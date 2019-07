Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b2e06bad-f7f3-4882-afef-512afa649f8a","c_author":"Daczi Dóra","category":"elet","description":"Bár egy neves brit fogorvosnak egyesületi tagságába került, hogy a közösségi oldalakra posztolta az arcforma megváltoztatására javasolt és az influenszerek által is felkapott nyelvgyakorlat-videóit, világszerte paradigmaváltás zajlik a népesség feltehetőleg felét érintő myofunkcionális zavarok kezelésében. Magyarországon több terápiát is kifejlesztettek.","shortLead":"Bár egy neves brit fogorvosnak egyesületi tagságába került, hogy a közösségi oldalakra posztolta az arcforma...","id":"20190729_Okos_az_a_gyerek_csak_az_arca_nem_ezt_mutatja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b2e06bad-f7f3-4882-afef-512afa649f8a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c00117c-6756-4cdf-9a37-e104eee9a8ba","keywords":null,"link":"/elet/20190729_Okos_az_a_gyerek_csak_az_arca_nem_ezt_mutatja","timestamp":"2019. július. 29. 20:00","title":"Okos az a gyerek, csak az arca nem ezt mutatja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03e6a180-062d-4d23-9067-0f547d76462e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Fél évvel férje halála után megmutatta a házat, ahol együtt éltek, és beszélt az érzéseiről is. ","shortLead":"Fél évvel férje halála után megmutatta a házat, ahol együtt éltek, és beszélt az érzéseiről is. ","id":"20190729_Andy_Vajna_zongorajat_siratja_Vajna_Timea","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=03e6a180-062d-4d23-9067-0f547d76462e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da6e25a0-c86e-45da-9e08-dbc500de4da4","keywords":null,"link":"/elet/20190729_Andy_Vajna_zongorajat_siratja_Vajna_Timea","timestamp":"2019. július. 29. 14:05","title":"Andy Vajna zongoráját siratja Vajna Tímea","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ed5b00c-c531-493f-b6cd-73e57082af5a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy hete kérdeztük meg, azóta sem érkezett válasz. ","shortLead":"Egy hete kérdeztük meg, azóta sem érkezett válasz. ","id":"20190729_heller_agnes_filozofus_temetes_gyasz_orban_viktor_miniszterelnok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9ed5b00c-c531-493f-b6cd-73e57082af5a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f407fda-4840-4554-84ff-a9b152cd42ab","keywords":null,"link":"/itthon/20190729_heller_agnes_filozofus_temetes_gyasz_orban_viktor_miniszterelnok","timestamp":"2019. július. 29. 20:28","title":"Hallgat a kormány arról, miért nem reagált Heller Ágnes halálára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b62d5dda-9982-493e-a500-84dc610c73c8","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"A honvédelmi bizottság elnökeként a fideszes politikus újra megpróbálta megmagyarázni a kormány számára kínos, állami honvédiskolában történt zaklatási ügyet, igyekezetében arra jutott, hogy nem is történt szexuális zaklatás, csak bántalmazás. A hvg.hu hozta nyilvánosságra a történteket belső források alapján, így azt a részletet is, hogy az egyik tizenéves diákot – miközben a társai \"játékból\" lefogták, kényszerítették – análisan bántalmazta egy idősebb katonanövendék. Ami ezek szerint Kósa Lajos minősítése alapján nem számít zaklatásnak.","shortLead":"A honvédelmi bizottság elnökeként a fideszes politikus újra megpróbálta megmagyarázni a kormány számára kínos, állami...","id":"20190730_Kosa_kozmetikazza_az_allami_honvediskolaban_tortent_szexualis_fajtalansagot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b62d5dda-9982-493e-a500-84dc610c73c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5a64121-3ffc-4cb1-a743-ed132f66625c","keywords":null,"link":"/itthon/20190730_Kosa_kozmetikazza_az_allami_honvediskolaban_tortent_szexualis_fajtalansagot","timestamp":"2019. július. 30. 12:29","title":"Kósa Lajos nagyot megy: az anális fajtalanság nem számít szexuális zaklatásnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"760a6ec2-28e9-40ac-9589-8c3ebe271130","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy friss felmérés kiderítette, hogy melyik iPhone-nak sikerült elnyernie a legjobban az amerikai felhasználók elismerését az előző negyedévben.","shortLead":"Egy friss felmérés kiderítette, hogy melyik iPhone-nak sikerült elnyernie a legjobban az amerikai felhasználók...","id":"20190730_cirp_felmeres_iphone_xr_a_legnepszerubb_iphone_modell","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=760a6ec2-28e9-40ac-9589-8c3ebe271130&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17bc6226-eb7e-4917-9085-6d03574a694d","keywords":null,"link":"/tudomany/20190730_cirp_felmeres_iphone_xr_a_legnepszerubb_iphone_modell","timestamp":"2019. július. 30. 13:03","title":"Véleményt mondtak az amerikaiak: ez most a legjobb iPhone","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"adf71d20-057f-4503-b04f-99fae64ffbfc","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A Medveotthonban fogadták be őket.","shortLead":"A Medveotthonban fogadták be őket.","id":"20190729_Cirkuszi_oroszlanok_talaltak_otthonra_Veresegyhazon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=adf71d20-057f-4503-b04f-99fae64ffbfc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe85205b-fff4-4fc1-8826-25e185601441","keywords":null,"link":"/elet/20190729_Cirkuszi_oroszlanok_talaltak_otthonra_Veresegyhazon","timestamp":"2019. július. 29. 14:02","title":"Cirkuszi oroszlánok találtak otthonra Veresegyházon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"935cf195-cd01-4845-8a3a-2ed66bebbf0e","c_author":"Németh Róbert","category":"kultura","description":"A propagandista utolérhetetlen következetessége. Adalék Szentesi Zöldi László kirohanásához.","shortLead":"A propagandista utolérhetetlen következetessége. Adalék Szentesi Zöldi László kirohanásához.","id":"20190729_A_dob_meg_a_basszus_meg_az_akkor_es_a_most","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=935cf195-cd01-4845-8a3a-2ed66bebbf0e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5a6559d-c136-4d97-bf71-02c6c2fe80bc","keywords":null,"link":"/kultura/20190729_A_dob_meg_a_basszus_meg_az_akkor_es_a_most","timestamp":"2019. július. 29. 12:18","title":"A dob meg a basszus, meg az akkor és a most","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"823b0d6f-6848-4076-90e1-65cc2e8b07ec","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Úgy tűnt, Kínában köthet ki a walesi sztár, a klubja észbe kapott.","shortLead":"Úgy tűnt, Kínában köthet ki a walesi sztár, a klubja észbe kapott.","id":"20190729_gareth_bale_zinedine_zidane_real_madrid_atigazolas_kina","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=823b0d6f-6848-4076-90e1-65cc2e8b07ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64ac057b-29d7-4e8c-941d-b113fde3df72","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190729_gareth_bale_zinedine_zidane_real_madrid_atigazolas_kina","timestamp":"2019. július. 29. 21:35","title":"Mégsem kereshet heti egymillió fontot Gareth Bale","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]