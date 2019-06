Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a327f7e9-9604-45b5-b91b-6382de10ecae","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Házelnök korábban épp arról beszélt, a bírói függetlenség nem abszolút, és a bírók nem lehetnek függetlenek az államtól.","shortLead":"A Házelnök korábban épp arról beszélt, a bírói függetlenség nem abszolút, és a bírók nem lehetnek függetlenek...","id":"20190621_Kover_Laszlo_Azert_kell_kuzdenunk_hogy_megorizzuk_a_jogallamisagot_Europaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a327f7e9-9604-45b5-b91b-6382de10ecae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fab006a2-4c43-4497-8444-4c35ef835a9e","keywords":null,"link":"/itthon/20190621_Kover_Laszlo_Azert_kell_kuzdenunk_hogy_megorizzuk_a_jogallamisagot_Europaban","timestamp":"2019. június. 21. 18:34","title":"Kövér László: Azért kell küzdenünk, hogy megőrizzük a jogállamiságot Európában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7eb60ee-f795-4c9b-9dc9-5abd53ee76af","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A HVG pénzügyi forrásokból úgy értesült, hogy a Pénzügyminisztérium már meg is küldte a bankoknak az új irányelvet.","shortLead":"A HVG pénzügyi forrásokból úgy értesült, hogy a Pénzügyminisztérium már meg is küldte a bankoknak az új irányelvet.","id":"20190622_babavaro_kolcson_hitel_hitelkivaltas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a7eb60ee-f795-4c9b-9dc9-5abd53ee76af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9aaeb090-0aa6-4588-a30e-5e3ad7f33cd9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190622_babavaro_kolcson_hitel_hitelkivaltas","timestamp":"2019. június. 22. 08:30","title":"Kiderült egy új részlet a babaváró kölcsönről – sokan fognak csalódni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4018da98-3b1e-4c5b-bdbd-844d522d8960","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A Srí Lanka-i elnök szombattól ismét meghosszabbította egy hónappal a rendkívüli állapotot, amelyet a több mint 250 halálos és csaknem 500 sebesült áldozatot követelő összehangolt húsvétvasárnapi merényletsorozat miatt vezettek be.","shortLead":"A Srí Lanka-i elnök szombattól ismét meghosszabbította egy hónappal a rendkívüli állapotot, amelyet a több mint 250...","id":"20190622_Sri_Lankan_ismet_meghosszabbitottak_a_rendkivuli_allapotot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4018da98-3b1e-4c5b-bdbd-844d522d8960&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"111d5df5-f510-4bac-b390-b253a093da80","keywords":null,"link":"/vilag/20190622_Sri_Lankan_ismet_meghosszabbitottak_a_rendkivuli_allapotot","timestamp":"2019. június. 22. 13:18","title":"Srí Lankán ismét meghosszabbították a rendkívüli állapotot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07718605-97de-4b1e-a928-238ab6cc38b0","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Blaha Lujza térnél gondolták úgy, hogy jó poén lesz így utazni. ","shortLead":"A Blaha Lujza térnél gondolták úgy, hogy jó poén lesz így utazni. ","id":"20190622_tujazas_combino_villamos","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=07718605-97de-4b1e-a928-238ab6cc38b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"434d3b4a-a772-4d06-915b-408ce911ab71","keywords":null,"link":"/cegauto/20190622_tujazas_combino_villamos","timestamp":"2019. június. 22. 07:59","title":"Élőben közvetítették, ahogy egy fiú tujázott a Combinón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b39416b2-a0b8-483b-9276-172a59bac0fe","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A szocialista EP-képviselő azért üzent a köztársasági elnöknek, hogy a magyar kormány ellenállása miatt is elbukott az uniós klímaterv.","shortLead":"A szocialista EP-képviselő azért üzent a köztársasági elnöknek, hogy a magyar kormány ellenállása miatt is elbukott...","id":"20190623_Nem_az_eg_az_arca_elnok_ur__Ujhelyi_nyilt_levelet_kuldott_Adernek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b39416b2-a0b8-483b-9276-172a59bac0fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9019db00-f112-48ef-b4ac-81f4b400b6f2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190623_Nem_az_eg_az_arca_elnok_ur__Ujhelyi_nyilt_levelet_kuldott_Adernek","timestamp":"2019. június. 23. 11:13","title":"\"Nem ég az arca, elnök úr?\" - Ujhelyi nyílt levelet küldött Ádernek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf69e067-d815-4e82-8673-970959a6f26e","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"Sokak számára megnyugtató eredménnyel zárult a Facebook vizsgálata. A közösségi oldal üzemeltetői hivatalos közleményt adtak ki, melyből a tiltás oka mellett az is kiderült, hogy a hét során – tévesen – letiltott fiókok felhasználói újra használhatják a Facebookot.","shortLead":"Sokak számára megnyugtató eredménnyel zárult a Facebook vizsgálata. A közösségi oldal üzemeltetői hivatalos közleményt...","id":"20190622_facebook_letiltott_facebook_tiltas_feloldasa_instagram_fiok_facebook_valasza","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bf69e067-d815-4e82-8673-970959a6f26e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"acab09af-321d-4d56-b4aa-54173c3679c4","keywords":null,"link":"/tudomany/20190622_facebook_letiltott_facebook_tiltas_feloldasa_instagram_fiok_facebook_valasza","timestamp":"2019. június. 22. 06:43","title":"Visszakapcsolták a letiltott magyar Facebook-fiókokat, kiderült a zárolás oka","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"774205ef-ad8c-44c7-b9d0-76c01e73c5e8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Karácsony Gergely azt üzeni az őt perrel fenyegető miniszterelnöki vőnek és a többi Fidesz-közeli üzletembernek, hogy jobb, ha elkezdenek félretenni, mert behajtja rajtuk, amit kivettek a közösből.","shortLead":"Karácsony Gergely azt üzeni az őt perrel fenyegető miniszterelnöki vőnek és a többi Fidesz-közeli üzletembernek...","id":"20190621_Fideszes_pojacak__Karacsony_kemenyen_visszavagott_Tiborcz_Istvannak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=774205ef-ad8c-44c7-b9d0-76c01e73c5e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4844d2fe-0d07-48a3-b6de-a602ad9175d0","keywords":null,"link":"/itthon/20190621_Fideszes_pojacak__Karacsony_kemenyen_visszavagott_Tiborcz_Istvannak","timestamp":"2019. június. 21. 16:21","title":"\"Fideszes pojácák\" – Karácsony keményen visszavágott Tiborcz Istvánnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ff7500f-78b7-4ea8-a97c-e5f4045e5d83","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Videókon az égszakadás-földindulás.","shortLead":"Videókon az égszakadás-földindulás.","id":"20190622_Lecsapott_a_vihar_az_orszagra","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8ff7500f-78b7-4ea8-a97c-e5f4045e5d83&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17346ff4-7f32-463b-bc10-b343f4324a7e","keywords":null,"link":"/itthon/20190622_Lecsapott_a_vihar_az_orszagra","timestamp":"2019. június. 22. 21:09","title":"Lecsapott a vihar az országra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]