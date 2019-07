Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4f6c9fdc-9bd8-45b3-ba6b-8c694141dbf2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Kihagyhatatlan lehetőség. A politikus azt ígéri, kérdezni is lehet tőle.","shortLead":"Kihagyhatatlan lehetőség. A politikus azt ígéri, kérdezni is lehet tőle.","id":"20190716_Lazar_Janossal_lehet_egyutt_kocsikazni_egy_Ladaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4f6c9fdc-9bd8-45b3-ba6b-8c694141dbf2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee3074b2-a912-4103-b109-ae4fa808e073","keywords":null,"link":"/cegauto/20190716_Lazar_Janossal_lehet_egyutt_kocsikazni_egy_Ladaban","timestamp":"2019. július. 16. 15:47","title":"Lázár Jánossal lehet együtt kocsikázni egy Ladában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6507ac4-8501-48dc-93dd-68e2377e7e2d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy szenátusi meghallgatáson jelentette be a Google, hogy kukázta a Dragonfly projektet, amely egy sokak által vitatott keresőprogram fejlesztését írta elő. A \"megrendelő\" Kína volt.","shortLead":"Egy szenátusi meghallgatáson jelentette be a Google, hogy kukázta a Dragonfly projektet, amely egy sokak által vitatott...","id":"20190717_kina_google_dragonfly_cenzurazott_kereso","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e6507ac4-8501-48dc-93dd-68e2377e7e2d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b308284-4fd0-41a1-bf5e-57066e2ac9c9","keywords":null,"link":"/tudomany/20190717_kina_google_dragonfly_cenzurazott_kereso","timestamp":"2019. július. 17. 17:15","title":"Döntöttek, a Google mégsem épít cenzúrázott keresőt Kínának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6822638-974f-444b-b936-1de010f041f9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Reagálnak a csatornák a médiatörvény módosítására.","shortLead":"Reagálnak a csatornák a médiatörvény módosítására.","id":"20190718_RTL_Hirado_Tenyek_hirado_szabalyozas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f6822638-974f-444b-b936-1de010f041f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa6d5391-417d-4c58-9b82-990fc3723e61","keywords":null,"link":"/elet/20190718_RTL_Hirado_Tenyek_hirado_szabalyozas","timestamp":"2019. július. 18. 11:14","title":"Rövidebb lesz az RTL Híradó, a Tények mellett új hírműsor indul","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b8bdd7d8-21bc-4844-9c5a-0ae36a669ab1","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Marsra jutás technikai korlátai mellett egyelőre az is kérdéses, hogyan tartanák életben a bolygó meghódítására induló űrhajósokat. Egy amerikai–brit csapatnak most támadt egy ötlete.","shortLead":"A Marsra jutás technikai korlátai mellett egyelőre az is kérdéses, hogyan tartanák életben a bolygó meghódítására...","id":"20190717_mars_felszin_klima_elhetove_tetele_aerogel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b8bdd7d8-21bc-4844-9c5a-0ae36a669ab1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2fb58cb-4381-4565-aaab-447a9cbf45a0","keywords":null,"link":"/tudomany/20190717_mars_felszin_klima_elhetove_tetele_aerogel","timestamp":"2019. július. 17. 19:03","title":"Fontos felfedezésre jutottak amerikai és brit kutatók a Mars meghódításával kapcsolatban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0802cc2-e2cf-49ec-ba61-adf73a326b9a","c_author":"Generali","category":"brandchannel","description":"Többmillió forint múlhat azon, ha valakinek van biztosítása, vagy ha nincs, amikor egy, a szokottnál is nagyobb vihar jelentős károkat okoz az otthonukban. Hiába a legprecízebb kivitelezés, mindig akadhat olyan rész, amely képtelen ellenállni a természeti katasztrófáknak, nem érdemes tehát spórolni a havonta alig pár ezer forintba kerülő óvintézkedéssel. ","shortLead":"Többmillió forint múlhat azon, ha valakinek van biztosítása, vagy ha nincs, amikor egy, a szokottnál is nagyobb vihar...","id":"generali_20190718_Micsoda_villamcsapas_De_tehet_az_ellen_hogy_emiatt_ne_kelljen_eladni_a_csaladi_ezustot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b0802cc2-e2cf-49ec-ba61-adf73a326b9a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"934cfb52-b4c1-4726-8477-742deeb7758f","keywords":null,"link":"/brandchannel/generali_20190718_Micsoda_villamcsapas_De_tehet_az_ellen_hogy_emiatt_ne_kelljen_eladni_a_csaladi_ezustot","timestamp":"2019. július. 18. 07:30","title":"Micsoda (villám)csapás! De tehet az ellen, hogy emiatt ne kelljen eladni a családi ezüstöt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"Generali Biztosító","c_partnerlogo":"649916fb-41b3-44a0-bc9e-226061eafd0d","c_partnertag":"Generali"},{"available":true,"c_guid":"94401f7f-fb0f-445b-9c83-50de87197ec7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"16 millió forintra van szükségük, abban bíznak, sikerül összegyűjteni.","shortLead":"16 millió forintra van szükségük, abban bíznak, sikerül összegyűjteni.","id":"20190716_A_Facebookon_gyujtenek_uj_mentohajora_a_vizimentok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=94401f7f-fb0f-445b-9c83-50de87197ec7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d08db08f-7af3-40dc-ae9c-1a8251cef303","keywords":null,"link":"/itthon/20190716_A_Facebookon_gyujtenek_uj_mentohajora_a_vizimentok","timestamp":"2019. július. 16. 20:12","title":"A Facebookon gyűjtenek új mentőhajóra a vízimentők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dcf333b5-1c4d-4a14-8260-75258a564dbc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Rengeteg hulladékot hozott magával az árhullám, a szemét a vízlépcsőnél gyűlt össze.","shortLead":"Rengeteg hulladékot hozott magával az árhullám, a szemét a vízlépcsőnél gyűlt össze.","id":"20190718_kiskore_tisza_szemetsziget_dronvideo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dcf333b5-1c4d-4a14-8260-75258a564dbc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ecf2708-62de-4cdc-8ca4-22010b74d3f3","keywords":null,"link":"/itthon/20190718_kiskore_tisza_szemetsziget_dronvideo","timestamp":"2019. július. 18. 12:47","title":"Drónnal szálltak az óriási szemétsziget fölé Kiskörénél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"055037ed-4855-4c55-8202-03a2f8b1a82a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Együtt akarnak fellépni az európai Magyarország és a magyar polgárok érdekében.","shortLead":"Együtt akarnak fellépni az európai Magyarország és a magyar polgárok érdekében.","id":"20190717_Ellenzeki_kerekasztalt_alapitottak_Strasbourgban_a_magyar_EPkepviselok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=055037ed-4855-4c55-8202-03a2f8b1a82a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"240bacc7-d169-4d1c-ac57-01c4500e7f88","keywords":null,"link":"/vilag/20190717_Ellenzeki_kerekasztalt_alapitottak_Strasbourgban_a_magyar_EPkepviselok","timestamp":"2019. július. 17. 15:23","title":"Ellenzéki kerekasztalt alapítottak Strasbourgban a magyar EP-képviselők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]