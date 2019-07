Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"456baff7-78b3-40d3-873b-d6176586f4fd","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár a Facebooknak vannak játékai, ezek az egyszerűbb kategóriából valók. A cég azonban nem elégszik meg ennyivel, újabbakat készül kiadni – és nem is akármiket tenne a felhasználók elé.","shortLead":"Bár a Facebooknak vannak játékai, ezek az egyszerűbb kategóriából valók. A cég azonban nem elégszik meg ennyivel...","id":"20190715_vr_jatek_facebook_oculus_splinter_cell_assassins_creed","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=456baff7-78b3-40d3-873b-d6176586f4fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"234883a0-8f10-4f11-b693-af08645fbde8","keywords":null,"link":"/tudomany/20190715_vr_jatek_facebook_oculus_splinter_cell_assassins_creed","timestamp":"2019. július. 15. 10:03","title":"Új játékokkal villantana a Facebook, két sikercímet is átdolgoznának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e79a525b-10ba-4155-a1f6-bb75b13476a2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Újabb processzorról rántotta le a leplet a Qualcomm, amit ezúttal többek között a gamer telefonokba szán a cég.","shortLead":"Újabb processzorról rántotta le a leplet a Qualcomm, amit ezúttal többek között a gamer telefonokba szán a cég.","id":"20190715_qualcomm_snapdragon_855_plus_processzor_grafikus_teljesitmeny","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e79a525b-10ba-4155-a1f6-bb75b13476a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87601064-a6d0-4961-b22f-909062b9996f","keywords":null,"link":"/tudomany/20190715_qualcomm_snapdragon_855_plus_processzor_grafikus_teljesitmeny","timestamp":"2019. július. 15. 18:33","title":"Megérkezett a Qualcomm eddigi legütősebb processzora","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70e6dc8e-75fb-4baf-a751-e96f53954020","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Julian Assange cáfol.","shortLead":"Julian Assange cáfol.","id":"20190716_CNN_a_WikiLeaks_alapitoja_Londonbol_iranyitotta_a_beavatkozast_a_2016os_amerikai_valasztasba","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=70e6dc8e-75fb-4baf-a751-e96f53954020&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25452c33-76dd-4ce3-b0b7-9666b4402335","keywords":null,"link":"/vilag/20190716_CNN_a_WikiLeaks_alapitoja_Londonbol_iranyitotta_a_beavatkozast_a_2016os_amerikai_valasztasba","timestamp":"2019. július. 16. 06:10","title":"CNN: A WikiLeaks alapítója Londonból irányította a beavatkozást a 2016-os amerikai választásba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3415a50-669e-473e-8469-abb599141993","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kinőtte a magyar parlamenti kereteket a hazaárulózás, miközben Tarlós István tányércsörgésig vitt egy ügyet Orbánnál. Ez a hvg.hu belpolitikai összefoglalója.","shortLead":"Kinőtte a magyar parlamenti kereteket a hazaárulózás, miközben Tarlós István tányércsörgésig vitt egy ügyet Orbánnál...","id":"20190714_Az_EPben_tort_ki_a_haboru_a_Fidesz_es_az_ellenzek_kozott","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d3415a50-669e-473e-8469-abb599141993&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93eb82d8-cda6-4af0-b551-6b1c47403ef7","keywords":null,"link":"/itthon/20190714_Az_EPben_tort_ki_a_haboru_a_Fidesz_es_az_ellenzek_kozott","timestamp":"2019. július. 14. 13:00","title":"Az EP-ben tört ki a háború a Fidesz és az ellenzék között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc04b8ff-11cc-4195-a5b4-b246f1fd6554","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"

Esőkabátot viselő, száját sállal átkötő fiatal férfi tört be a napokban az egyik philadelphiai dohányboltba, s fegyverrel kényszerítette a boltost a pénztárgépben lévő pénz átadására. Az elrabolt pénzt viszont egyből visszaadta, az ugyanis nem elég a gyermeke szervátültetésének a kifizetésére.","shortLead":"

Esőkabátot viselő, száját sállal átkötő fiatal férfi tört be a napokban az egyik philadelphiai dohányboltba, s...","id":"20190714_Nem_eleg_a_gyerek_szervatultetesere__mondta_a_rablo_majd_visszaadta_a_penzt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dc04b8ff-11cc-4195-a5b4-b246f1fd6554&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70e03fc3-a3c7-4cb0-8c04-a7edf73b5063","keywords":null,"link":"/elet/20190714_Nem_eleg_a_gyerek_szervatultetesere__mondta_a_rablo_majd_visszaadta_a_penzt","timestamp":"2019. július. 14. 11:49","title":"Nem elég a gyerek szervátültetésére – mondta a rabló, majd visszaadta a pénzt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"341f91b1-9b66-4c4b-835e-77fc8115e357","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Bombardier csapata nyerte azt a pályázatot, melyen a hatékonyabb repülőgépszárnyra keresett megoldást a brit tudományos akadémia. Az új fejlesztéssel tizedével könnyebb szárnyakat szerelhetnek a gépre.","shortLead":"A Bombardier csapata nyerte azt a pályázatot, melyen a hatékonyabb repülőgépszárnyra keresett megoldást a brit...","id":"20190715_bombardier_repulogep_szarny_airtech_macrober_dij","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=341f91b1-9b66-4c4b-835e-77fc8115e357&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3236230-71d2-497e-9b02-181b3fe82555","keywords":null,"link":"/tudomany/20190715_bombardier_repulogep_szarny_airtech_macrober_dij","timestamp":"2019. július. 15. 12:03","title":"–10 százalék: újfajta szárnyak kerülhetnek az Airbus gépeire","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bfcd2393-b92b-4302-9e78-039897e613f6","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"De nem mindenki.","shortLead":"De nem mindenki.","id":"20190715_Beremelest_kapnak_a_vasutasok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bfcd2393-b92b-4302-9e78-039897e613f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09daba04-16c9-4f71-ba71-c1b0ae7a09d3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190715_Beremelest_kapnak_a_vasutasok","timestamp":"2019. július. 15. 11:26","title":"Béremelést kapnak a vasutasok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db1ff859-8a83-4f87-ab76-1accf5357dc8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ezen autók fele még a fővárosban lett regisztrálva, de folyamatosan nő a más régiókban lévő környezetkímélő autók száma is.","shortLead":"Ezen autók fele még a fővárosban lett regisztrálva, de folyamatosan nő a más régiókban lévő környezetkímélő autók száma...","id":"20190715_Kozel_13_ezer_auton_van_mar_zold_rendszam","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=db1ff859-8a83-4f87-ab76-1accf5357dc8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"625658a3-fc33-48b3-8b12-f6ed41c6282e","keywords":null,"link":"/cegauto/20190715_Kozel_13_ezer_auton_van_mar_zold_rendszam","timestamp":"2019. július. 15. 17:10","title":"Közel 13 ezer autón van már zöld rendszám","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]