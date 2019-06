Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"95d9c91d-0b9c-4a74-9921-8f01f87a8774","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Bourdain annyi embert inspirált, hogy két barátja és kollégája szerint a legjobb sztorikkal érdemes megemlékezni róla.","shortLead":"Bourdain annyi embert inspirált, hogy két barátja és kollégája szerint a legjobb sztorikkal érdemes megemlékezni róla.","id":"20190603_Anthony_Bourdain_elete_melto_az_unneplesre_inditott_kampanyt_ket_sztarsef","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=95d9c91d-0b9c-4a74-9921-8f01f87a8774&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"755cd777-e115-48d3-b035-76cf02f974c2","keywords":null,"link":"/elet/20190603_Anthony_Bourdain_elete_melto_az_unneplesre_inditott_kampanyt_ket_sztarsef","timestamp":"2019. június. 03. 15:08","title":"Anthony Bourdain-t nem gyászolják, hanem ünnepelik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70de98aa-d7a5-430f-b30c-3f72bb1ab6e0","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Roszatom riválisai próbálják befeketíteni az orosz atomenergiát – magyarázza az orosz kormányhoz hű média. Egy saját Csernobil-filmet is terveznek.","shortLead":"A Roszatom riválisai próbálják befeketíteni az orosz atomenergiát – magyarázza az orosz kormányhoz hű média. Egy saját...","id":"20190604_Egy_orosz_teve_sajat_Csernobilfilmet_keszitene_a_CIA_szabotazsakciojarol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=70de98aa-d7a5-430f-b30c-3f72bb1ab6e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3b23966-77c7-4115-8067-3e48ba0ed2e9","keywords":null,"link":"/kultura/20190604_Egy_orosz_teve_sajat_Csernobilfilmet_keszitene_a_CIA_szabotazsakciojarol","timestamp":"2019. június. 04. 16:58","title":"Egy orosz tévé saját Csernobil-filmet készítene a CIA szabotázsakciójáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e31e754-1c80-45ed-823c-d6e214accd9e","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Még korábban azt ajánlotta Maynek, hogy perelje be inkább az EU-t, most is sajnálja, hogy ez nem történt meg. ","shortLead":"Még korábban azt ajánlotta Maynek, hogy perelje be inkább az EU-t, most is sajnálja, hogy ez nem történt meg. ","id":"20190604_Trumpnak_lett_volna_mas_otlete_a_Brexit_rendezesere","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8e31e754-1c80-45ed-823c-d6e214accd9e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f244cad-dfd9-4914-b6c7-3d84f62578a9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190604_Trumpnak_lett_volna_mas_otlete_a_Brexit_rendezesere","timestamp":"2019. június. 04. 16:14","title":"Trumpnak lett volna más ötlete a Brexit rendezésére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81637fc4-99ee-4680-9025-e5e2ec7eb690","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem sok állat van, amelyik rajong a mosógépek forgásáért, a Koa nevű madárka azonban nem tud vele betelni. ","shortLead":"Nem sok állat van, amelyik rajong a mosógépek forgásáért, a Koa nevű madárka azonban nem tud vele betelni. ","id":"20190603_papagaj_mosogep","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=81637fc4-99ee-4680-9025-e5e2ec7eb690&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1807005-b91d-4d46-b126-930d5b1d7bba","keywords":null,"link":"/tudomany/20190603_papagaj_mosogep","timestamp":"2019. június. 03. 18:33","title":"Rátették a papagájt a mosógépre, és valami egészen mulatságos történt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e484f9c3-202f-49f0-beef-48dc4f685164","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Ezzel a két nagy frakció, a néppárti és a baloldal vagy velük, vagy a liberálisokkal kell összefogjon a parlamenti többségért.\r

\r

","shortLead":"Ezzel a két nagy frakció, a néppárti és a baloldal vagy velük, vagy a liberálisokkal kell összefogjon a parlamenti...","id":"20190605_Ujabb_EPmandatumbecsles_belehuztak_a_Zoldek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e484f9c3-202f-49f0-beef-48dc4f685164&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88e40a0e-2600-43d2-8fda-4e1fca76c0ba","keywords":null,"link":"/vilag/20190605_Ujabb_EPmandatumbecsles_belehuztak_a_Zoldek","timestamp":"2019. június. 05. 11:46","title":"Újabb EP-mandátumbecslés: belehúztak a Zöldek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa0fb63b-648f-4732-b924-197cdf1d8bdb","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Nohab helyett egy hagyományos mozdony húzta a vonatot, amely másfél óra késéssel indult. A MÁV elnézést kért, azt írták, a balhézó mozdonyvezetőnek \"várhatóan megszűnik a munkaviszonya\".","shortLead":"A Nohab helyett egy hagyományos mozdony húzta a vonatot, amely másfél óra késéssel indult. A MÁV elnézést kért, azt...","id":"20190604_Osszeveszett_ket_mozdonyvezeto_nem_ment_a_retro_mozdony_Tapolcara","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fa0fb63b-648f-4732-b924-197cdf1d8bdb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b0a178a-b1cd-48e5-8821-4b8b445c9f4f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190604_Osszeveszett_ket_mozdonyvezeto_nem_ment_a_retro_mozdony_Tapolcara","timestamp":"2019. június. 04. 06:13","title":"Összeveszett két mozdonyvezető, nem ment a retró vonat Tapolcára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5cf21097-52a5-4b96-b159-889c13c16e35","c_author":"Seres László","category":"itthon","description":"Harminc éve fojtották vérbe a Tienanmen téri tüntetést. Azóta minden másképp – volt.","shortLead":"Harminc éve fojtották vérbe a Tienanmen téri tüntetést. Azóta minden másképp – volt.","id":"20190604_seres_fidesz_es_a_mennyei_beke_evfordulo_tienanmen_ter","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5cf21097-52a5-4b96-b159-889c13c16e35&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be7172a1-7406-48fc-9378-bb1d0a36b832","keywords":null,"link":"/itthon/20190604_seres_fidesz_es_a_mennyei_beke_evfordulo_tienanmen_ter","timestamp":"2019. június. 04. 18:43","title":"Seres: A Fidesz és a mennyei béke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb45812a-0a3b-4027-a93e-aaa071ced6b8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A hétfő esti bemutató után az Apple közzétette, mely telefonjai lesznek (és nem lesznek) frissíthetők az iOS operációs rendszer 13-as verziójára. Az új iPadOS-szel kompatibilis táblagépeket is mutatjuk. ","shortLead":"A hétfő esti bemutató után az Apple közzétette, mely telefonjai lesznek (és nem lesznek) frissíthetők az iOS operációs...","id":"20190604_ios_13_kompatibilis_keszulekek_apple_wwdc_2019","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bb45812a-0a3b-4027-a93e-aaa071ced6b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b0e35e8-b895-46e7-b54f-b0b829e77c76","keywords":null,"link":"/tudomany/20190604_ios_13_kompatibilis_keszulekek_apple_wwdc_2019","timestamp":"2019. június. 04. 08:33","title":"Az öné köztük van? Itt a lista, mely iPhone-ok kapják meg az iOS 13-at","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]