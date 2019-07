Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"cb470aeb-90b4-47fc-a1d1-ccd98d56f7a9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Férjével akart átvágni egy folyón, hogy eljussanak a távoli turistalátványossághoz.","shortLead":"Férjével akart átvágni egy folyón, hogy eljussanak a távoli turistalátványossághoz.","id":"20190729_Meghalt_a_no_aki_egy_magikus_buszt_keresett_az_alaszkai_vadonban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cb470aeb-90b4-47fc-a1d1-ccd98d56f7a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1fe1a45-d741-459a-b892-60c1734094a4","keywords":null,"link":"/elet/20190729_Meghalt_a_no_aki_egy_magikus_buszt_keresett_az_alaszkai_vadonban","timestamp":"2019. július. 29. 14:59","title":"Meghalt a nő, aki egy mágikus buszt keresett az alaszkai vadonban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bda23c3a-53d4-4adf-809d-c734f90aa9db","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Izraeli kutatók a zebrahalak agyát vizsgálták, hogy megnézzék, hogyan kerül az emberi agyba az oxitocin.","shortLead":"Izraeli kutatók a zebrahalak agyát vizsgálták, hogy megnézzék, hogyan kerül az emberi agyba az oxitocin.","id":"20190730_oxitocin_szerelemhormon_termelodese_agy","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bda23c3a-53d4-4adf-809d-c734f90aa9db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea8f9480-9fe4-452d-bbf8-8fba7f395ef7","keywords":null,"link":"/tudomany/20190730_oxitocin_szerelemhormon_termelodese_agy","timestamp":"2019. július. 30. 11:33","title":"Rájöttek a tudósok, hogyan kerül az agyba a hormon, amitől szerelmesnek (is) érezzük magunkat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b62d5dda-9982-493e-a500-84dc610c73c8","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"A honvédelmi bizottság elnökeként a fideszes politikus újra megpróbálta megmagyarázni a kormány számára kínos, állami honvédiskolában történt zaklatási ügyet, igyekezetében arra jutott, hogy nem is történt szexuális zaklatás, csak bántalmazás. 