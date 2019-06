Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

A belpolitikára koncentrált Vlagyimir Putyin szokásos éves televíziós kérdezz-felelek műsorában, ám azt azért hangsúlyozta, hogy a versenytársaknál is gyorsabban fejleszti atomarzenálját. A több mint négyórás maraton során az orosz államfő elismerte, hogy az ország polgárai rosszabbul élnek, mint öt éve, de megígérte, hamarosan beindul az életszínvonal javulása. Szóba került Oroszország és Fehéroroszország egyesülésének a kérdése, s az is, miért szégyelli magát az államfő. Az oroszok több mint kétmillió kérdést tettek fel Putyinnak. Közben külföldről túlterheléses támadásokat indítottak a szerverek ellen. Putyin elismerte: az oroszok rosszabbul élnek 2019. június. 20. 16:40

Evgeni Tancsev hangsúlyozta, hogy a nemek szerint eltérő nyugdíjkorhatár megállapítása sérti az uniós jogot. Az Európai Bíróság főtanácsnoka szerint jogsértőek a lengyel bírói nyugdíjazási szabályok 2019. június. 20. 13:50

A dél-koreai gyártó új globális modellje a kompakt SUV-ok piacán áll hadrendbe. Itt egy teljesen új divatterepjáró, a Kia Seltos 2019. június. 21. 08:21

Szinte kizárt, hogy ma megtalálják a jelölteket a legfontosabb uniós tisztségekre. Webert már csak a Néppárt támogatja. Harangozhatnak Webernek az EU-csúcson 2019. június. 20. 16:28

A hotelépület eladása a gyógyfürdőt nem érinti. Eladják a Gellért Szállót 2019. június. 21. 15:33

Két szettlabdát is hárított az első szettben az angliai füves torna negyeddöntőjében.

\r

","shortLead":"Két szettlabdát is hárított az első szettben az angliai füves torna negyeddöntőjében.\r

\r

Kiélezett csatában jutott elődöntőbe Babos Tímea 2019. június. 21. 15:35

A Star Wars főcímdalt is eldalolják. Fókák éneklik a Hull a pelyhest, hallgassa meg 2019. június. 21. 10:11

Nem csak belül, közvetlenül a volán mögött érdemes keresni a praktikus autós biztonsági megoldásokat, kívül is bőven akad belőlük. A címbéli találós kérdés megfejtése a távolsági fényszóró-asszisztens is egy ilyen, külső eszköz, melyen érdemes elgondolkodni új autó vásárlásakor. 40 km/h fölött bekapcsol, egyszerre két-három sofőr életét könnyíti meg – mi az? 2019. június. 20. 12:00