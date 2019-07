Mit szólna Baross Gábor, ha ezt látná?!

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"eb1303d6-8c07-4f83-8e87-8885f04a31e4","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Gulyás János egy interjúban arról is beszélt, hogy a Fidesz nem a Néppártnak való megfelelni akarás miatt ejtette a reklámadót. Szerinte azzal sincs semmi kivetnivaló, hogy mindig ugyanazok a cégek nyerik a plakáttendereket, és a kormánypárti médiumok kapják a kormányzati hirdetések jelentős részét.","shortLead":"Gulyás János egy interjúban arról is beszélt, hogy a Fidesz nem a Néppártnak való megfelelni akarás miatt ejtette...","id":"20190706_A_reklamszovetseg_elnoke_szerint_a_HVGplakatok_letiltasa_es_a_Mammutmozi_bezaraa_kozott_nincs_semmi_kulonbseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=eb1303d6-8c07-4f83-8e87-8885f04a31e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea15e642-1814-405e-b80c-b9005b0b43c8","keywords":null,"link":"/kkv/20190706_A_reklamszovetseg_elnoke_szerint_a_HVGplakatok_letiltasa_es_a_Mammutmozi_bezaraa_kozott_nincs_semmi_kulonbseg","timestamp":"2019. július. 06. 13:00","title":"Reklámszövetség-elnök: a HVG-plakátok eltűnése nem rosszabb, mint hogy bezárt a mozi a Mammutban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e406f5ef-bd9f-4d0a-bf39-c0a3929e1d0e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Fidelitas-elnök által alapított Új Nemzedékért Alapítvány 60 ezer forintot fizet egyetemistáknak véleménycikkek írásáért, hallgatótársaik körében történő közösségszervezésért és rendezvények szervezésében való közreműködésért.","shortLead":"A Fidelitas-elnök által alapított Új Nemzedékért Alapítvány 60 ezer forintot fizet egyetemistáknak véleménycikkek...","id":"20190706_60_ezret_fizet_egy_Fideszhez_kotheto_szervezet_polgari_ertekeket_vallo_velemenycikkekert","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e406f5ef-bd9f-4d0a-bf39-c0a3929e1d0e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ebface45-3a24-464b-8b62-d3a9e78c5cc3","keywords":null,"link":"/itthon/20190706_60_ezret_fizet_egy_Fideszhez_kotheto_szervezet_polgari_ertekeket_vallo_velemenycikkekert","timestamp":"2019. július. 06. 09:35","title":"60 ezret fizet egy Fideszhez köthető szervezet \"polgári értékeket valló\" véleménycikkekért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ac0c663-1fca-4df6-9cc0-e3b5dcd388d3","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A levegőben szálló ólompor miatt továbbra is lezárva tartják a Notre-Dame székesegyház előtti teret a párizsi hatóságok.","shortLead":"A levegőben szálló ólompor miatt továbbra is lezárva tartják a Notre-Dame székesegyház előtti teret a párizsi hatóságok.","id":"20190707_NotreDame_olompor","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2ac0c663-1fca-4df6-9cc0-e3b5dcd388d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"327e8c92-7d4c-434e-ac23-55c0e30f2160","keywords":null,"link":"/vilag/20190707_NotreDame_olompor","timestamp":"2019. július. 07. 16:57","title":"Még mindig mérgező a levegő a Notre-Dame körül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78fb7cfc-06fb-4aae-9b1a-f3c37dedf904","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az egyedi tervezésű téli eszközzel igen egyedi stílusban lehet közlekedni a havon. Ráadásul abszolút kompatibilis a Porsche sportkocsikkal. ","shortLead":"Az egyedi tervezésű téli eszközzel igen egyedi stílusban lehet közlekedni a havon. Ráadásul abszolút kompatibilis...","id":"20190708_ez_az_eppen_elado_regi_porsche_sibob_meg_a_nyar_kozepen_is_nagyon_meno","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=78fb7cfc-06fb-4aae-9b1a-f3c37dedf904&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17e40a93-9562-4bf9-8afa-c7ee58d5cd53","keywords":null,"link":"/cegauto/20190708_ez_az_eppen_elado_regi_porsche_sibob_meg_a_nyar_kozepen_is_nagyon_meno","timestamp":"2019. július. 08. 06:41","title":"Ez az éppen eladó régi Porsche síbob még a nyár közepén is nagyon menő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d02e9eeb-7a42-4996-8602-7add3018b1ce","c_author":"Hamvay Péter","category":"kkv","description":"Minden második széket ingyenjegyesekkel töltöttek fel Vidnyászky Attila Nemzeti Színházának nagyszínpadán. Hiába a 2 milliárd közeli állami támogatás, 150 milliós veszteséggel zárta az évet az ország egyik legnépszerűtlenebb színháza. ","shortLead":"Minden második széket ingyenjegyesekkel töltöttek fel Vidnyászky Attila Nemzeti Színházának nagyszínpadán. Hiába a 2...","id":"20190707_150_millios_hiany_a_Nemzeti_Szinhazban_csak_a_nezok_fele_fizet_a_nagyszinpadon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d02e9eeb-7a42-4996-8602-7add3018b1ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0235b5fd-99a8-4da1-ae54-70f895dc7be8","keywords":null,"link":"/kkv/20190707_150_millios_hiany_a_Nemzeti_Szinhazban_csak_a_nezok_fele_fizet_a_nagyszinpadon","timestamp":"2019. július. 07. 10:23","title":"150 milliós veszteség a Nemzeti Színházban, csak a nézők fele fizet a nagyszínpadon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b58696e-0896-4108-9626-2693738d61df","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Ebolavírus-törzseket és négy másik halálos betegség vírusát importálja kutatási célokra Japán, hogy diagnosztikai eljárást dolgozzanak ki a jövő évi tokiói olimpiára és paralimpiára való felkészülés jegyében – jelentette be a japán egészségügyi minisztérium.","shortLead":"Ebolavírus-törzseket és négy másik halálos betegség vírusát importálja kutatási célokra Japán, hogy diagnosztikai...","id":"20190706_japan_ebola_halalos_betegsegek_virusa_diagnosztika_tokioi_olimpia_tokio_2020","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3b58696e-0896-4108-9626-2693738d61df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"528cd3b3-3573-4aa9-916b-69504f0738bb","keywords":null,"link":"/tudomany/20190706_japan_ebola_halalos_betegsegek_virusa_diagnosztika_tokioi_olimpia_tokio_2020","timestamp":"2019. július. 06. 20:03","title":"Japán berendel öt halálos vírust, hogy felkészüljenek a 2020-as tokiói olimpiára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2bb00865-e77e-4a7c-90c8-44296c160300","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A figyelmetlen gazdák egy a napon álló autóban hagyták kutyájukat. A helyzetet a helyszínre érkezett tűzoltók oldották meg. A mentésről videó is készült.","shortLead":"A figyelmetlen gazdák egy a napon álló autóban hagyták kutyájukat. A helyzetet a helyszínre érkezett tűzoltók oldották...","id":"20190707_Kutyat_mentettek_a_brit_tuzoltok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2bb00865-e77e-4a7c-90c8-44296c160300&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d584991-218c-4ac3-84c7-6816ce1aefe9","keywords":null,"link":"/cegauto/20190707_Kutyat_mentettek_a_brit_tuzoltok","timestamp":"2019. július. 07. 11:18","title":"Kutyát mentettek a brit tűzoltók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df4b8b22-c324-4c69-ae79-7b4e3b739c75","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az Országgyűlés jövő héten zárja rendkívüli nyári ülésszakát. A képviselők hétfőn módosításokat hajthatnak végre a kormány jövő évi költségvetésről szóló javaslatán, majd várhatóan pénteken szavaznak annak végleges formájáról.","shortLead":"Az Országgyűlés jövő héten zárja rendkívüli nyári ülésszakát. A képviselők hétfőn módosításokat hajthatnak végre...","id":"20190707_A_heten_dontenek_a_jovo_evi_koltsegvetesrol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=df4b8b22-c324-4c69-ae79-7b4e3b739c75&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d9501cd-f594-48fa-9d8d-974681c4926a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190707_A_heten_dontenek_a_jovo_evi_koltsegvetesrol","timestamp":"2019. július. 07. 13:56","title":"Jövő héten döntenek a jövő évi költségvetésről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]