Az év édesapja címre pályázhat az az amerikai lézerfizikus, aki fiát egy olyan luxusautóval lepte meg, melynek legolcsóbb változata is 639 ezer 700 dollár az olasz autógyár katalógusa szerint. Ezt mindössze 20 ezer dollárból hozta ki a professzor, aki be akarta bizonyítani a fiataloknak, hogy "ha a tudományt és a mérnöki tudást egyesítjük, akkor ezen a területen is érhetünk el eredményt". Sterling Backus professzor másfél évet áldozott az életéből a Lamborghini Aventadorra, melyet fia, Xanader kért tőle.

Eddig a Porsche jelezte, hogy pótalkatrészeket állít elő 3D nyomtatóval, de komplett autót ebben a kategóriában még senki sem hozott össze. Pedig a nagy autógyárak nem olyan 3D nyomtatót használnak, mint a lézerfizikus. A vállalkozó szellemű apát ez sem riasztotta vissza: három olcsó 3D nyomtatóval vágott bele a kísérletbe, mellyel a Lamborghini gyár 3D modelljeit követte. Be akarta bizonyítani, megy ez olcsóbban is.

Ez nem másolás, alapnak vettük a Lamborghini-alkatrészeket, de ezeket mind tovább fejlesztettük a saját céljaink érdekében. Új autót hoztunk létre, de ez egyedi konstrukció. Nem eladó

- nyilatkozta a Design Boom portálnak a vállalkozó szellemű lézerfizikus, aki a hagyományos acélszerkezetet alkalmazta azokon a belső részeken, ahol nagyon nagy az igénybevétel. A műanyagot is szénszálakkal erősítette meg, hogy bírják a Lamborghini Aventadorra jellemző szédületes sebességet.



Nem kellett feltalálnia a spanyolviaszt a vállalkozó szellemű apának és fiának, a SolidWorks számítógépes programot használták a Lamborghini Aventador 3D alkatrészek készítésére. Az olasz gyár 3D modelljeit megtalálták az interneten. Aztán szépen összeragasztották a nyomtatóval elkészült továbbfejlesztett alkatrészeket.



Mi kerül több mint 600 ezer dollárba, ha 20 ezerből is ki lehet hozni?



Ezt a Lamborghini gyárra nézve meglehetősen kínos kérdést nemigen feszegeti senki sem. Persze a 20 ezer dollárban nincsen benne az, hogy a lézerfizikus papa és fiacskája ingyen dolgozott másfél évig. De akkor is kicsit nagy a különbség, különösen, hogy ha figyelembe vesszük, a Lamborghini Aventador legolcsóbb változata kerül 639 ezer 700 dollárba! Az olasz gyár nyilvánvalóan a fejlesztési költségeket is meg akarja fizettetni. Az amerikai lézerfizikus pedig úgy dolgozott, ahogy a kínaiak szoktak: ingyen adottnak tekintette a szellemi tulajdont, amelyet azután le lehet koppintani. Ezért is hangsúlyozza azt Sterling Backus professzor, hogy csakis családi használatra készült egyedi darabról van szó!