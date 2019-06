Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e6ffc5e8-266a-41ce-ade0-e859f77333c6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az ötéves Harry Shaw egy rákos betegségben szenvedett, de a halála előtt még kapott egy nagy ajándékot a kedvencétől.","shortLead":"Az ötéves Harry Shaw egy rákos betegségben szenvedett, de a halála előtt még kapott egy nagy ajándékot a kedvencétől.","id":"20190604_Meghalt_a_kisfiu_aki_megkapta_Lewis_Hamilton_autojat_es_trofeajat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e6ffc5e8-266a-41ce-ade0-e859f77333c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60caf23e-96ec-4584-b5ff-3ff79db441ab","keywords":null,"link":"/elet/20190604_Meghalt_a_kisfiu_aki_megkapta_Lewis_Hamilton_autojat_es_trofeajat","timestamp":"2019. június. 04. 12:27","title":"Meghalt a kisfiú, aki megkapta Lewis Hamilton autóját és trófeáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97d40523-3c8d-48bd-964e-719894b89be5","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"István Dániel a Music FM elhallgatása után maradt munka nélkül. Most a Manna FM-en tér vissza.","shortLead":"István Dániel a Music FM elhallgatása után maradt munka nélkül. Most a Manna FM-en tér vissza.","id":"20190603_Visszater_a_mikrofonhoz_az_egyik_legnepszerubb_radios","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=97d40523-3c8d-48bd-964e-719894b89be5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e6a08ed-e74e-45ce-beed-1611742d2518","keywords":null,"link":"/kultura/20190603_Visszater_a_mikrofonhoz_az_egyik_legnepszerubb_radios","timestamp":"2019. június. 03. 09:18","title":"Visszatér a mikrofonhoz az egyik legnépszerűbb rádiós","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy motelben nyitottak tüzet magyar idő szerint kedd reggel Darwinban.","shortLead":"Egy motelben nyitottak tüzet magyar idő szerint kedd reggel Darwinban.","id":"20190604_lovoldozes_ausztralia_darwin_halalos_aldozatok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0974345b-b161-4cb9-bae8-fd7ad327c372","keywords":null,"link":"/vilag/20190604_lovoldozes_ausztralia_darwin_halalos_aldozatok","timestamp":"2019. június. 04. 13:15","title":"Öten meghaltak egy ausztráliai lövöldözésben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a261759-1591-45b4-b09e-474cf1518b07","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Biztonsági vérvizsgálatot javasolnak a leégett templom kerületében elő várandós nőknek és gyerekeiknek.","shortLead":"Biztonsági vérvizsgálatot javasolnak a leégett templom kerületében elő várandós nőknek és gyerekeiknek.","id":"20190604_olommergezes_notre_dame_parizs_vervizsgalat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7a261759-1591-45b4-b09e-474cf1518b07&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f39b196c-2614-4422-acc0-1d0c1f97bba3","keywords":null,"link":"/vilag/20190604_olommergezes_notre_dame_parizs_vervizsgalat","timestamp":"2019. június. 04. 17:46","title":"Ólommérgezéstől féltik a Notre-Dame körül élőket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e5ae585-2408-43c7-8ad8-5ce8ceb74543","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Annak ellenére, hogy rengeteg állami pénzt pumpáltak beléjük, a csapatok fele veszteséges volt. ","shortLead":"Annak ellenére, hogy rengeteg állami pénzt pumpáltak beléjük, a csapatok fele veszteséges volt. ","id":"20190604_355_milliard_forintot_koltottek_ket_ev_alatt_berekre_az_NBIes_csapatok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5e5ae585-2408-43c7-8ad8-5ce8ceb74543&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fddecabe-08f3-4672-bcc9-94116499cf4a","keywords":null,"link":"/kkv/20190604_355_milliard_forintot_koltottek_ket_ev_alatt_berekre_az_NBIes_csapatok","timestamp":"2019. június. 04. 09:09","title":"35,5 milliárd forintot költöttek két év alatt bérekre az NB I.-es csapatok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c864428c-6789-42c4-a426-a9e51e878917","c_author":"Gyükeri Mercédesz - Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"Óvodákra kevesebb jut, mint a babaváró hitel kamattámogatására és a nagycsaládosok autóvásárlására együttesen. Az oktatást sem kényezteti el a kormány, kivéve, ha sportról van szó. Pedig a helyzet jó, és jövőre még jobb lesz. Itt vannak a 2020-as büdzsétervezet fő számai.","shortLead":"Óvodákra kevesebb jut, mint a babaváró hitel kamattámogatására és a nagycsaládosok autóvásárlására együttesen...","id":"20190604_koltsegvetes_varga_mihaly","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c864428c-6789-42c4-a426-a9e51e878917&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6446e7e6-c7f4-4ccf-8edc-8dc30235eee3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190604_koltsegvetes_varga_mihaly","timestamp":"2019. június. 04. 17:41","title":"Tényleg a családok költségvetése a jövő évi? Megnéztük a számokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8f40e82-6e97-438d-858f-098467fd6014","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Hableányon dolgozó, és a hajóval elsüllyedt Pethő János családja most már lelkileg a holttest azonosítására készíti fel magát.\r

\r

","shortLead":"A Hableányon dolgozó, és a hajóval elsüllyedt Pethő János családja most már lelkileg a holttest azonosítására készíti...","id":"20190605_Blikk_Meg_egy_erintett_ceg_sem_beszelt_a_Hableanyon_szolgalo_magyar_matroz_edesanyjaval","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e8f40e82-6e97-438d-858f-098467fd6014&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"737ccfa9-d55d-4169-a9fe-2801036558a4","keywords":null,"link":"/itthon/20190605_Blikk_Meg_egy_erintett_ceg_sem_beszelt_a_Hableanyon_szolgalo_magyar_matroz_edesanyjaval","timestamp":"2019. június. 05. 07:15","title":"Blikk: Még egy érintett cég sem beszélt a Hableányon szolgáló magyar matróz édesanyjával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b40cf21c-ea10-4f00-ba7d-76f79dc8b5da","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Meglepően sok. ","shortLead":"Meglepően sok. ","id":"20190603_Megmondtak_a_kutatok_mennyi_kave_az_ami_meg_egeszseges_egy_nap","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b40cf21c-ea10-4f00-ba7d-76f79dc8b5da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13f76fe0-dc1c-474d-9eaf-6064705e51a5","keywords":null,"link":"/elet/20190603_Megmondtak_a_kutatok_mennyi_kave_az_ami_meg_egeszseges_egy_nap","timestamp":"2019. június. 03. 09:07","title":"Megmondták a kutatók, mennyi kávé az, ami még egészséges egy nap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]