[{"available":true,"c_guid":"bf4e3ffa-dcd5-4eaa-88c6-a46b10e0a74f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Huawei hamarosan felülvizsgálhatja a FedExszel kötött szerződését, mert szerintük a cég \"felsőbb utasításra\" Amerikába küldte a nekik szánt csomagokat.","shortLead":"A Huawei hamarosan felülvizsgálhatja a FedExszel kötött szerződését, mert szerintük a cég \"felsőbb utasításra\"...","id":"20190528_huawei_kina_amerikai_kereskedelmi_haboru","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bf4e3ffa-dcd5-4eaa-88c6-a46b10e0a74f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96e399f6-d7c5-4602-96e6-8bf69d845e13","keywords":null,"link":"/tudomany/20190528_huawei_kina_amerikai_kereskedelmi_haboru","timestamp":"2019. május. 28. 09:33","title":"Kiakadt a Huawei a FedExre, mert Kína helyett Amerikában landolt két csomag","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2da306d-2ca2-4c48-8ad3-c36e237cb4f2","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"MacKenzie Bezos busás összegre tett szert, miután elvált az Amazont alapító Jeff Bezostól, ám a vagyon egy részét nem tartja meg, elajándékozza. ","shortLead":"MacKenzie Bezos busás összegre tett szert, miután elvált az Amazont alapító Jeff Bezostól, ám a vagyon egy részét nem...","id":"20190529_Jotekonykodasra_forditja_vagyona_felet_a_vilag_egyik_leggazdagabb_noje","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d2da306d-2ca2-4c48-8ad3-c36e237cb4f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a5ca50f-3adf-4ba5-a644-d08eebe431ca","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190529_Jotekonykodasra_forditja_vagyona_felet_a_vilag_egyik_leggazdagabb_noje","timestamp":"2019. május. 29. 12:13","title":"18,5 milliárd dollárt készül elajándékozni Jeff Bezos exfelesége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4f5795e-b267-4e31-8db6-d3727702cfa2","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"Céges környezetben az állásinterjúk gyakori része az olyan kérdőív, amelynek segítségével pluszinformációk is megtudhatók a jelöltről. Melyek a leggyakrabban használt kérdőívek, mi alapján mérnek és mire jók? ","shortLead":"Céges környezetben az állásinterjúk gyakori része az olyan kérdőív, amelynek segítségével pluszinformációk is...","id":"20190528_A_csapat_akkor_jo_ha_minel_szinesebb","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d4f5795e-b267-4e31-8db6-d3727702cfa2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c991f5cf-9523-4f29-9f21-7a6c2676ceed","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20190528_A_csapat_akkor_jo_ha_minel_szinesebb","timestamp":"2019. május. 28. 14:15","title":"A csapat akkor jó, ha minél színesebb","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fed59007-f26a-4453-baef-c50bdd1cd472","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Megérkezett a bajor gyártó legkisebb divatterepjárójának felfrissített, immár plugin hibridként is elérhető kiadása. ","shortLead":"Megérkezett a bajor gyártó legkisebb divatterepjárójának felfrissített, immár plugin hibridként is elérhető kiadása. ","id":"20190529_itt_az_uj_bmw_x1_ami_50_kilometert_elektromosan_is_meg_tud_tenni","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fed59007-f26a-4453-baef-c50bdd1cd472&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ea6f66c-4e9a-438c-bdb9-5116e8550d1a","keywords":null,"link":"/cegauto/20190529_itt_az_uj_bmw_x1_ami_50_kilometert_elektromosan_is_meg_tud_tenni","timestamp":"2019. május. 29. 08:21","title":"Itt az új BMW X1, ami 50 kilométert elektromosan is meg tud tenni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad12cbb1-7efa-49e5-8413-ce2bc4956fb4","c_author":"Hercsel Adél","category":"kkv","description":"Debreczeni Ildikó kényszerből alapította meg jelmezkészítő cégét, ma meg több százmillió forint az éves árbevételük, és egymásnak adják nála a kilincset a világ vezető operaházainak jelmeztervezői.","shortLead":"Debreczeni Ildikó kényszerből alapította meg jelmezkészítő cégét, ma meg több százmillió forint az éves árbevételük, és...","id":"20190528_szolnok_varroda_jelmez_art_kft_tisza_tavi_fesztival_opera_debreczeni_ildiko_jelmeztervezo_virtuozok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ad12cbb1-7efa-49e5-8413-ce2bc4956fb4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f0f95dc-d127-4723-ae60-ab42ca64187b","keywords":null,"link":"/kkv/20190528_szolnok_varroda_jelmez_art_kft_tisza_tavi_fesztival_opera_debreczeni_ildiko_jelmeztervezo_virtuozok","timestamp":"2019. május. 28. 17:00","title":"Rongyok között nőtt fel a szolnoki színházban, most a világ operacsillagai feszítenek a jelmezeiben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8368122-8f8e-4fb0-acfa-1f27644c3c5a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Aranyos jelenet amúgy.","shortLead":"Aranyos jelenet amúgy.","id":"20190528_autos_video_nyuzsi_bukosisak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c8368122-8f8e-4fb0-acfa-1f27644c3c5a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d58da68a-851e-4180-9672-6674fe70265a","keywords":null,"link":"/cegauto/20190528_autos_video_nyuzsi_bukosisak","timestamp":"2019. május. 28. 18:20","title":"Videó: Van, akinek még a bukósisakot is sikerül rossz irányba felvennie","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5a963dd-16be-4d1f-a64b-d2ae177599ca","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szakszervezet szerint a minisztérium elszabotálta a megegyezést a sztrájk alatti elégséges szolgáltatásokról, ezért nem kezdődhetett meg a munkabeszüntetés.","shortLead":"A szakszervezet szerint a minisztérium elszabotálta a megegyezést a sztrájk alatti elégséges szolgáltatásokról, ezért...","id":"20190529_Nem_tudtak_sztrajkolni_a_Vorosmarty_Gimnazium_tanarai","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a5a963dd-16be-4d1f-a64b-d2ae177599ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39cbacc4-e9a2-4e75-8f85-d60ab949ba1d","keywords":null,"link":"/itthon/20190529_Nem_tudtak_sztrajkolni_a_Vorosmarty_Gimnazium_tanarai","timestamp":"2019. május. 29. 13:15","title":"Nem tudtak sztrájkolni a Vörösmarty Gimnázium tanárai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ede7a593-406b-44b6-a593-59a761da2c3d","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"Jóval több kimaradás és baleset volt a BKV-nál 2018-ban, mint a megelőző évben, ebben a munkaerőhiány és a járművek elöregedése is szerepet játszott. A villamosok átlagéletkora például majdnem 35 év. A cég emiatt jóval kevesebb szolgáltatási díjat kapott a kelleténél. 2019-re 15 milliárd forintos veszteséget várnak.","shortLead":"Jóval több kimaradás és baleset volt a BKV-nál 2018-ban, mint a megelőző évben, ebben a munkaerőhiány és a járművek...","id":"20190529_bkv_fovaros_tomegkozlekedes_elektronikus_jegyrendszer_eves_beszamolo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ede7a593-406b-44b6-a593-59a761da2c3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0da92a1b-0a79-40fb-9a4c-8f9dea27a173","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190529_bkv_fovaros_tomegkozlekedes_elektronikus_jegyrendszer_eves_beszamolo","timestamp":"2019. május. 29. 11:45","title":"Segélykiáltással ér fel a BKV éves jelentése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]