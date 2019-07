Széteshet az Egyesült Királyság, ha megegyezés nélkül távozik az unióból - erre figyelmeztette egy kormányzati kutatóintézet Boris Johson miniszterelnököt, aki hétfőn villámtempóban végiglátogatta Skóciát, Walest és Észak-Írországot. "A mi uniónk a legsikeresebb a történelemben!"- hangsúlyozta őfelsége nemrég hivatalba lépett miniszterelnöke, aki 100 nap alatt – vagyis október 31-re – ki akarja vezetni országát az Európai Unióból.

Ezért a hétvégén arra kérte minisztereit, hogy kapcsoljanak turbó üzemmódba. Ő maga sem tétlenkedett: megígérte a Manchester-Liverpool szupergyorsvonatot és még 20 ezer új rendőrt. Ezenkívül 300 millió fontos ajándékcsomagot vitt magával Skóciába, ahol minimális a lelkesedés a kilépés, és különösen a hard Brexit – vagyis a teljes szakítás – iránt, melyet Boris Johnson képvisel. A skót konzervatívok vezére, Ruth Davidson kerek-perec megmondta: nem támogathatja a hard Brexitet. Nincs ezzel egyedül a toryk között: a frakcióban még körülbelül negyvenen ugyanígy elvetik az egyezmény nélküli kilépést, éppúgy, mint az ellenzéki Munkáspárt, a Liberális Demokraták vagy a Skót Nemzeti Párt. Az utóbbi vezére, Nicola Sturgeon skót első miniszter új népszavazást sürget Skóciában a hard Brexit terve miatt arról, hogy elhagyják -e az Egyesült Királyságot.

Egy ilyen népszavazást a skót nacionalisták néhány éve elbuktak, de akkor még szó sem volt arról, hogy Nagy-Britannia kilépne az Európai Unióból. Skócia sokat profitált az uniós pénzekből, és ezt Boris Johnson 300 millió fontos ajándék csomagja aligha helyettesítheti.

Ennél is nagyobb a gond Észak-Írországban, ahol a határ Írországgal eltűnt húsz évvel ezelőtt - hála az uniónak. Ezt veszélyezteti most a Brexit, így érthető, hogy mindkét oldalon felerősödtek a hangok a zöld sziget egyesítéséről, amelyet London tökéletesen elfogadhatatlannak tart. Már a Brexit-tárgyalások idején is ez volt az egyik legnehezebb probléma, mivel a toryk és az őket a parlamentben támogató észak-ír unionista párt, a DUP is elfogadhatatlannak tartja a backstopot, vagyis azt a tartalékmegoldást, amely a hatát átjárhatóságát biztosítani hivatott. Ez a probléma drámaivá válhat, ha az Egyesült Királyság megállapodás nélkül hagyná ott az Európai Uniót.

A probléma azonban nem csak az íreket és az északíreket érinteni. „Nem lehet menedzselni a no deal Brexitet” - Így véli az Institute for Government kormányzati tanácsadó intézet, amely a Whitehallban működik a minisztériumok szomszédságában. Boris Johnson arra hivatkozik, hogy titkos számítógépeken rejtőzik egy mesterterv arról, hogy miképp lehet menedzselni a no deal Brexitet. A kormányzati kutatóintézet arra mutat rá, hogy a titokzatos mesterterv feltevésekre alapozódik, de a valóságban általában olyan dolgok okozzák a legnagyobb problémát, melyekre a tervezők nem számítottak.

Az Európai Unió nem hátrál meg Boris Johnson előtt, és nem köt "kiskapus szerződéseket"- figyelmeztet a kormányzat kutató intézete. Ebből az következik, hogy Boris Johnson második száz napja még nehezebb lesz, mint az első - jósolja a tanulmány, melyet a Guardian közölt. A Brexit dátuma október 31, és Boris Johnson fogadkozik: ha törik, ha szakad, kivezeti addig Nagy Britanniát az Európai Unióból. Erre pedig egyre nagyobb az esély, mivel nem csak az EU nem hajlandó újratárgyalni a megállapodást, vagy – mint Johnson szeretné – kivenni belőle a backstopra vonatkozó klauzulást, de a frissen kinevezett miniszterelnök pedig azt közölte: addig ő sem hajlandó tárgyalni, amíg az EU ragaszkodik a backstophoz.

A no deal Brexitre azonban sem az Egyesült Királyság, sem az EU nincs kész – erre a brit gyáriparosok tekintélyes szervezete hívja fel erre Boris Johnson figyelmét. A Confederation of British Industry csakis úgy tudja elképzelni a kilépést, ha az valamilyen szabályozott formában történik meg. "Különben veszélybe kerülhetnek iparágak és munkahelyek"- hangsúlyozta a CBI elnöke. What Comes Next? (mi jön ezután?) - teszi fel a kérdést a brit gyáriparosok szövetsége. "Hiába költöttek font milliókat a tervekre, mert igen sok a bizonytalansági tényező. Ez a helyzet pedig egész iparágakat sodorhat bajba". A Vauxhall autógyár vezérkara máris közölte: áthelyezheti a termelés egy részét a kontinensre – vagyis beállhat azon cégek sorába, amelyek a bizonytalanság miatt helyezték kilátásba távozásukat.

A bizonytalanság a parlamentben is kézzel fogható. Boris Johnsonnak nincsen többsége a londoni alsóházban, a Brexit párt vezére, Nigel Farage választásokat javasol, de Johnsonnak esze ágában sincsen kockáztatni hiszen az európai választásokon győztes párt elsősorban az ő szavazóit nyúlná le. A legnagyobb veszély azonban Skócia, Wales és Észak Írország ellenállása. Mind Skócia, mind Wales első minisztere közölte: számukra elfogadhatatlan Boris Johnson terve. Nicola Sturgeon egyenesen Nagy-Britannia utolsó miniszterelnökének titulálta Johnsont, de Gordon Brown egykori munkáspárti kormányfő ugyanígy nyilatkozott a Guardiannek.

Kiben vagy miben bizakodhat Boris Johnson? Donald Trumpban és a mögötte álló amerikai tőkében, mely már alig várja, hogy benyomuljon Nagy-Britanniába. Amikor júniusban Trump Londonban járt, harsogva biztosította támogatásáról Boris Johnsont, és mesés szabadkereskedelmi egyezményt ígért neki. A hétvégén Trump már jelezte: szakértői szinten meg is kezdődtek a tárgyalások. A londoni Guardian és más kritikus lapok aziránt érdeklődnek, hogy kinek is lesz oly mesés a szabadkereskedelmi egyezmény az USA-val? Az amerikaiaknak ugyanis átfogó programjuk van: fel akarják vásárolni azokat a brit cégeket, melyektől profitot várhatnak, ezenkívül privatizálni szeretnék az egészségügyi szolgáltató NHS-t, amelyet ugyan sokan bírálnak Nagy Britanniában, de a társadalom szegényebb felének mégiscsak ez jelenti a kórházi szolgáltatást.

A lecke tehát fel van adva Boris Johnsonnak, aki, mint egykori újságíró kiváló PR-kampányokat folytat, de most a valóság rögös talaján kell megmutatnia: menedzselhető a no deal Brexit. Ha ugyanis nem, akkor valóra válhat a kormányzati kutató intézet jóslata: az uniós kilépéssel London az Egyesült Királyságot is elveszítheti, és így valóban Boris Johnson lehet Nagy Britannia és Észak Írország utolsó miniszterelnöke.