[{"available":true,"c_guid":"c12f127c-4357-4dc2-aefa-9c40ddf88f3c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az I. kerület MSZP-P-s jelöltjének gyermeke kezébe is adtak olyan kampányszórólapot, amelyen Puzsérék pocskondiázzák a kerületi ellenzéki jelölteket. Puzsér szerint V. Naszályi rángatja bele gyerekét a politikába, gyermeke áldozat, csakhogy Puzsér szerint saját anyja használja fel kétes politikai célok elérése érdekében.","shortLead":"Az I. kerület MSZP-P-s jelöltjének gyermeke kezébe is adtak olyan kampányszórólapot, amelyen Puzsérék pocskondiázzák...","id":"20190509_Puzser_V_Naszalyi_hibaja_hogy_gyereke_kezebe_kerult_az_anyjat_becsmerlo_szorolap","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c12f127c-4357-4dc2-aefa-9c40ddf88f3c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e481645-5e67-4457-94f3-4d24e347e5f0","keywords":null,"link":"/itthon/20190509_Puzser_V_Naszalyi_hibaja_hogy_gyereke_kezebe_kerult_az_anyjat_becsmerlo_szorolap","timestamp":"2019. május. 09. 14:30","title":"Puzsér: V. Naszályi belerángatja a gyermekét egy politikai vitába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a74bfb8b-c4d6-4938-ac35-ac34153d610c","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20190509_Marabu_FekNyuz_Alkalmassagi_teszt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a74bfb8b-c4d6-4938-ac35-ac34153d610c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e79a06fc-2cb1-4470-8534-c08880d0e607","keywords":null,"link":"/itthon/20190509_Marabu_FekNyuz_Alkalmassagi_teszt","timestamp":"2019. május. 09. 12:05","title":"Marabu FékNyúz: Alkalmassági teszt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db1ff859-8a83-4f87-ab76-1accf5357dc8","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Nyíregyházán adták át az első töltőpontot, a hálózatba nemsokára még hét várost bekapcsolnak.","shortLead":"Nyíregyházán adták át az első töltőpontot, a hálózatba nemsokára még hét várost bekapcsolnak.","id":"20190509_Orszagos_elektromosautotolto_halozatot_epit_ki_az_Aldi_es_az_EOn","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=db1ff859-8a83-4f87-ab76-1accf5357dc8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b9575bf-16ee-4f38-b8e8-880ceb85291e","keywords":null,"link":"/kkv/20190509_Orszagos_elektromosautotolto_halozatot_epit_ki_az_Aldi_es_az_EOn","timestamp":"2019. május. 09. 15:04","title":"Országos elektromosautó-töltő hálózatot épít ki az Aldi és az E.On","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75041b58-74f0-43fd-812a-891e9a2c5f77","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A nő végső kétségbeesésében írt a miniszterelnöknek. ","shortLead":"A nő végső kétségbeesésében írt a miniszterelnöknek. ","id":"20190509_Kitartast_es_minden_jot__irta_Orban_egy_kilakoltatasra_varo_9_gyerekes_csaladnak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=75041b58-74f0-43fd-812a-891e9a2c5f77&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"688c477d-8ef8-44bb-983f-5cf6d2b3e21c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190509_Kitartast_es_minden_jot__irta_Orban_egy_kilakoltatasra_varo_9_gyerekes_csaladnak","timestamp":"2019. május. 09. 11:44","title":"\"Kitartást és minden jót\" – írta Orbán hivatala egy kilakoltatásra váró 9 gyerekes családnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d67aa948-0502-4d31-adf5-b0135652d86d","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A brazil elnök bejelentette, 2020-tól Rio de Janeiro rendezi a Formula–1-es Brazil Nagydíjat.","shortLead":"A brazil elnök bejelentette, 2020-tól Rio de Janeiro rendezi a Formula–1-es Brazil Nagydíjat.","id":"20190509_brazil_nagydij_sao_paulo_interlagos_rio_de_janeiro_f1_jair_bolsonaro","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d67aa948-0502-4d31-adf5-b0135652d86d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"439e12b7-21a0-487d-add0-afba775fda4c","keywords":null,"link":"/sport/20190509_brazil_nagydij_sao_paulo_interlagos_rio_de_janeiro_f1_jair_bolsonaro","timestamp":"2019. május. 09. 10:21","title":"Költözik az F1 klasszikus versenye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58229b14-b4f2-4448-9555-32770e641137","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Domokos László április 30-ig havi 2,6 millió forintot keresett. ","shortLead":"Domokos László április 30-ig havi 2,6 millió forintot keresett. ","id":"20190509_allami_szamvevoszek_domokos_laszlo_elnoki_illetmeny","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=58229b14-b4f2-4448-9555-32770e641137&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"124ae6de-114c-4dfb-b5ca-6acb5a9007c6","keywords":null,"link":"/itthon/20190509_allami_szamvevoszek_domokos_laszlo_elnoki_illetmeny","timestamp":"2019. május. 09. 14:03","title":"Majdnem 4 millió forintra nő az ÁSZ-elnök fizetése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"871b5b32-0ecb-427f-be48-16e862859b38","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mesterházy Attilát név szerint is említi a Magyar Hangnak.","shortLead":"Mesterházy Attilát név szerint is említi a Magyar Hangnak.","id":"20190510_MarkiZay_MSZPs_es_egyeb_ugynokokrol_beszel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=871b5b32-0ecb-427f-be48-16e862859b38&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13bc47c0-d669-4889-b109-6f795fadf377","keywords":null,"link":"/itthon/20190510_MarkiZay_MSZPs_es_egyeb_ugynokokrol_beszel","timestamp":"2019. május. 10. 12:34","title":"Márki-Zay MSZP-s és egyéb ügynökökről beszél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee44e3dc-8fb2-422c-9dc2-f829eb222368","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hallott már olyanról, hogy naposzlop? Több helyen is ilyet láthattak az ott élők csütörtök este. ","shortLead":"Hallott már olyanról, hogy naposzlop? Több helyen is ilyet láthattak az ott élők csütörtök este. ","id":"20190510_naposzlop_fenyjelenseg_egi_jelenseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ee44e3dc-8fb2-422c-9dc2-f829eb222368&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c923ad0-ca00-42e2-ae85-b77325ba4f79","keywords":null,"link":"/tudomany/20190510_naposzlop_fenyjelenseg_egi_jelenseg","timestamp":"2019. május. 10. 08:45","title":"Látványos fényjelenséget örökítettek meg több magyar település felett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]