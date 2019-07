Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"37befe4e-5501-4db2-ade3-32a5c7a5f467","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Hamarosan várhatóan hazánkba is megérkezik a Kodiaq és a Karoq kistestvérének tekinthető crossover.","shortLead":"Hamarosan várhatóan hazánkba is megérkezik a Kodiaq és a Karoq kistestvérének tekinthető crossover.","id":"20190715_a_legkisebb_cseh_suv_megkezdodott_a_skoda_kamiq_gyartasa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=37befe4e-5501-4db2-ade3-32a5c7a5f467&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cfbefdab-d24b-4d02-807f-1d23fb2fa936","keywords":null,"link":"/cegauto/20190715_a_legkisebb_cseh_suv_megkezdodott_a_skoda_kamiq_gyartasa","timestamp":"2019. július. 15. 08:21","title":"A legkisebb és legolcsóbb cseh SUV: megkezdődött a Skoda Kamiq gyártása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57b2bcc7-73aa-415a-88b9-e09385ab97bd","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Gyárfás Tamás óvadékát pedig visszaadják. ","shortLead":"Gyárfás Tamás óvadékát pedig visszaadják. ","id":"20190715_Portikot_is_megvadoljak_a_Fenyogyilkossaggal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=57b2bcc7-73aa-415a-88b9-e09385ab97bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2573ba90-e6a9-405c-8083-1a9901844d39","keywords":null,"link":"/itthon/20190715_Portikot_is_megvadoljak_a_Fenyogyilkossaggal","timestamp":"2019. július. 15. 10:24","title":"Portikot is megvádolnák a Fenyő-gyilkossággal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"932f2852-7498-486d-a46e-ce2bb174139e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Július végétől az amerikai rajongók a sorozatból ismert tárgyakkal díszíthetik otthonaikat. ","shortLead":"Július végétől az amerikai rajongók a sorozatból ismert tárgyakkal díszíthetik otthonaikat. ","id":"20190715_Jobaratok_kollekcio_Central_Perk_sorozat_Pottery_Barn","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=932f2852-7498-486d-a46e-ce2bb174139e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a448b7c0-0c78-483c-9584-28557e81a015","keywords":null,"link":"/elet/20190715_Jobaratok_kollekcio_Central_Perk_sorozat_Pottery_Barn","timestamp":"2019. július. 15. 11:48","title":"Jóbarátok-rajongók, figyelem: ettől a kollekciótól azonnal a Central Perkben érezhetjük magunkat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a77f0053-9cbb-4f0f-b312-90013a94c5e6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Májusban különösen sok volt.","shortLead":"Májusban különösen sok volt.","id":"20190716_Lejart_a_kilakoltatasi_moratorium_ismet_elharapodzott_a_vegrehajtas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a77f0053-9cbb-4f0f-b312-90013a94c5e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2728a86b-2dc7-46cc-84ef-27dedba512ae","keywords":null,"link":"/itthon/20190716_Lejart_a_kilakoltatasi_moratorium_ismet_elharapodzott_a_vegrehajtas","timestamp":"2019. július. 16. 10:07","title":"Lejárt a kilakoltatási moratórium, ismét elharapódzott a végrehajtás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74d8fe40-bccd-4501-bc51-9da8fec79ea3","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az orosz elnök és a magyar miniszterelnök utoljára tavaly szeptemberben találkozott.","shortLead":"Az orosz elnök és a magyar miniszterelnök utoljára tavaly szeptemberben találkozott.","id":"20190716_Osszel_Budapestre_jon_Putyin","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=74d8fe40-bccd-4501-bc51-9da8fec79ea3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5907b306-2cfd-4418-938b-ee058dab70b1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190716_Osszel_Budapestre_jon_Putyin","timestamp":"2019. július. 16. 06:24","title":"Ősszel Budapestre jön Putyin","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a4e5d6b-04af-4f52-bcf7-ca8eccc46fd3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Szó szerint nagy élmény lehet ebben az autóban utazni, azonban parkolóhely kereséskor nem igazán cserélnénk a sofőrjével.","shortLead":"Szó szerint nagy élmény lehet ebben az autóban utazni, azonban parkolóhely kereséskor nem igazán cserélnénk...","id":"20190715_ez_a_suv_meg_az_usaban_is_tenyleg_nagynak_szamit","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0a4e5d6b-04af-4f52-bcf7-ca8eccc46fd3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3091dcbb-284c-42f4-90b4-f7434139c897","keywords":null,"link":"/cegauto/20190715_ez_a_suv_meg_az_usaban_is_tenyleg_nagynak_szamit","timestamp":"2019. július. 15. 11:21","title":"Ez a SUV még az USA-ban is tényleg nagynak számít","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e2b1e85-39e2-4745-b48d-d04ba9fa6b55","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A hatos lottó nyerőszámai és nyereményei.","shortLead":"A hatos lottó nyerőszámai és nyereményei.","id":"20190714_Ha_ezt_a_hat_szamot_megalmodta_innentol_konnyen_fog_aludni","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7e2b1e85-39e2-4745-b48d-d04ba9fa6b55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c0ef410-26a9-4a00-8b11-a07e3e1fc193","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190714_Ha_ezt_a_hat_szamot_megalmodta_innentol_konnyen_fog_aludni","timestamp":"2019. július. 14. 17:55","title":"Ha ezt a hat számot megálmodta, innentől könnyen fog aludni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c051e1e-be3b-4b8c-9c35-5896f6204ddb","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az ukrán fél a választásba beavatkozásként értékeli például azt, hogy a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) elnöke Orbánnal találkozott, szerintük ez kampányolás Brenzovics László mellett. (Tavaly novemberi fotónkon Pavlo Klimkin külügyminiszter (jobbra) találkozik Brenzovics Lászlóval.)","shortLead":"Az ukrán fél a választásba beavatkozásként értékeli például azt, hogy a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ...","id":"20190715_Kijev_azt_uzeni_a_magyar_kormanynak_hogy_ne_avatkozzon_bele_a_valasztasokba","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6c051e1e-be3b-4b8c-9c35-5896f6204ddb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13e266c0-1a4d-421a-9237-873a3f1f6022","keywords":null,"link":"/vilag/20190715_Kijev_azt_uzeni_a_magyar_kormanynak_hogy_ne_avatkozzon_bele_a_valasztasokba","timestamp":"2019. július. 15. 21:52","title":"Kijev azt üzeni a magyar kormánynak, hogy ne avatkozzon bele a választásokba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]