[{"available":true,"c_guid":"2228f1f8-11fa-4982-9729-6c095421e145","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az őszi helyhatósági választás miatt mentek az emberek az utcára.","shortLead":"Az őszi helyhatósági választás miatt mentek az emberek az utcára.","id":"20190727_Ismet_ellenzeki_tuntetes_volt_Moszkvaban_sokakat_orizetbe_vettek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2228f1f8-11fa-4982-9729-6c095421e145&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7fdccb8-21b7-4970-a196-ef7b700f1f81","keywords":null,"link":"/vilag/20190727_Ismet_ellenzeki_tuntetes_volt_Moszkvaban_sokakat_orizetbe_vettek","timestamp":"2019. július. 27. 14:35","title":"Százakat vettek őrizetbe Moszkvában, mert tüntettek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a34903c4-49ad-4078-96ec-736ab5329f7a","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"","shortLead":"","id":"201930_turisztikai_celpontok_gorogorszag_vezet_atarsasutak_piacan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a34903c4-49ad-4078-96ec-736ab5329f7a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81201565-9477-4e6b-bfcf-ef84223b9043","keywords":null,"link":"/gazdasag/201930_turisztikai_celpontok_gorogorszag_vezet_atarsasutak_piacan","timestamp":"2019. július. 27. 09:00","title":"Van két kis magyar település, amely több turistát lát vendégül, mint Pécs, Eger, vagy Siófok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cab1d8f6-d424-49af-93bc-013d84dfaf02","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A jövő hét elején is szeszélyes időre számíthatunk, bár fázni azért nem fogunk.","shortLead":"A jövő hét elején is szeszélyes időre számíthatunk, bár fázni azért nem fogunk.","id":"20190728_Hetfon_is_esni_fog_de_igy_is_32_fokot_mondanak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cab1d8f6-d424-49af-93bc-013d84dfaf02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa9e3121-a593-4f66-8c61-34f2b892eeef","keywords":null,"link":"/itthon/20190728_Hetfon_is_esni_fog_de_igy_is_32_fokot_mondanak","timestamp":"2019. július. 28. 16:35","title":"Hétfőn is esni fog, de így is 32 fokot mondanak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"166c2997-9375-4321-b85b-066e3172efaa","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A német rendőrség már kereste a kocsit.","shortLead":"A német rendőrség már kereste a kocsit.","id":"20190727_Treleren_probaltak_kicsempeszni_az_orszagbol_egy_hibrid_Toyota_terepjarot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=166c2997-9375-4321-b85b-066e3172efaa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fde0c0e6-3d1e-4efe-b58c-69517cccd68c","keywords":null,"link":"/cegauto/20190727_Treleren_probaltak_kicsempeszni_az_orszagbol_egy_hibrid_Toyota_terepjarot","timestamp":"2019. július. 27. 08:45","title":"Tréleren próbáltak kicsempészni az országból egy hibrid Toyota terepjárót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"844b7149-0ac4-487b-9a40-d1753e8a6cec","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Vihar miatt az eredeti úticél, Budapest helyett attól 200 kilométerre szállt le a Ryanair gépe, az egyik utas szerint a cég semmilyen segítséget nem adott a hazajutásban.","shortLead":"Vihar miatt az eredeti úticél, Budapest helyett attól 200 kilométerre szállt le a Ryanair gépe, az egyik utas szerint...","id":"20190728_Most_a_Ryanair_utasai_jartak_porul","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=844b7149-0ac4-487b-9a40-d1753e8a6cec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d9c605b-61b7-43e7-9186-6635a062fa52","keywords":null,"link":"/itthon/20190728_Most_a_Ryanair_utasai_jartak_porul","timestamp":"2019. július. 28. 11:41","title":"Most a Ryanair utasai jártak pórul","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9515c06-6752-48f7-ad80-604b672a1841","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A Tesco és Lidl teríti a magyar dinnyét a környező országokban. ","shortLead":"A Tesco és Lidl teríti a magyar dinnyét a környező országokban. ","id":"20190729_Jol_veszik_a_magyar_dinnyet_a_kornyezo_orszagokban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c9515c06-6752-48f7-ad80-604b672a1841&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05965eb5-bc81-4c13-8d54-ac7bce02d8f9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190729_Jol_veszik_a_magyar_dinnyet_a_kornyezo_orszagokban","timestamp":"2019. július. 29. 05:55","title":"Jól veszik a magyar dinnyét a környező országokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21389469-0e36-4e1a-a5d0-7fe93cdcfed6","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Valami megváltozott.","shortLead":"Valami megváltozott.","id":"20190728_Hosszu_Katinka_Nem_erzem_mar_az_adrenalint","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=21389469-0e36-4e1a-a5d0-7fe93cdcfed6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8eb60428-2a98-49ec-9418-e041e7976e69","keywords":null,"link":"/sport/20190728_Hosszu_Katinka_Nem_erzem_mar_az_adrenalint","timestamp":"2019. július. 28. 15:12","title":"Hosszú Katinka: \"Nem érzem már az adrenalint\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bac5485a-c10e-424c-8d00-bd162b365b91","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az észak-amerikai fára szenzorokat szereltek, hogy a kutatók, és a Twitter-fiókjának köszönhetően most már mi is követni tudjuk, miként befolyásolja a klímaválság egy fa életét. ","shortLead":"Az észak-amerikai fára szenzorokat szereltek, hogy a kutatók, és a Twitter-fiókjának köszönhetően most már mi is...","id":"20190727_Twitterfelhasznalo_lett_100_eves_voros_tolgy","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bac5485a-c10e-424c-8d00-bd162b365b91&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"496332a3-1df9-4eed-b9f7-d2a774ea3bbb","keywords":null,"link":"/tudomany/20190727_Twitterfelhasznalo_lett_100_eves_voros_tolgy","timestamp":"2019. július. 27. 09:23","title":"Twitter-felhasználó lett egy 100 éves vörös tölgy","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]