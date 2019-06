Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"aee31e1e-1d4d-40de-a5de-2be2a0b89318","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Azt próbálják kideríteni, hogy a Viking szállodahajó okozta-e a sérüléseit. ","shortLead":"Azt próbálják kideríteni, hogy a Viking szállodahajó okozta-e a sérüléseit. ","id":"20190611_Zart_helyisegben_vizsgaljak_a_Hableany_roncsat_mindent_atneznek_rajta","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=aee31e1e-1d4d-40de-a5de-2be2a0b89318&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"141a2081-4dea-42f6-beb1-066920da9cda","keywords":null,"link":"/itthon/20190611_Zart_helyisegben_vizsgaljak_a_Hableany_roncsat_mindent_atneznek_rajta","timestamp":"2019. június. 11. 21:25","title":"Zárt helyiségben vizsgálják a Hableány roncsát, mindent átnéznek rajta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bcf01f9c-f037-4730-bb96-c7b5097c96c9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Új tölgyért kiált a két ország barátsága.","shortLead":"Új tölgyért kiált a két ország barátsága.","id":"20190612_Potoljak_a_kiszaradt_baratsagfat_amit_Trump_es_Macron_kozosen_ultetett","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bcf01f9c-f037-4730-bb96-c7b5097c96c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47c3ba34-6ab8-4015-89bb-40b5d7d1e5db","keywords":null,"link":"/elet/20190612_Potoljak_a_kiszaradt_baratsagfat_amit_Trump_es_Macron_kozosen_ultetett","timestamp":"2019. június. 12. 15:45","title":"Pótolják a kiszáradt barátságfát, amit Trump és Macron közösen ültetett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fdc1bc50-caa2-47d4-ad6a-2ce688293d94","c_author":"Crystal Group","category":"brandchannel","description":"Nem könnyű a befektetőknek, mert sorra szigorodnak az adórendszerek Európában: korábban többek között Gibraltár, Írország és az Egyesült Királyság nyújtotta a legjobb feltételeket, de a szabályok egyre szigorodnak.","shortLead":"Nem könnyű a befektetőknek, mert sorra szigorodnak az adórendszerek Európában: korábban többek között Gibraltár...","id":"crystalgroup_20190612_Szigorodo_adorendszerek_mit_tegyen_a_befekteto","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fdc1bc50-caa2-47d4-ad6a-2ce688293d94&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"786f9de8-e1d5-4e54-8420-5b4aeda07497","keywords":null,"link":"/brandchannel/crystalgroup_20190612_Szigorodo_adorendszerek_mit_tegyen_a_befekteto","timestamp":"2019. június. 12. 11:30","title":"Szigorodó adórendszerek: mit tegyen a befektető?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"Crystal Worldwide Group","c_partnerlogo":"69277d6e-5ab7-4502-a807-c6177aed924b","c_partnertag":"crystalgroup"},{"available":true,"c_guid":"db4168fb-efd5-43d0-8758-d7f875e14426","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google is érzi, hogy nem mindig sikerül változatos találatokat listáznia a keresőjének, ezért finomítják az algoritmust.","shortLead":"A Google is érzi, hogy nem mindig sikerül változatos találatokat listáznia a keresőjének, ezért finomítják...","id":"20190612_google_kereso_talalatok_talalati_lista","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=db4168fb-efd5-43d0-8758-d7f875e14426&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c5d5cdb-0f3a-4ec4-a9d3-fa661e00badf","keywords":null,"link":"/tudomany/20190612_google_kereso_talalatok_talalati_lista","timestamp":"2019. június. 12. 14:03","title":"Bevetett egy új trükköt a Google, sokkal pontosabb találatok jöhetnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b61f516a-3b88-4a69-94bc-b3efe1095832","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A délután folyamán több órán át nem lehetett fizetni a Mastercard és a Maestro kártyákkal. Megkérdeztük, mi a helyzet ilyenkor. ","shortLead":"A délután folyamán több órán át nem lehetett fizetni a Mastercard és a Maestro kártyákkal. Megkérdeztük, mi a helyzet...","id":"20190613_Kaphatunke_karteritest_ha_nem_tudjuk_hasznalni_a_bankkartyat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b61f516a-3b88-4a69-94bc-b3efe1095832&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"419c22b1-3103-438a-9bd5-b2537000267a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190613_Kaphatunke_karteritest_ha_nem_tudjuk_hasznalni_a_bankkartyat","timestamp":"2019. június. 13. 17:03","title":"Kaphatunk-e kártérítést, ha nem tudjuk használni a bankkártyát?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"594a37ee-d2d1-4c8f-94ac-ed46a691ae9d","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Till Lindemann egy hotelvendéggel keveredett vitába, amiért a férfi sértegette az együttes társaságában lévő nőt. ","shortLead":"Till Lindemann egy hotelvendéggel keveredett vitába, amiért a férfi sértegette az együttes társaságában lévő nőt. ","id":"20190612_Leutott_egy_ferfit_most_testi_sertessel_vadoljak_a_Rammstein_elso_emberet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=594a37ee-d2d1-4c8f-94ac-ed46a691ae9d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2594659e-eb33-45db-a163-9b90426b94ab","keywords":null,"link":"/kultura/20190612_Leutott_egy_ferfit_most_testi_sertessel_vadoljak_a_Rammstein_elso_emberet","timestamp":"2019. június. 12. 17:29","title":"Leütött egy férfit, most testi sértéssel vádolják a Rammstein első emberét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2e1b2e3-e270-4568-b53e-1c7370212b27","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Emberünk szinte alig használ Photoshopot – mutatjuk, hogy milyenek lettek a valódi sárfelverődéssel, felfröccsenő vízzel és saját recept alapján készített műhóval megspékelt modellfotók. És minden műhelytitokra is fény derül.","shortLead":"Emberünk szinte alig használ Photoshopot – mutatjuk, hogy milyenek lettek a valódi sárfelverődéssel, felfröccsenő...","id":"20190613_elkepesztoen_otletes_autos_kepek_a_mercedes_gosztalyt_vette_kezelesbe_a_magyar_fotos","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c2e1b2e3-e270-4568-b53e-1c7370212b27&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ab32a06-5fc0-42d1-b196-e2337aabb004","keywords":null,"link":"/cegauto/20190613_elkepesztoen_otletes_autos_kepek_a_mercedes_gosztalyt_vette_kezelesbe_a_magyar_fotos","timestamp":"2019. június. 13. 18:21","title":"Elképesztően ötletes autós képek: az új G-osztályt vette kezelésbe a magyar fotós","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f808791-2881-4932-a662-e635d8a4e0ab","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Kiderült, hogy a Fidesszel nem tárgyalnak, de van lehetőség az együttműködésre.","shortLead":"Kiderült, hogy a Fidesszel nem tárgyalnak, de van lehetőség az együttműködésre.","id":"20190613_Identitas_es_Demokracia_neven_alakitottak_uj_frakciot_Salviniek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2f808791-2881-4932-a662-e635d8a4e0ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9cd6114-a6ed-4e5d-9f29-a0a240679105","keywords":null,"link":"/vilag/20190613_Identitas_es_Demokracia_neven_alakitottak_uj_frakciot_Salviniek","timestamp":"2019. június. 13. 14:41","title":"Identitás és Demokrácia néven alakítottak új frakciót Salviniék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]