[{"available":true,"c_guid":"208f74c4-4bc9-4ece-98ae-3deccbd075a4","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A világbajnoki ezüstérmes horvát válogatott 2-1-re legyőzte Wales csapatát az Európa-bajnoki selejtezősorozat magyar érdekeltségű csoportjának szombati játéknapján.","shortLead":"A világbajnoki ezüstérmes horvát válogatott 2-1-re legyőzte Wales csapatát az Európa-bajnoki selejtezősorozat magyar...","id":"20190608_A_horvat_focivalogatott_Walesben_javitott","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=208f74c4-4bc9-4ece-98ae-3deccbd075a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b3dab84-30d7-473c-b566-4fc4b27602e8","keywords":null,"link":"/sport/20190608_A_horvat_focivalogatott_Walesben_javitott","timestamp":"2019. június. 08. 17:50","title":"A horvát fociválogatott Wales ellen javított","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de3f0df9-3012-4163-bb58-cc89b83b10f5","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A sérült Kádár Tamás helyett Korhut Mihály lesz a baloldali védő a magyar labdarúgó-válogatottban az Azerbajdzsán elleni Európa-bajnoki selejtezőmérkőzésen, amely 18 órakor kezdődik Bakuban.","shortLead":"A sérült Kádár Tamás helyett Korhut Mihály lesz a baloldali védő a magyar labdarúgó-válogatottban az Azerbajdzsán...","id":"20190608_Itt_az_azeriek_elleni_magyar_kezdocsapat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=de3f0df9-3012-4163-bb58-cc89b83b10f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f307c2b3-2e52-42e4-b390-dd626197edad","keywords":null,"link":"/sport/20190608_Itt_az_azeriek_elleni_magyar_kezdocsapat","timestamp":"2019. június. 08. 17:24","title":"Itt az azeriek elleni magyar kezdőcsapat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee212574-4a38-4505-9b4f-4e55218ef48b","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Eddig ismeretlen ősi szibériai népcsoportot azonosítottak kutatók.","shortLead":"Eddig ismeretlen ősi szibériai népcsoportot azonosítottak kutatók.","id":"20190607_Az_amerikai_oslakosok_rokonait_talaltak_meg_Sziberiaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ee212574-4a38-4505-9b4f-4e55218ef48b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e427d0d-773e-4f99-8baa-79e146ae4d55","keywords":null,"link":"/kultura/20190607_Az_amerikai_oslakosok_rokonait_talaltak_meg_Sziberiaban","timestamp":"2019. június. 07. 15:07","title":"Az amerikai őslakosok rokonait találták meg Szibériában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a438e8f6-f429-4f6b-b6a6-5b0a94b04a5e","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A Boszporusz partján lévő egyik isztambuli luxusszállodában tartotta meg esküvőjét Mesut Özil, a német labdarúgó válogatott egykori, török származású sztárja, s a szertartáson Recep Tayyip Erdogan, török államfő a focista tanújaként vett részt. Az elnök jelenlétével valószínűleg azt hálálta meg, hogy a tavalyi törökországi választások előtt Özil Erdogannal együtt fényképezkedett, s ezzel egyértelműen kiállt az önkényuralmi módszerekkel kormányzó államfő mellett.","shortLead":"A Boszporusz partján lévő egyik isztambuli luxusszállodában tartotta meg esküvőjét Mesut Özil, a német labdarúgó...","id":"20190608_Erdogan_lett_Ozil_eskuvoi_tanuja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a438e8f6-f429-4f6b-b6a6-5b0a94b04a5e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0dc83ac3-7fb7-4ac8-8919-8f1b6cba2d32","keywords":null,"link":"/vilag/20190608_Erdogan_lett_Ozil_eskuvoi_tanuja","timestamp":"2019. június. 08. 14:08","title":"Erdogan lett Özil esküvői tanúja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bbf03fc8-cfc6-4e04-af01-44d91faf1ab5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Összellenzéki esemény lesz A Város Mindenkié csoport tiltakozó tüntetése, amely az Alkotmánybíróság hajléktalanságot kriminalizáló törvénnyel kapcsolatos állásfoglalásra reagál. Az előválasztáson résztvevő összes ellenzéki jelölt ott lesz, és beszédet fog mondani. ","shortLead":"Összellenzéki esemény lesz A Város Mindenkié csoport tiltakozó tüntetése, amely az Alkotmánybíróság hajléktalanságot...","id":"20190607_Kalman_Olga_is_felszolal_ma_az_Alkotmanybirosag_elotti_tiltakozo_tuntetesen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bbf03fc8-cfc6-4e04-af01-44d91faf1ab5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8b50f5e-a3ef-4ddd-b191-653000aa54bb","keywords":null,"link":"/itthon/20190607_Kalman_Olga_is_felszolal_ma_az_Alkotmanybirosag_elotti_tiltakozo_tuntetesen","timestamp":"2019. június. 07. 16:39","title":"Kálmán Olga is felszólal ma az Alkotmánybíróság előtti tiltakozó tüntetésen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ded3bf1-d7cd-4cf9-8631-8370fb8bc988","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Egy-két év múlva a technológiai óriáscégeknek, például a Facebooknak és a Google-nek is komoly adókat kell fizetniük attól függetlenül, hogy mely országokban vannak fizikailag is jelen, s hogy milyen profitot mutatnak ki az egyes államokban – írta a Financial Times, amely szerint a G20-ak pénzügyminiszterei egyezségre jutottak arról, hogy radikálisan meg kell változtatni a nemzetközi adózás rendjét.","shortLead":"Egy-két év múlva a technológiai óriáscégeknek, például a Facebooknak és a Google-nek is komoly adókat kell fizetniük...","id":"20190609_Hamarosan_retteghet_az_adohatosagoktol_a_Google_es_a_Facebook","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7ded3bf1-d7cd-4cf9-8631-8370fb8bc988&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f48a734f-7ad3-476a-b79f-eb341f83ecdc","keywords":null,"link":"/kkv/20190609_Hamarosan_retteghet_az_adohatosagoktol_a_Google_es_a_Facebook","timestamp":"2019. június. 09. 08:55","title":"Komoly pofon érik a Google-nak és a Facebooknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0eaa374b-8cbc-4e93-bd5d-e6190068093a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nagy-Britanniának több tízmilliárd eurót kellene fizetnie, amikor a brexit eredményeként kilép majd az EU-ból, ám a lemondott kormányfő, Theresa May helyéért folytatott verseny fő esélyese, Boris Johnson bejelentette, vissza akarja tartani a kifizetést. Ahogy mondta, „nagyobb egyértelműséget” akar látni brexit-ügyben, és jobb feltételeket akar kiharcolni London számára.","shortLead":"Nagy-Britanniának több tízmilliárd eurót kellene fizetnie, amikor a brexit eredményeként kilép majd az EU-ból, ám...","id":"20190609_A_brit_kormanyfoeselyes_nem_fizetne_ki_a_brexit_valasi_penzt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0eaa374b-8cbc-4e93-bd5d-e6190068093a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0bb65fe-84ff-437a-aa6a-a2e5050b8cd2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190609_A_brit_kormanyfoeselyes_nem_fizetne_ki_a_brexit_valasi_penzt","timestamp":"2019. június. 09. 09:17","title":"A brit kormányfőesélyes nem fizetné ki a brexit válási pénzt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eeb49149-b3dd-4144-9e5b-fe0135c97c25","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az amerikai gyártó érzi a tarkóján az európai gyártók lehelletét, ezért komoly fejlesztéseket tervez.","shortLead":"Az amerikai gyártó érzi a tarkóján az európai gyártók lehelletét, ezért komoly fejlesztéseket tervez.","id":"20190607_erosebb_es_nagyobb_hatotavu_lehet_a_kovetkezo_tesla_model_s_es_x","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=eeb49149-b3dd-4144-9e5b-fe0135c97c25&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5e1ec59-6c6d-4b59-bc2d-aec6d6db1d9a","keywords":null,"link":"/cegauto/20190607_erosebb_es_nagyobb_hatotavu_lehet_a_kovetkezo_tesla_model_s_es_x","timestamp":"2019. június. 07. 13:21","title":"Erősebb és nagyobb hatótávú lehet a következő Tesla Model S és X","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]