Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c9f59172-4591-40bc-831b-042887711af3","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Akkor is egy sétahajó és egy szállodahajó ütközött össze a Parlament és a Margit híd között.","shortLead":"Akkor is egy sétahajó és egy szállodahajó ütközött össze a Parlament és a Margit híd között.","id":"20190530_dunai_hajobaleset_magyar_hajozasi_orszagos_szovetseg_hableany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c9f59172-4591-40bc-831b-042887711af3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b14f7a52-f94c-4675-b7db-a2dba040f0d4","keywords":null,"link":"/itthon/20190530_dunai_hajobaleset_magyar_hajozasi_orszagos_szovetseg_hableany","timestamp":"2019. május. 30. 11:14","title":"Másfél éve ugyanott ütköztek hajók, ahol most a tragédia történt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5454c8c2-0684-4e15-9522-2e22e5e7d936","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy most napvilágra került belső levél alapján úgy tűnik, a Deutsche Telekom vezetése nem bízik tökéletesen a Huaweiben. ","shortLead":"Egy most napvilágra került belső levél alapján úgy tűnik, a Deutsche Telekom vezetése nem bízik tökéletesen...","id":"20190531_deutsche_telekom_huawei_telefon_botrany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5454c8c2-0684-4e15-9522-2e22e5e7d936&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6079d771-1a1a-4c62-86b6-0243587eae7b","keywords":null,"link":"/tudomany/20190531_deutsche_telekom_huawei_telefon_botrany","timestamp":"2019. május. 31. 13:33","title":"A Deutsche Telekom nem ajánlja az alkalmazottainak, hogy Huawei telefont használjanak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b25279a-59f7-47c0-8668-0e33faebcf0f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az egyik áldozat egy szemtanú, aki megpróbálta kimenteni a kislányokat. ","shortLead":"Az egyik áldozat egy szemtanú, aki megpróbálta kimenteni a kislányokat. ","id":"20190530_Gyerekek_haltak_meg_amikor_felborult_egy_csonak_a_Rajnan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3b25279a-59f7-47c0-8668-0e33faebcf0f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0408cbe2-4532-4664-8ef4-31055906d0b3","keywords":null,"link":"/vilag/20190530_Gyerekek_haltak_meg_amikor_felborult_egy_csonak_a_Rajnan","timestamp":"2019. május. 30. 18:35","title":"Gyerekek haltak meg, amikor felborult egy csónak a Rajnán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38d19124-ba4b-4709-a367-5b8cf7ead254","c_author":"Takarék Csoport","category":"brandchannel","description":"Nemsokára igényelhetővé válik a maximum 10 millió forintos babaváró hitel, amely fiatal házasoknak kamatmentes, három gyermek születése esetén pedig az állam a teljes tartozást elengedi. Nézzük a fontosabb részleteket.\r

","shortLead":"Nemsokára igényelhetővé válik a maximum 10 millió forintos babaváró hitel, amely fiatal házasoknak kamatmentes, három...","id":"takarekcsoport_20190530_babavaro_hitel_csaladtamogatas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=38d19124-ba4b-4709-a367-5b8cf7ead254&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"203a7b55-d7c3-4237-9561-dc754db9b803","keywords":null,"link":"/brandchannel/takarekcsoport_20190530_babavaro_hitel_csaladtamogatas","timestamp":"2019. május. 30. 17:30","title":"Amit tudni akart a babaváró hitelről, de nem merte megkérdezni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"Takarék Csoport","c_partnerlogo":"0ff55e5c-862b-489d-9ce6-13521adf03b9","c_partnertag":"takarekcsoport"},{"available":true,"c_guid":"132a78eb-a28c-4f56-8036-eceb83ef3743","c_author":"Gomperz Tamás","category":"itthon","description":"Az új ellenség: a zöldek. A félelemiparban nem lehet konkurencia.","shortLead":"Az új ellenség: a zöldek. A félelemiparban nem lehet konkurencia.","id":"20190531_Ki_mint_fel_ugy_szavaz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=132a78eb-a28c-4f56-8036-eceb83ef3743&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9cff8f3d-1912-41de-91e5-6e6d77a809d2","keywords":null,"link":"/itthon/20190531_Ki_mint_fel_ugy_szavaz","timestamp":"2019. május. 31. 10:43","title":"Gomperz: Ki mint fél, úgy szavaz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b8bb3af-8c5a-4312-bfd7-25e0bdb3dbe1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy nappal a Duna budapesti szakaszán bekövetkezett baleset után egyelőre annyit tudunk: hét emberéletet követelt a tragédia. Ám azt, hogy pontosan mi történt szerda este a megáradt folyón, még időbe telhet kideríteni.","shortLead":"Egy nappal a Duna budapesti szakaszán bekövetkezett baleset után egyelőre annyit tudunk: hét emberéletet követelt...","id":"20190530_Rengeteg_a_nyitott_kerdes_a_dunai_hajobaleset_korul","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9b8bb3af-8c5a-4312-bfd7-25e0bdb3dbe1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c9727a4-265c-4587-9b7b-2da5484435db","keywords":null,"link":"/itthon/20190530_Rengeteg_a_nyitott_kerdes_a_dunai_hajobaleset_korul","timestamp":"2019. május. 30. 21:05","title":"Rengeteg a nyitott kérdés a dunai hajóbaleset körül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"091881dc-76ae-49fe-a236-6d5b66db9aac","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Változatlanul ragaszkodnak hozzá, hogy a kutatóhálózat maradjon az Akadémiánál","shortLead":"Változatlanul ragaszkodnak hozzá, hogy a kutatóhálózat maradjon az Akadémiánál","id":"20190530_Atadta_jegyzeket_az_MTA_a_miniszteriumnak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=091881dc-76ae-49fe-a236-6d5b66db9aac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"245fa6d8-576b-455a-b220-db06ee4fe027","keywords":null,"link":"/itthon/20190530_Atadta_jegyzeket_az_MTA_a_miniszteriumnak","timestamp":"2019. május. 30. 20:10","title":"\"Elfogadhatatlan\": átadták jegyzéküket a kutatók a kormánynak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37d4cfdb-9598-48a2-9766-6135ec2bb276","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Maurizio Sarri a labdarúgó-Európa-liga bakui döntőjének szünetében több bátorságot kért játékosaitól, akik a gól nélküli első félidőt követően 4-1-re legyőzték az Arsenalt.","shortLead":"Maurizio Sarri a labdarúgó-Európa-liga bakui döntőjének szünetében több bátorságot kért játékosaitól, akik a gól...","id":"20190530_maurizio_sarri_chelsea_unai_emery_arsenal_europa_liga_donto","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=37d4cfdb-9598-48a2-9766-6135ec2bb276&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ffee353-f854-415c-b1b4-2a7ad602574c","keywords":null,"link":"/sport/20190530_maurizio_sarri_chelsea_unai_emery_arsenal_europa_liga_donto","timestamp":"2019. május. 30. 12:48","title":"Elárulta a siker titkát a Chelsea edzője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]