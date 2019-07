Hivatalosan is Boris Johnson lett a brit miniszterelnök, London volt polgármestere ezekben az órákban találkozik a Buckingham Palotában II. Erzsébet királynővel. Fő feladata a Brexit véghezvitele lesz, de az is kérdés, mire készül Washingtonnal, annál is inkább, mert az elmúlt hetekben először egy visszautasíthatatlan ajánlat érkezett Trumptól, majd egy diplomáciai botrány zavarta meg a két ország viszonyát.

"Tudom, hogy ti ketten Borisszal jól együttműködtök majd, és óriási dolgokat hajtotok végre!"- mondta Donald Trump Washingtonban Nigel Farage-nak, aki rögtön az Egyesült Államokba repült miután Londonban kiderült: Nagy-Britannia új miniszterelnökét Boris Johnsonnak hívják.

Őfelsége új miniszterelnöke fogadkozik: kivezeti hazáját az Európai Unióból október 31-ig, Farage, a Brexit párt vezetője pedig sok sikert kíván ehhez, és szövetséget ajánlott, azzal a feltétellel, hogy új választásokat írnak ki az Egyesült Királyságban. Ezt a javaslatot Boris Johnson bizalmi emberei azonnal visszautasították - nem véletlenül.

A Brexit pártnak, amely a szigetországban a legtöbb mandátumot szerezte az európai parlamenti választáson, egyetlen helye sincs a londoni parlamentben. Farage arra számít, hogy egy parlamenti választás mindenképp kedvezne neki. Boris Johnson is ettől tart, és - figyelembe véve azt is, hogy pártja népszerűsége mélypontján van - semmiképp sem akar választást, a mostani parlamenttel akarja végigcsinálni a brexitet, kerül, amibe kerül, akár megállapodással, akár anélkül. A gond az, hogy ehhez pártjának nincs parlamenti többsége, ráadásul a toryk sem egy emberként állnak mögötte.

A Bloomberg számszerűsítette Johnson tervét: minimum 60 milliárd dollárjába kerülne a no deal brexit Nagy-Britanniának. Nem véletlen, hogy a kormány eddigi pénzügyminisztere, Philip Hammond már Johnson kinevezése előtt közölte: nem akar kormányának a tagja lenni, a kinevezés után pedig be is nyújtotta a lemondását. Nem ez lehet az egyetlen változás: Johnson, aki korábban maga is külügyminiszter volt. új embert kíván a brit diplomácia élére, hiszen ott a párton belüli szavazáson vetélytársa, Jeremy Hunt üldögél. Annál is fontosabb ez, mert a diplomácián nagyon sok múlik most Nagy-Britanniában: az EU-tárgyalásokon túl nekik kell megmutatni, hogy van élet az unión kivül is.

Trump lehet a mentőöve

Amikor az amerikai elnök szinte egész családjával a Buckingham palotában vendégeskedett a partraszállás 75-ik évfordulóján, már jelezte: az USA igen előnyös szabadkereskedelmi egyezményt kötne Nagy Britanniával. És itt jön a képbe Nigel Farage, aki már Trump londoni útja során is állandóan ott riszált az amerikai elnök környezetében. A londoni Daily Mail úgy értesült, hogy a Brexit párt vezére lesz Nagy Britannia új washingtoni nagykövete.

Jelenleg üres ez a poszt, mert az utóbbi idők legnagyobb diplomáciai botránya miatt Sir Kim Darrock nagykövet lemondásra kényszerült. A tekintélyes diplomata, aki ellenzi a brexitet, hazaküldött jelentéseiben alkalmatlannak nyilvánította a Trump kormányzatát. A jelentéseket kiszivárogtatta egy olyan külügyi munkatárs, aki a brexit és Boris Johnson híve. Trump elnök közölte: ezek után nem fogadja Őfelsége nagykövetét.

Bár Theresa May miniszterelnök kiállt mellette, de a nagykövete helyzete tarthatatlanná vált Washingtonban. És Nigel Farage beülhetne a helyére. Ez kettős előnnyel járna Boris Johnson miniszterelnök számára: eltávolítaná politikai vetélytársát a hazai színtérről, és rábízhatná a nagy feladatot: a Trump által megígért "igen előnyös szabadkereskedelmi egyezmény" megtárgyalását és megkötését.

Londonban már Trump látogatása idején is sokan feltették a kérdést: kinek is lenne oly előnyös ez az egyezmény? Trump támogatói nem titkolják: fel akarják gyorsítani az egészségügy privatizációját az NHS feldarabolásával, ez pedig mélyreható változásokat indítana el az egész brit társadalomban. Boris Johnson 100 napja tehát egyáltalán nem ígérkezik könnyűnek, és elődjeinek csúfos bukása mutatja: manapság nem leányálom Őfelsége miniszterelnökének lenni.