotók az M0-son felborult kamionról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0714a00d-5ece-495a-8ac4-f819d8caa583","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A biztosító örül, mert az elérhető ügyfélkör óriási, pénzügyi kockázat pedig nincs.","shortLead":"A biztosító örül, mert az elérhető ügyfélkör óriási, pénzügyi kockázat pedig nincs.","id":"20190511_Meszaros_biztositasaval_hazal_egy_allami_ceg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0714a00d-5ece-495a-8ac4-f819d8caa583&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9fcc241c-a2c0-4bf7-8fe9-959bf7e341b1","keywords":null,"link":"/kkv/20190511_Meszaros_biztositasaval_hazal_egy_allami_ceg","timestamp":"2019. május. 11. 17:02","title":"Mészáros biztosításával házal egy állami cég","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]