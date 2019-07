47 milliárd font forrása bizonytalan, és az egész program életképessége is.

200 milliárd fontból akarja újjávarázsolni Nagy-Britanniát Nigel Farage, a Brexit párt vezére. Miután megnyerte az európai választásokat, megjött a szélsőjobboldali párt étvágya : kormányozni kívánja az országot. Némi problémát jelent, hogy a képviselőházban még egyetlenegy helyük sincsen, de abban bíznak: a kormányzati pozícióban szerencsétlenkedő konzervatívok előbb vagy utóbb kénytelenek lesznek kiírni az általános választásokat, és ott Farage le akarja nyúlni nem csak a konzervatívok, de a Munkáspárt törzsszavazóit is.

"Észak-London volt a Munkáspárt fellegvára. Eddig. Most már a Brexit párt erődje"- dicsekedett Nigel Farage, akinek az egész politikai pályafutása az Európai Parlamenthez kötődik. Ő az a képviselő, aki a legtöbb pénzt vette fel Brüsszelben, és kérdőre is akarják vonni egyes nem bevallott szponzori támogatások miatt. De Nigel Farage-nak most fontosabb a szigetország, ahol éppen politikai káoszba torkollik a brexit folyamata.

A brit sajtó szkeptikus, hiszen amíg az EP-választás jellemzően a fennálló rendszerrel szembeni protestálás, a parlamenti választás már nem. Tisztában van ezzel Nigel Farage is, aki a kritikákra válaszul közzétette programját, amely 200 milliárd fontot emésztene fel.

A háború óta nem volt ilyen nagyszabású terv Nagy-Britannia fellendítésére, de a gazdasági szakértők továbbra is igen szkeptikusak, amit a politikus annyival intéz el: London és különösen a City utálja őt és csapatát, és altalában az egész brexitet. De nem is nekik készít tervet, hanem a vidéknek. "London az elmúlt évtizedekben előnyt élvezett és szépen fejlődött miközben a vidék lemaradt"- nyilatkozta Nigel Farage a Sunday Expressnek.

A vidéket szeretné tehát fellendíteni a Brexit párt, de hogyan? A 200 milliárd fontos fejlesztési mesterterv alapja az, hogy lefújják a nagy gyorsvasút-tervet. Ez 100 milliárd fontba kerülne és épp azért találták ki, hogy fellendítsék a brit vidéket, amely a globalizáció hatására elveszítette iparának jelentős részét. Hogy tudná ezt visszahozni a Brexit párt, ha nem építi meg a gyorsvasúthálózatot? Nem ez az egyetlen ellentmondás a politikailag oly sikeres Brexit párt gazdasági mestertervében.

A 100 milliárdos spórolást a gyorsvasúthálózaton még két jelentős bevételi forrás erősítené a mestertervben. Az egyik egy 39 milliárd fontos "válási bírság az Európai Uniótól"! Ez azt jelenti, hogy Nigel Farage nem fizetné ki az EU felé vállalt „lelépési pénzt” (valójában a 2014-2020-as költségvetésben korábban tett vállalást.) Ezenkívül megspórolna még 14 milliárd fontot azzal, hogy megszüntetné Nagy-Britannia összes külföldi segélyét. Ám ez így is csak 153 milliárd font, vagyis 47 milliárd hiányzik!

Rá lehet-e bízni ilyen pártra Nagy Britanniát ? Ebben valószínűleg még a párt szavazótáborának egy része is kételkedik. Az európai választáson ugyan rájuk szavaztak, de közben tudták: olyasmiről döntenek, amely immár megszűnőben van. Vagyis Nagy Britannia uniós szerepéről. De mi lesz utána?

Nem mintha annyira világos lenne, hogyan is zajlik majd le a britek kilépése az EU-ból. A megállapodás nélküli brexit nem reális opció - most ezt állítja a konzervatívok mindkét elnökjelöltje, aki közül az egyik majd levezényli a kilépést. Jeremy Hunt külügyminiszter, aki eddig mérsékeltebbnek mutatkozott, mint vetélytársa, Boris Jonhson, a BBC-nek úgy nyilatkozott: nem is lenne olyan nagy baj, ha az Egyesült Királyság megállapodás nélkül mondana búcsút az Európai Uniónak.

És akkor Ön mit mondana annak a brit kisvállalkozónak, aki emiatt csődbe megy? - kérdezte a BBC riportere.

A szemébe néznék, és azt mondanám neki: sajnálom, de ez van

- válaszolta Jeremy Hunt. A válasz kicsapta a biztosítékot a konzervatívok között is. Ezért aztán mind Jeremy Hunt, mind pedig Boris Johnson sietett kijelenteni, hogy a no deal brexit nem valószínű, nem reális opció.

Igaz, a kormányon levő brit konzervatívok olyan sok mindent mondtak már a brexit kapcsán, hogy a szavahihetőségük a minimálisra csökkent. Szavazóik emiatt is pártoltak át tömegesen Nigel Farage Brexit mozgalmához, amely azonban szintén képtelen reális alternatívát nyújtani. Csakhogy a szélsőjobboldali Nigel Farage gazdasági mesterterve ezer sebből vérzik.