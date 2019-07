Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b66540b5-48a6-4fd7-adaa-6998f16aabc8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Pólók, zubbony, bakancs, kesztyű is van a csomagban.","shortLead":"Pólók, zubbony, bakancs, kesztyű is van a csomagban.","id":"20190716_Tizmilliokbol_kap_uj_egyenruhat_Kover_Laszlo_hazorsege","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b66540b5-48a6-4fd7-adaa-6998f16aabc8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c257d681-537b-415c-96eb-6b1bc77cc47f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190716_Tizmilliokbol_kap_uj_egyenruhat_Kover_Laszlo_hazorsege","timestamp":"2019. július. 16. 19:17","title":"Tízmilliókból kap új egyenruhát Kövér László házőrsége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f017e7ab-e28d-4d35-a06c-7d92a61df447","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"elet","description":"Ha a legnagyobb tempóban haladnak, akkor is öt év, amíg helyreállítják az április közepén egy tűz során erősen megrongálódott székesegyházat.","shortLead":"Ha a legnagyobb tempóban haladnak, akkor is öt év, amíg helyreállítják az április közepén egy tűz során erősen...","id":"20190717_Nezegessen_fotokat_a_NotreDame_ujjaepiteserol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f017e7ab-e28d-4d35-a06c-7d92a61df447&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d60abcc7-b99a-48e9-af9f-03ab5774cc9e","keywords":null,"link":"/elet/20190717_Nezegessen_fotokat_a_NotreDame_ujjaepiteserol","timestamp":"2019. július. 17. 18:18","title":"Megkezdődhet a Notre-Dame újjáépítése – nézegessen fotókat a jelenlegi állaptokról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88d5cea5-3833-440a-8832-a5aedd6b6ada","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy teória szerint az okozta a Lyme-kór robbanásszerű elterjedését, hogy más rovarokkal együtt a kullancsokból is biológiai fegyvert akart csinálni a Pentagon. Az amerikai képviselőház most mindenesetre megszavazta, hogy vizsgálják ki ezt a lehetőséget.","shortLead":"Egy teória szerint az okozta a Lyme-kór robbanásszerű elterjedését, hogy más rovarokkal együtt a kullancsokból is...","id":"20190717_A_Pentagont_vallatjak_biologiai_fegyverkent_hasznaltake_a_kullancsokat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=88d5cea5-3833-440a-8832-a5aedd6b6ada&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8bea45c-1db6-4a46-afcf-8a9a4b806594","keywords":null,"link":"/elet/20190717_A_Pentagont_vallatjak_biologiai_fegyverkent_hasznaltake_a_kullancsokat","timestamp":"2019. július. 17. 12:35","title":"A Pentagont vallatják, biológiai fegyverként használták-e a kullancsokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99840d94-73fb-4d3f-9201-43d5b52f9ccd","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Elég egyértelmű volt a felvétel.","shortLead":"Elég egyértelmű volt a felvétel.","id":"20190717_Belso_kamera_buktatta_le_az_orosz_villamosvezeto_not_aki_miatt_kisiklott_egy_villamos","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=99840d94-73fb-4d3f-9201-43d5b52f9ccd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"764744f7-b205-47cc-a373-e6ea96550d76","keywords":null,"link":"/cegauto/20190717_Belso_kamera_buktatta_le_az_orosz_villamosvezeto_not_aki_miatt_kisiklott_egy_villamos","timestamp":"2019. július. 17. 12:11","title":"A fedélzeti kamera szépen megmutatta, mit csinált vezetés helyett az orosz villamosvezető","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e3ecf6a-3114-4076-9eab-f91b55a0d347","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az amerikai képviselőház elsöprő többséggel leszavazta a Donald Trump felmentésére irányuló alkotmányos eljárás megindítását javasló beadványt.","shortLead":"Az amerikai képviselőház elsöprő többséggel leszavazta a Donald Trump felmentésére irányuló alkotmányos eljárás...","id":"20190718_Az_amerikai_kepviselohaz_hatalmon_tartotta_Trumpot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2e3ecf6a-3114-4076-9eab-f91b55a0d347&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69a35dc6-7b6d-4e7b-88cf-e374ba5e2498","keywords":null,"link":"/vilag/20190718_Az_amerikai_kepviselohaz_hatalmon_tartotta_Trumpot","timestamp":"2019. július. 18. 05:18","title":"Az amerikai képviselőház hatalmon tartotta Trumpot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b5eeec2-c688-45b6-9744-77efca239c79","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A tokiói cégek arra kérik a dolgozóikat, hogy a 2020-as olimpia ideje alatt inkább otthonról dolgozzanak, ezzel is csökkentve a várható zsúfoltságot.","shortLead":"A tokiói cégek arra kérik a dolgozóikat, hogy a 2020-as olimpia ideje alatt inkább otthonról dolgozzanak, ezzel is...","id":"20190717_Ennel_japanosabban_nem_is_lehetne_keszulni_a_tokioi_olimpiara","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8b5eeec2-c688-45b6-9744-77efca239c79&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5646b62-1660-46e9-925e-aaaac949f0f4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190717_Ennel_japanosabban_nem_is_lehetne_keszulni_a_tokioi_olimpiara","timestamp":"2019. július. 17. 11:50","title":"Ennél japánosabban nem is lehetne készülni a tokiói olimpiára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58872af2-1f50-4c89-82c9-74ffee416086","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A helyi Fidesz tagsága nagy többséggel döntött erről. Hosszan sorolták a korábbi szocialista polgármester érdemeit.","shortLead":"A helyi Fidesz tagsága nagy többséggel döntött erről. ","shortLead":"A helyi Fidesz tagsága nagy többséggel döntött erről. Hosszan sorolták a korábbi szocialista polgármester érdemeit.","id":"20190716_Eldolt_exMSZPs_polgarmester_moge_all_be_a_Fidesz_Pesterzsebeten","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=58872af2-1f50-4c89-82c9-74ffee416086&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88154fbd-56ee-4cd0-bf9e-501ba5909b83","keywords":null,"link":"/itthon/20190716_Eldolt_exMSZPs_polgarmester_moge_all_be_a_Fidesz_Pesterzsebeten","timestamp":"2019. július. 16. 15:47","title":"Eldőlt: ex-MSZP-s polgármester mögé áll be a Fidesz Pesterzsébeten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2be3f378-2ea7-485a-a36a-b4f36a4daf4c","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20190716_marabu_feknyuz_civil_abcug","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2be3f378-2ea7-485a-a36a-b4f36a4daf4c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e17a1ec-debe-45a4-bc9e-8aed2f342165","keywords":null,"link":"/itthon/20190716_marabu_feknyuz_civil_abcug","timestamp":"2019. július. 16. 16:56","title":"Marabu Féknyúz: Civil abcúg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]