A globalizáció körülményei között nagy szükség van arra, hogy az önálló arculatú közmédia betöltse szerepét a társadalomban – hangsúlyozta Sybile Veil, aki nem is akarja csökkenteni az adók és a műsorok számát. Emiatt nagy a megkönnyebbülés a Radio France 4600 munkatársa között. A dolgozók ugyanakkor meg is ijedtek, mert szerepel a tervekben egy 25 millió eurós bértömegcsökkenés. Ez 285 státuszt jelent – számolták ki a szakszervezetek. "Ez teljesen irreális! Szakértői véleményt kérünk ezzel kapcsolatban" – nyilatkozta egy szakszervezeti vezető a Le Monde-nak.

Jean-Paul Quennesson arra hivatkozik, hogy a Radio France piacvezető a legtöbb területen, és a költségvetése egyensúlyban van. De akkor miért kell a béreken spórolnia az elnöknek? Sybile Veil elmondta: a költségvetés 61%-át a munkabérek teszik ki. Logikus tehát a csökkentés, amely távolról sem annyira radikális, mint a közszolgálati televíziókban. Ott ugyanis majdnem 2000 embert küldenek el, miközben 1000 új dolgozót vesznek fel. A televíziós főnökasszonynak ugyanis az a filozófiája, hogy a munkatársi gárda elöregedett, nem tudja megszólítani a 35 év alatti fiatalokat. Ezért egy részüket le kell cserélni 35 évnél fiatalabb munkatársakra, akik ráadásul minden bizonnyal jobban értenek az informatikához, mint az idősebbek.

A Radio France nem kezd ilyen radikális fordulatba: belső képzéssel kívánja megoldani a problémát. Nem véletlen az óvatosság: az előző főnök modernizáló programját a munkatársi gárda elvetette. 28 napos sztrájk volt a Radio France-nál – ez minden korábbi rekordot megdöntött. A főnök végül ebbe bukott bele.



Miért kell ennyire spórolni, ha egyensúlyban a költségvetés?



Egyrészt azért, mert a digitális átállás legkevesebb 20 millió euróba kerül. Egész Franciaország lemaradt ebben, de a Radio France-nál megpróbálták húzni az időt. Látták ugyanis, hogy a La Manche-csatorna túloldalán a BBC hogyan csökkenti folyamatosan a létszámot. Macron elnök viszont a huszonegyedik század embere, korszerű közmédiát akar. Fizetni viszont nem tud eleget. Folyamatosan csökkenti a központi támogatást. Ez a másik ok, ami miatt a Radio France fogyókúrára kényszerül.

Macron elnöknek politikai szempontból nagy szüksége van egy jól működő közmédiára, hiszen a részben álhírekkel operáló szélsőjobboldali Marine Le Pen asszony – ha csak hajszállal is – megelőzte őt az európai választásokon. ( A magyar kormánynak is szüksége van a közmédiára, amely a 2020-as költségvetési tervezet szerint csak a büdzséből kap 75 milliárd forintot a köz szolgálatáért). Csakhogy Macron elnöknek csökkentenie kell a központi költségvetés hiányát, amely 3% fölött van, miközben Franciaország államadóssága elérte a GDP 100%-át. A németek épp azért nem támogatják egyelőre Macron reformjait, mert a francia elnök nem oldotta meg a "házi feladatot" – ahogy ezt Merkel kancellár meg szokta fogalmazni.



Macron és a Radio France is előre menekül



A francia köztársasági elnök az európai választások után sietett megerősíteni, hogy folytatja a reformokat. Emmanuel Macron tíz évig akar az Élysée-palotában lakni és ebből csak kettő telt el. Ehhez nagyon is szüksége van a Radio France-ra és általában a közmédiára, melynek még mindig nagy hatása van a közvéleményre Franciaországban. Minthogy nem tud elegendő támogatást adni, ezért arra buzdítja a közmédiát, hogy boldoguljon a piacon. A Radio France be is írt a költségvetésbe 8 millió eurós hirdetési bevételt és 6 millió eurós szponzori támogatást. Minthogy a Radio France piacvezető a legtöbb területen – ellentétben a közszolgálati televíziókkal – ezért van rá esély, hogy bejöjjön ez a számítás. Ezen kívül a Radio France bérbe kívánja adni stúdióit és koncerttermeit. A szakszervezetek ezen is kiakadtak.



A saját konkurenciánkat erősítjük



Így dühöngött Jean Paul Quennesson szakszervezeti vezető, aki a Le Monde-nak nyilatkozott. Az elnök abban bízik, hogy a szakszervezetek belátják, ez a legkevésbé rossz megoldás. Egy új sztrájkkal nagyon sokat kockáztatnának. De ha valóban 285 munkatársnak szűnne meg a munkaviszonya, akkor az ő szempontjukból a modernizáció végzetes csapás lehet, hiszen a piacon ebben a szakmában nagyon nehéz elhelyezkedni. A vezetés azt ígéri, igyekszik korkedvezményes nyugdíjazással megoldani a problémát. A szociális béke most különösen fontos Macron elnöknek, hogy bizonyíthassa: lehetséges úgy megreformálni Franciaországot, hogy annak ára a munkavállalói oldalon ne legyen túlságosan magas. A Radio France bizonyíthatja Macron elnök igazságát, de csakis akkor, ha a 4600 munkatárs érdekeit képviselő szakszervezetek rábólintanak az elnök most meghirdetett modernizációs programjára.