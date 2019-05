Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"52bfba9c-bfd1-48a3-99e0-0f95411f31ef","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Újra piacra dobják az egykori Piszke Papírgyár ismert márkáit. ","shortLead":"Újra piacra dobják az egykori Piszke Papírgyár ismert márkáit. ","id":"20190529_Kornyezetbarat_csomagolasban_ter_vissza_a_Crepto_es_a_Szilvia","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=52bfba9c-bfd1-48a3-99e0-0f95411f31ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e351f7a-d4ab-4a39-95bc-fa952a5ab4d7","keywords":null,"link":"/kkv/20190529_Kornyezetbarat_csomagolasban_ter_vissza_a_Crepto_es_a_Szilvia","timestamp":"2019. május. 29. 11:41","title":"Környezetbarát csomagolásban tér vissza a Crepto és a Szilvia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85b7a6ba-2661-4feb-9845-44334adb9719","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"cegauto","description":"Az 1-es villamos meghosszabbítására már 2025-ig sor kerülhet, a 2-es metrót viszont valószínűleg 10 éven belül nem kötik össze a HÉV-vel, és a 3-as és a 4-es metrót sem fogják egyhamar meghosszabbítani. ","shortLead":"Az 1-es villamos meghosszabbítására már 2025-ig sor kerülhet, a 2-es metrót viszont valószínűleg 10 éven belül nem...","id":"20190529_Itt_a_lista_a_kovetkezo_budapesti_epitkezesekrol_jon_a_dugodij_is","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=85b7a6ba-2661-4feb-9845-44334adb9719&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5bfa954-270c-4681-b5e2-de92ecfac362","keywords":null,"link":"/cegauto/20190529_Itt_a_lista_a_kovetkezo_budapesti_epitkezesekrol_jon_a_dugodij_is","timestamp":"2019. május. 29. 13:15","title":"Itt a lista a következő budapesti építkezésekről, jön a dugódíj is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6664381e-e2e8-416b-b239-56ff3674fc4d","c_author":"Crystal Group","category":"brandchannel","description":"Heteken belül nyilatkozniuk kell a cégeknek a bankok felé a valódi tulajdonosaikról, melyre minden cégtulajdonosnak megfelelően fel kell készülnie, hiszen ez hosszú távon komoly következményekkel járhat.","shortLead":"Heteken belül nyilatkozniuk kell a cégeknek a bankok felé a valódi tulajdonosaikról, melyre minden cégtulajdonosnak...","id":"crystalgroup_20190522_Nyaron_lejar_a_rejtozkodo_cegtulajdonosok_ideje","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6664381e-e2e8-416b-b239-56ff3674fc4d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cacc6420-8e0f-4f38-8dad-e79769db9095","keywords":null,"link":"/brandchannel/crystalgroup_20190522_Nyaron_lejar_a_rejtozkodo_cegtulajdonosok_ideje","timestamp":"2019. május. 28. 19:30","title":"Nyáron lejár a rejtőzködő cégtulajdonosok ideje?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"Crystal Worldwide Group","c_partnerlogo":"69277d6e-5ab7-4502-a807-c6177aed924b","c_partnertag":"crystalgroup"},{"available":true,"c_guid":"fdaeb915-e661-480a-ba3b-3f7fbcb5c00c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Fancsal közelében mintha szétbombázták volna az útburkolatot, úgy néz ki most. ","shortLead":"Fancsal közelében mintha szétbombázták volna az útburkolatot, úgy néz ki most. ","id":"20190528_Annyi_eso_esett_hogy_Borsodban_beszakadt_az_ut","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fdaeb915-e661-480a-ba3b-3f7fbcb5c00c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38127fca-7832-42e4-9793-eb4868ea9e56","keywords":null,"link":"/cegauto/20190528_Annyi_eso_esett_hogy_Borsodban_beszakadt_az_ut","timestamp":"2019. május. 28. 20:09","title":"Annyi eső esett, hogy Borsodban beszakadt az út – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7449db3-ce26-4588-b129-49e1d8f4bd04","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Fizetést, napidíjat és költségtérítést is adnak az EP-képviselőknek.","shortLead":"Fizetést, napidíjat és költségtérítést is adnak az EP-képviselőknek.","id":"20190527_Havi_otmillio_forintot_is_kaphatnak_a_magyar_EPkepviselok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f7449db3-ce26-4588-b129-49e1d8f4bd04&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1fe74ea4-9fba-40cc-90ad-281ee2c0d491","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190527_Havi_otmillio_forintot_is_kaphatnak_a_magyar_EPkepviselok","timestamp":"2019. május. 27. 19:54","title":"Havi ötmillió forintot is kaphatnak a magyar EP-képviselők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86375f25-5490-494e-ba59-0db6fc22200a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nyílt titok, hogy a kínai Huawei saját operációs rendszert fejleszt mobileszközeihez. Úgy tűnik, most már a név is megvan. ","shortLead":"Nyílt titok, hogy a kínai Huawei saját operációs rendszert fejleszt mobileszközeihez. Úgy tűnik, most már a név is...","id":"20190528_huawei_android_google_operacios_rendszer_ark_os","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=86375f25-5490-494e-ba59-0db6fc22200a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3633040-2ffc-4583-93ab-d0dc63874d1d","keywords":null,"link":"/tudomany/20190528_huawei_android_google_operacios_rendszer_ark_os","timestamp":"2019. május. 28. 17:33","title":"Úgy tűnik, megvan, mire cseréli az Androidot a Huawei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54aeac9a-56bf-4363-a07d-174511f95f3c","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Gary Lineker szállóigévé vált értékelését kissé aktualizálva jogos a kérdés: szerencse vagy tudatos pénzügyi építkezés eredménye, hogy idén csak angol csapatok kerültek az európai fociligák döntőjébe? Arra készüljünk-e, hogy Anglia úgy fogja uralni az európai focit, ahogy eddig Spanyolország tette?","shortLead":"Gary Lineker szállóigévé vált értékelését kissé aktualizálva jogos a kérdés: szerencse vagy tudatos pénzügyi építkezés...","id":"20190529_bl_donto_europa_liga_foci_angolok_arsenal_chelsea_tottenham_liverpool","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=54aeac9a-56bf-4363-a07d-174511f95f3c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5fa99822-7221-47d0-8c3c-0f8f3a19d6f6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190529_bl_donto_europa_liga_foci_angolok_arsenal_chelsea_tottenham_liverpool","timestamp":"2019. május. 29. 15:10","title":"A foci az a játék, amit huszonketten játszanak, és idén mindent az angolok nyernek, de miért?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1f4d40a-814f-4864-bcef-60a05a1d4f55","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"40 fok van a szigetország északi részén, ami májusban szokatlan.","shortLead":"40 fok van a szigetország északi részén, ami májusban szokatlan.","id":"20190528_Negyen_meghaltak_tobb_mint_ketezren_korhazba_kerultek_a_hoseg_miatt_Japanban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c1f4d40a-814f-4864-bcef-60a05a1d4f55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca98e70a-3658-47ba-ac50-7f7a7cc13eb8","keywords":null,"link":"/vilag/20190528_Negyen_meghaltak_tobb_mint_ketezren_korhazba_kerultek_a_hoseg_miatt_Japanban","timestamp":"2019. május. 28. 06:49","title":"Négyen meghaltak, több mint kétezren kórházba kerültek a hőség miatt Japánban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]